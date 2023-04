Prokuratura viní Trumpa ze snahy koupit si mlčení tří osob

Bývalý americký prezident Donald Trump (uprostřed) u soudu New Yorku, 4. dubna 2023.

Bývalý americký prezident Donald Trump (uprostřed) u soudu New Yorku, 4. dubna 2023. ČTK/AP/Seth Wenig

New York - Manhattanská prokuratura ve dnes zveřejněných obviněních proti Donaldu Trumpovi uvádí, že exprezident před volbami roku 2016 nařídil platby třem osobám ve snaze umlčet jejich tvrzení o jeho nemanželských poměrech. Informovala o tom agentura AP. Kromě pornoherečky Stormy Daniels a modelky Karen McDougalové státní zástupce zmínil Alvin Bragg i platbu ve výši 30.000 dolarů (640.000 Kč) pro vrátného z Trump Tower, který tvrdil, že Trump má nemanželské dítě. Trump se podle Bragga pokusil transakce zakrýt podvodnými finančními záznamy a účastnil se spiknutí s cílem podkopat integritu prezidentských voleb.

Trump čelí obžalobě o 34 bodech, u soudu se prohlásil za nevinného

Trump dnes u soudu v New Yorku prohlásil, že se necítí vinen, když byl obeznámen s obviněními spojenými s kauzou plateb pro údajné milenky před prezidentskými volbami roku 2016. Soud zároveň zveřejnil obžalobu, která podle deníku The New York Times čítá 34 trestných činů. Podle médií zahrnuje falšování podnikatelských záznamů.

Trump se minulý týden stal prvním exprezidentem USA obviněným v trestní kauze, když velká porota na Manhattanu shledala, že prokuratura má pro svůj postup dostatek důkazů. Obvinění pramení z kauzy "plateb za mlčení" dvou žen, které tvrdí, že měly s Trumpem v minulosti nemanželský poměr. Pornoherečka Stormy Daniels a modelka Karen McDougalová dostaly od Trumpových spojenců těsně před prezidentskými volbami celkem 280.000 dolarů (zhruba šest milionů Kč).

Podle televize NBC News se obvinění týkají plateb oběma ženám. Trump při tom čelí podezření, že je sám financoval, načež transakce zamaskoval jako "právní výdaje". Jeho bývalý právník Michael Cohen, který je jedním z hlavních aktérů kauzy, byl v této souvislosti před několika lety odsouzen. Trump vinu odmítá a označuje své stíhání za "hon na čarodějnice".

U soudu dnes strávil asi dvě hodiny. Nejdříve se vydal do rukou newyorských úřadů a absolvoval proceduru spojenou se zatčením, včetně odebrání otisků prstů. Následně předstoupil před soudce Juana Merchana, kterého v posledních dnech napadá jako zaujatého. Během návštěvy soudu exprezident nehovořil s médii, při krátkém soudním jednání bylo pouze pořízeno několik fotografií.

Falšování podnikatelských záznamů je podle amerických médií běžně klasifikováno jako přestupek, může však přejít do roviny trestného činu, když se podaří prokázat, že jeho účelem bylo zakrytí jiného zločinu. Prokuratura podle zákulisních informací obvinění spojuje s porušením pravidel financování volební kampaně. Pokud se tento scénář potvrdí, bude mít obžaloba podle komentátorů před sebou poměrně těžký úkol.

Zpravodajská společnost BBC poznamenala, že s obviněními označovanými v americké terminologii jako "felony", kterým bývalá hlava státu čelí, se pojí tresty odnětí svobody na rok a více. Pro Trumpa by v případě odsouzení pravděpodobně bylo polehčující okolností, že dosud nebyl nikdy trestán.

Jelikož dnes obviněný odmítl vinu i u soudu, řízení nyní přejde do fáze, kdy se obhajoba bude moci podrobně seznámit nejen s obviněními, ale i s důkazním materiálem. Očekává se, že Trumpův tým pak bude proces různými cestami natahovat a mimo jiné požádá o zamítnutí obžaloby bez hlavního líčení. To by případně následovalo až za řadu měsíců.