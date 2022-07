Pronájem elektroaut loni vzrostl více než čtyřikrát, zajímá hlavně mladší řidiče

Praha - Při postupném rozvoji elektromobility se začíná prosazovat i pronájem elektrických vozů. Zatím jde sice o stovky půjčených vozů za rok, jejich podíl však vloni stoupl více než čtyřikrát. Uvedla to platforma HoppyGo. Zájem o pronájem elektrovozů mají podle ní hlavně mladší řidiči.

"Existují dvě skupiny lidí, kteří elektroauta umisťují na platformy pro sdílení aut. Jedné jde primárně o to optimalizovat náklady spojené s?vlastnictvím či provozem vozu a zároveň se nemusí tolik bát o to, jak se využívá. Jejich motivace je tedy finančního charakteru. Průměrný měsíční výdělek se může přehoupnout přes 30.000 Kč za měsíc. Druhou skupinu pak tvoří lidé, pro které je elektromobilita jistá budoucnost a chtějí ji přiblížit širší veřejnosti. Dá se říct, že jsou to takoví obhájci zelené mobility,” řekl výkonný ředitel carsharingové služby HoppyGo Robin Švaříček.

Průměrný věk majitele elektroauta, který je ochoten poskytnout své auto k zápůjčce, je podle platformy 31 let a je nejčastěji z větších měst. Podobně z analýzy HoppyGo vycházejí i lidé, kteří si auta půjčují. Ty nejvíce zajímá reálná zkušenost s elektromobilem, často před nákupem elektrovozu. "Ze všech rezervací elektroaut na platformě HoppyGo jich bylo loni prokazatelně 20 procent za účelem vyzkoušení před koupí vozu,” podotkl Švaříček.

Při půjčení elektrovozu jsou návyky řidičů jiné než u pronájmu klasických aut. U elektromobilů je to podle Švaříčka například absence starostí s dochlazováním vozu po delší cestě či operativou s měněním oleje. "Majitelé elektroaut proto nemívají tak velký strach o to, jak moc budou lidé, kteří si jejich auta půjčují, šetrní," doplnil Švaříček. Naopak nejčastější obavy se pak týkají délky dojezdu elektromobilu, způsobu a délky nabíjení, či bezpečnosti.

V Česku je podle veřejných zdrojů zaregistrováno přes 11.000 elektromobilů. Podle dat Svazu dovozců automobilů je v Česku celkem registrováno zhruba 8,6 milionu vozidel všech kategorií.