Islámábád - Propuštění křesťanky Asii Bibiové, původně odsouzené v Pákistánu k trestu smrti za rouhačství, bylo podle agentury AP pozdrženo. Ženu po osmi letech zprostil nejvyšší soud tento týden viny, což vyvolalo demonstrace radikálních muslimů po celé zemi. Ti požadují, aby byla žena veřejně oběšena. Rozhovory mezi vládou a islámskými radikály nepřinesly výsledek. Protestní akce se konají v pákistánských městech již třetím dnem, vlivná pákistánská armáda dnes ale varovala, že její trpělivost má své hranice.

Většinu protestů proti verdiktu nejvyššího soudu organizuje islamistická strana Tehríke Labajk (TLP). Demonstranti v minulých dnech zablokovali důležité dopravní tepny a zapalovali automobily.

Radiální pákistánský islámský duchovní Háfiz Saíd, kterého Spojené státy a Indie viní z přípravy teroristických útoků v indické finanční metropoli Bombaji se 166 oběťmi z roku 2008, svolal na dnešek masové protesty. Uskutečnit by se měly po tradičních pátečních modlitbách.

Pákistánské úřady dnes uzavřely školy v reakci na slova, která pronesl další vlivný radikální duchovní Chádim Husajn Rizví. Ten je vůdcem skupiny Tehríke Labajk a oznámil, že jednání mezi jeho zástupci o osudu Bibiové nebyla úspěšná.

Rizvího vyslanci požadovali, aby Bibiové bylo znemožněno opustit zemi, k čemuž se podle svého bratra z bezpečnostních důvodů po propuštění chystá. Pákistánský ministr informací Fauád Čaudhrí požadavek odmítl a dodal, že vláda nepřijme žádný diktát.

"Jsme připraveni zemřít, abychom dali najevo svou lásku k prorokovi," prohlásil Rizví, který vyzval demonstranty k neústupnosti. Úřady uvedly, že polovojenské jednotky jsou připraveny obnovit pořádek.

Právník zastupující jednoho z místních duchovních, který vznesl v roce 2009 proti Bibiové obvinění z rouhačství, se ve čtvrtek obrátil na nejvyšší soud s žádostí, aby svůj verdikt zvrátil. Nejvyšší soud ve středu osvobodil Bibiovou, která byla v roce 2010 odsouzena k absolutnímu trestu za urážku proroka Mohameda. To by mohlo propuštění Bibiové dále pozdržet. Podle AP sice není znám případ, kdy by nejvyšší soud zvrátil svůj verdikt, přezkoumání případů se ale často táhne roky.

Úřady posílily bezpečnostní opatření kolem blíže neupřesněného místa, kde je Bibiová držena. Představitelé věznice ve čtvrtek řekli, že minulý měsíc byli zatčeni dva muži, kteří plánovali Bibiovou uškrtit.

Rodina Bibiové očekávala její propuštění ve čtvrtek večer. Její manžel se s dětmi vrátil z Británie a čeká na propuštění své ženy, aby mohli společně odletěl pryč z Pákistánu. Některé země, například Francie a Španělsko, již rodině nabídly azyl.

Demonstranti, kteří kromě oběšení Bibiové požadují i smrt trojice soudců, kteří křesťanku osvobodili, pokračují v blokádě klíčové silnice spojující metropoli Islámábád s nedalekým posádkovým městem Rávalpindí. Stovky dalších nespokojenců blokují také dálnici, jež spojuje Islámábád s jinými velkými pákistánskými městy.