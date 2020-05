Promotéři a producenti považují vouchery pro kulturu za nevhodné

Praha - Pomoc v podobě voucherů je pro segment kultury nevhodná a maximálně může pomoci pořadatelům některých hudebních festivalů. Okamžité vrácení daně z přidané hodnoty (DPH), které stát za zrušené akce vybral, by bylo mnohem účinnější pomocí. V otevřeném dopise ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD) to píše Asociace promotérů a producentů v oblasti kultury (APPOK).

Předlohu, podle které budou moci pořadatelé zrušených kulturních akcí odložit vrácení peněz za uhrazené vstupné, bude Sněmovna schvalovat dnes. Lidé by podle ní mohli organizátory požádat o vouchery - poukazy na náhradní nebo odloženou akci. Na odklad vrácení platby by měla platit takzvaná ochranná doba do konce října příštího roku. Princip, který má zmírnit dopady koronavirové krize na kulturu, už například platí pro cestovní kanceláře.

APPOK dále žádá vládu o jasné formulování plánu, kdy a za jakých podmínek bude možné obnovit pořádání kulturních akcí a umění všech žánrů. Jednotný manuál pro pořadatele kulturních akcí se však podle ministerstva vytvořit nedá, protože každá akce má jiný charakter. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) to pravděpodobně bude záviset na individuálních jednáních pořadatelů s krajskými hygieniky a ministerstvo bude mít úlohu prostředníka.

Podle APPOK kultura kvůli covid-19 počítá souhrnné ztráty v miliardách korun. Finanční obrat kultury ročně podle promotérů a producentů přesahuje 300 miliard korun. "Tato částka je srovnatelná s ročním obratem výrobce Škoda Auto, který již má od státu jasně daný záchranný plán a auta se začala opět vyrábět i prodávat. Lidem pracujícím v kultuře zatím nikdo žádný plán nedal," píše se v prohlášení.

Zaorálek sdělil, že navrhne snížit DPH na vstupenky z 15 na deset procent nebo pomoci provozovatelům kulturních zařízení tím, že jim stát uhradí polovinu nájmu. Potvrdil, že tisícihlavé festivaly se letos v létě nebudou moci konat, ale dodal, že hranice toho, jestli bude smět být na jedné akci sto, nebo více lidí, se možná bude po 25. květnu posouvat.

Pracovní skupina APPOK, složená z profesionálů zastupujících producenty a promotéry, výkonné umělce a technické profese, navrhuje podmínky, které nabízí jako základ k jednání o možnostech dalšího uvolňování podmínek pro kulturní akce. Mimo jiné mají připravena hygienicko-bezpečnostní opatření, která budou na svých akcích vyžadovat a dodržovat.