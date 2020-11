Promenáda v Praze 10 by mohla být hotová v roce 2024

Pražský magistrát má hotovou studii promenády s parkem plánované namísto železniční trati mezi Vršovicemi a Zahradním Městem, která po modernizaci koridoru přestane fungovat. Historii místa by měly připomínat vybrané objekty a odkazy ze všech časových období (na vizualizaci)

Pražský magistrát má hotovou studii promenády s parkem plánované namísto železniční trati mezi Vršovicemi a Zahradním Městem, která po modernizaci koridoru přestane fungovat. Historii místa by měly připomínat vybrané objekty a odkazy ze všech časových období (na vizualizaci) PR/MHMP

Praha - Pražský magistrát má hotovou studii promenády s parkem plánované namísto železniční trati mezi Vršovicemi a Zahradním Městem, která po modernizaci koridoru přestane fungovat. Jak novinářům řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě), stavba by mohla začít v roce 2022 a skončit o dva roky později a vyjde na 200 až 300 milionů korun. Podobný projekt je výhledově v plánu v rámci modernizace trati na letiště a na Kladno. Nová čtyřkolejná železniční trať z Vršovic na Zahradní Město bude zřejmě uvedena do provozu 13. prosince.

Fotogalerie

Trať vedoucí přes Strašnice včetně zastávky přestane podle informací magistrátu fungovat v prosinci, kdy ji nahradí nově postavený čtyřkolejný koridor s novými zastávkami Eden a Zahradní Město. Nová promenáda má podle Scheinherra sloužit k procházkám a rekreaci a zároveň propojit Vršovice a Strašnice pro pěší a cyklisty. Náměstek uvedl, že magistrát již má dokumentaci pro územní rozhodnutí, o které bude žádat. Potřebné pozemky plánuje město se Správou železnic (SŽ) směnit za jiné.

Promenádu budou tvořit dva pásy, jeden čtyři metry široký pro cyklisty a bruslaře a druhý se šířkou 3,2 metru pro pěší. Mezi nimi bude necelý metr zeleně, tartanu nebo původních kolejí. Na promenádě zůstanou zachovány i další železniční prvky. "Po cestě budou k vidění původní části kolejiště, osvětlovacích věží, pražců a návěstidel. Podél promenády zůstane historický kamenný podchod z 19. století, nýtovaný most z roku 1918 nebo lávka nadchodu u zastávky Praha - Strašnice z třicátých let 20. století i část nástupiště z druhé poloviny 20. století," uvedl Scheinherr.

Architekt a hlavní koordinátor studie Tomáš Cach doplnil, že součástí korza budou tři lávky, a to u nové železniční zastávky v Edenu, u ulice V Korytech a největší přes Průběžnou ulici. Na promenádě a v okolním parku bude několik míst určených pro trávení volného času, například u Botiče, u sídliště Vlasta, u Edenu na místě zrušené zastávky Strašnice nebo u výhledu na Zahradní Město.

Podobný projekt podle Scheinherra magistrát zvažuje i v rámci plánované modernizace trati na letiště. "Dojde k opuštění současného drážního tělesa dráhy na Kladno a tím pádem by měl vzniknout projekt, kterému říkáme kladenská drážní cesta," vysvětlil. Dodal, že v tomto případě nebude k dispozici tolik prostoru jako ve Strašnicích, takže půjde spíše o cestu pro pěší a cyklisty bez okolního parku, i když místa pro rekreaci tam budou také.

Nová trať z Vršovic na Zahradní Město začne fungovat v prosinci

Nová čtyřkolejná železniční trať z Vršovic na Zahradní Město, kterou vybudovala Správa železnic (SŽ) při modernizaci trati z hlavního nádraží do Hostivaře, bude s největší pravděpodobností uvedena do provozu 13. prosince. Zároveň s jejím spuštěním přestanou vlaky jezdit po dosavadních kolejích přes Strašnice, zanikne i tamní zastávka. ČTK to sdělila mluvčí SŽ Radka Pistoriusová.

"Vše směřuje k tomu, že provoz v novém úseku trati bude zahájený od platnosti nového jízdního řádu, tedy od neděle 13. prosince. Bude v provozu i nová zastávka Praha-Eden, kde právě od tohoto dne budou zastavovat vlaky," uvedla mluvčí.

Uvedením nového úseku do provozu naopak přestane fungovat trať přes Strašnice se zastávkou, kde vlaky jezdily od 19. století.

Budovaný koridor mezi hlavním nádražím a Hostivaří navazuje na již dokončenou přestavbu nádraží Praha-Hostivař. Stavba začala v srpnu 2018 a podle posledních informací je zhruba ve dvou třetinách. V rámci projektu bude kompletně rekonstruované nádraží Vršovice a vzniknou dvě nové zastávky Praha - Eden a Praha - Zahradní Město. Projekt vyjde na 5,4 miliardy korun, více než 80 procent má být financován z evropských fondů.