Prokuratura žádá pro Navalného 13 let za mřížemi

Moskva - Prokuratura požádala ruský soud, aby uvězněnému ruskému opozičnímu politikovi Alexeji Navalnému uložil další trest 13 let vězení za údajný podvod a pohrdání soudem. Oznámila to tisková agentura TASS. Proces s Navalným se odehrává ve věznici, kde si opoziční politik odpykává předchozí trest. Jeho stoupenci jsou přesvědčeni, že se tak děje proto, aby soud co nejvíce unikal pozornosti veřejnosti, kterou Navalnyj i z vězení burcuje k protestům proti ruskému vpádu na Ukrajinu. Po vystoupení prokurátorky jako zástupkyně obžaloby má Navalnyj dostat "poslední slovo" před soudem, který se pak odebere k poradě, aby rozhodl o verdiktu, napsala agentura Interfax.

"Žádám, aby soud uznal Navalného vinným a vynesl trest v podobě 13 let odnětí svobody s (následným) omezením svobody na dva roky," citoval TASS prokurátorku Nadeždu Tichonovovou, která také soud požádala, aby obžalovanému uložil pokutu ve výši 1,2 milionu rublů (asi 224.000 Kč). Žalobkyně upozornila, že v předchozím procesu se odsouzený dopustil urážlivých výroků, které se dostaly do médií, a následně způsobily "neodůvodněný pokles autority soudního systému" v Rusku. Navalnyj podle ní nebojoval proti korupci, ale "jen diskreditoval režim". Na dráhu páchání trestných činů jej přivedl pocit "vlastní výjimečnosti", prohlásila prokurátorka.

Proces s Navalným začal minulý měsíc přímo ve věznici v Pokrovu asi 100 kilometrů východně od Moskvy, kde si opozičník odpykává předchozí trest 2,5 roku vězení. Prokurátorka ho obvinila ze spiknutí, jehož cílem byla nezákonná změna režimu, uvedl zpravodaj agentury TASS, který se jednání ve věznici účastní. "Navalnyj a další lidé konali ze zištným a extremistickým úmyslem," prohlásila žalobkyně.

Podle prokuratury použil Navalnyj pro osobní účely stovky milionů rublů převedené do různých fondů včetně Navalného Fondu boje s korupcí, který úřady mezitím zakázaly jako extremistickou organizaci. Šlo o peníze na Navalného prezidentskou kampaň v roce 2018, ale úřady opozičníka k volbám nepustily kvůli předchozímu odsouzení. Podle obžaloby Navalnyj věděl, že se voleb nebude moci zúčastnit, ale přesto shromažďoval peníze, přičemž pro sebe utratil 356 milionů z více než 588 milionů rublů (asi 101 milionů ze zhruba 167 milionů Kč).

Obžaloba rovněž tvrdí, že v jiném procesu, ve kterém byl loni v únoru za pomluvu válečného veterána odsouzen k pokutě, Navalnyj urazil prokurátorku a svědka a dopustil se tak pohrdání soudem.

Pomluva válečného veterána je v Rusku trestným činem a opozičník jej podle soudu spáchal svými kritickými výroky o lidech účinkujících v propagačním videu na podporu změn ústavy před celostátním referendem. Označil je za zrádce a zkorumpované lokaje režimu. Jedním z dotyčných byl i 94letý válečný veterán, který později u soudu vystupoval jako svědek.

Navalnyj předloni v létě během vnitrostátního letu z Tomska do Moskvy náhle zkolaboval a letoun byl nucen přistát v Omsku, kde byl politik v bezvědomí hospitalizován. O několik dní později byl stále v bezvědomí přepraven do Berlína, kde se postupně zotavil. Podle západních laboratoří byl otráven jedem ze skupiny bojových látek novičok. Po návratu do vlasti byl zatčen a uvězněn, protože podle úřadů porušil pravidla dříve uloženého podmíněného trestu za údajný podvod na kosmetické firmě Yves Rocher; firma přitom tvrdila, že se jí žádná škoda nestala a Evropský soud pro lidská práva shledal tehdejší proces nespravedlivým, za což Rusko vyplatilo Navalnému odškodnění. Opozičník tvrdí, že byl uvězněn z politických důvodů, protože přežil otravu, nařízenou podle něj přímo prezidentem Vladimirem Putinem. Kreml to popírá a zpochybňuje, zda vůbec šlo o otravu.

Veškeré Navalného organizace mezitím úřady zakázaly a řada opozičníkových spolupracovníků se v obavě z uvěznění uchýlila do ciziny. Západní státy za Navalného otravu potrestaly některé ruské úřední činitele sankcemi.