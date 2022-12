Propuštěný pašerák zbraní But vstoupil do Liberálně demokratické strany Ruska

Moskva - Ruský obchodník se zbraněmi Viktor But, který se minulý týden vrátil do Ruska po propuštění z amerického vězení, vstoupil do prokremelské Liberálně demokratické strany Ruska (LDPR). Na sociální síti Telegram o tom informoval lídr strany Leonid Sluckij. But dal v minulých dnech najevo podporu ruské agrese na Ukrajině a podle Sluckého i ochotu přispět k ruskému působení v napadené zemi.

"Viktor But se stal členem LDPR!" napsal Sluckij na svém telegramovém účtu a připojil fotografii, kde stojí po boku Buta na pódiu během stranického sjezdu. Už v minulých dnech Sluckij, který je zároveň šéfem zahraničního výboru v ruském parlamentu, dával Butovi najevo sympatie.

But se ve čtvrtek po bezmála 15letém pobytu ve vězení vrátil do vlasti poté, co ho Washington vyměnil za Ruskem vězněnou americkou basketbalistku Brittney Grinerovou. Svého času byl But jako pašerák zbraní jedním z nejhledanějších mužů světa.

V sobotním rozhovoru s ruskou televizí RT But sdělil, že ruskou ofenzivu na Ukrajině podporuje a že je hrdý na ruského prezidenta Vladimira Putina. Sluckij o Butovi v sobotu napsal, že první, na co se ho obchodník zeptal, bylo, jak může "pomoci Donbasu". Rusko vysvětluje invazi na Ukrajinu údajnou snahou pomoci rusky hovořícím obyvatelům Donbasu na východě Ukrajiny.

Přestože LDPR má v názvu slovo "liberální", od svého založení v roce 1991 razí ultranacionalistickou ideologii a hovoří o obnovení nadvlády Ruska v bývalých sovětských republikách. Její dlouholetý lídr Vladimir Žirinovskij, který zemřel v dubnu letošního roku, proslul šokujícími vystoupeními a excentrickým chováním, podotkla agentura Reuters.