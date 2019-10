Prokuratura: Útočník v Halle chtěl spáchat masakr, byl to teror

Berlín - Střelec z Halle chtěl ve středu podle německého nejvyššího státního zástupce Petera Franka spáchat masakr, když se rozhodl zaútočit na synagogu. Žalobce to hodnotí jako teror. O pravicově extremistickém teroristickém útoku mluví i německá ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtová. Na podezřelého sedmadvacetiletého Němce Stephana Ballieta, v jehož autě se podle vyšetřovatelů našly čtyři kilogramy výbušnin, ve čtvrtek vyšetřující soudce u nejvyššího soudu nařídil uvalit vazbu, řekl mluvčí spolkového státního zastupitelství v Karlsruhe stanici Südwestrundfunk.

"Vycházíme z toho, že jednal z antisemitských, pravicově extremistických motivů a měl za cíl židovskou obec v Halle," vyjádřila své přesvědčení Lambrechtová, podle níž bylo jen shodou okolností, že se mu nepodařilo dostat do synagogy. Ministryně se také vyslovila pro důslednější ochranu Židů v Německu.

Sama plánuje zpřísnění pravidel týkajících se nenávistných komentářů na internetu. Když se na internetu objeví výhrůžky smrtí či nenávistné štvaní, budou je provozovatelé internetových platforem muset poskytnout policii.

"Co jsme včera zažili, byl teror," prohlásil na společné tiskové konferenci v Karlsruhe nejvyšší státní zástupce Frank. Podezřelý Balliet je podle něj naplněn hlubokým a hrozivým antisemitismem, xenofobií a rasismem. Na to, že chystal masakr, podle Franka ukazuje i to, že jen v jeho voze policisté našli celkem čtyři kilogramy výbušnin.

Spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe dále uvedlo, že muž měl při činu u sebe čtyři střelné zbraně, z toho nejméně jednu plně automatickou. Kromě toho měl v automobilu několik náloží, když jel k synagoze. "Obviněný si chtěl zjednat přístup do svatostánku a pozabíjet co nejvíce osob židovské víry," uvedlo státní zastupitelství. V danou chvíli bylo v synagoze 51 věřících. Podle rešerše televize ZDF si Balliet části několika svých střelných zbraní vyrobil s pomocí 3D tiskárny.

Když se mu nepodařilo dveře synagogy otevřít, zastřelil automatickou zbraní náhodnou kolemjdoucí. Kromě toho se z frustrace nad neúspěchem u vrat synagogy rozhodl, "zabíjet spoluobčanky a spoluobčany z migračního prostředí", uvedlo dále spolkové státní zastupitelství. Muž se tedy vydal ke stánku s tureckým rychlým občerstvením a zastřelil tam jednoho muže.

Útočník podle Franka chtěl, aby jeho čin měl celosvětový dopad, a proto ho živě přenášel na internetu. Proto také předtím sepsal svůj "manifest". Postupoval tak podobně jako střelec z novozélandského města Christchurch, který v březnu ve dvou mešitách zabil 51 lidí.

Ministr vnitra Saska-Anhaltska Holger Stahlknecht potvrdil pravost videa, které pachatel šířil. Atentátník ho pomocí kamery umístěné na své přilbě přenášel na platformě Twitch. Stahlknecht dále řekl, že policie byla na místě osm minut po tísňovém volání. Ministr dále potvrdil, že vyšetřovatelé nadále předpokládají, že pachatel jednal sám.

Balliet, jehož byt ve čtvrtek prohledala policie, je zatím obviněn z dvojnásobné vraždy a pokusu o vraždu v devíti případech. Vyšetřovatelé chtějí také podrobně prozkoumat jeho okolí. "Jak se mohlo stát, že se takový člověk radikalizuje? Jak se mohlo stát, že se rozhodl k tomu, co včera udělal? Jak si obstaral zbraně?" nastínil některé otázky Frank.

V Halle dnes stovky lidí uctily oběti útoků. Za deštivého počasí přišly na hlavní náměstí. Lidé přinesli květiny a svíčky a tiše se modlili. Premiér Saska-Anhaltska Reiner Haseloff vyzval lidi k odmítání jakékoli formy antisemitismu a pravicového extremismu. Nejméně 900 lidí se podle DPA zúčastnily vzpomínky na oběti v místním kostele.