Prokuratura státu New York se přidala k trestnímu vyšetřování Trumpovy firmy

New York - Generální prokuratura amerického státu New York, která dosud vedla občanskoprávní řízení vůči firmě bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, se nově připojuje k již probíhajícímu trestněprávnímu vyšetřování společnosti The Trump Organization, které vede manhattanský prokurátor Cyrus Vance. Podle médií to dnes oznámila kancelář generální prokurátorky Letitie Jamesové. Trumpovi právníci nový vývoj zatím nekomentovali.

Newyorská a manhattanská prokuratura vedou separátní vyšetřování Trumpovy firmy již déle než rok. U Jamesové se však jedná o civilní řízení, z nějž může vzejít maximálně žaloba či pokuta. Vance vede kriminální vyšetřování, jež může skončit vznesením obvinění z trestné činnosti a v konečném důsledku až uvězněním.

Generální prokuratura bude nadále pokračovat ve svém civilním řízení, nově se však spojí s manhattanskou prokuraturou při vyšetřování případných kriminálních aspektů Trumpova počínání. Pro exprezidenta tak v New Yorku, kde desetiletí žil a podnikal, roste riziko stíhání, které by i mohlo ohrozit jeho případné budoucí politické ambice, píše americký tisk.

Prokurátoři se zabývají zejména tím, zda Trumpova společnost nenadhodnocovala cenu svých nemovitostí, když si chtěla zajistit půjčky, a uměle ji nesnižovala, když se snažila snížit daňové odvody.

"Informovali jsme Trump Organization, že naše vyšetřování již není čistě občanskoprávního charakteru," uvedl mluvčí kanceláře Jamesové. "Nyní společně s manhattanským prokurátorem aktivně vyšetřujeme Trump Organization v trestním řízení," doplnil.

Právníci Trump Organization na nové oznámení dosud veřejně nereagovali. Trump, který je členem Republikánské strany, však v minulosti vyšetřování Jamesové i Vance opakovaně napadal jako politicky motivované. Oba prokurátoři jsou demokraté.

Vanceovi se podařilo po vleklé právní bitvě, která se dvakrát dostala až k nejvyššímu soudu USA, získat přístup k osmi letům Trumpových daňových přiznání a dalších finančních dokumentů. Manhattanský prokurátor se v odděleném vyšetřování zabývá Trumpovým podnikáním v době, než se byznysmen stal prezidentem a "možným rozsáhlým a dlouhodobým jednáním kriminálního charakteru" včetně daňových podvodů a falšování obchodních záznamů v jeho společnosti.

Vance se začal případem zabývat poté, co někdejší Trumpův právník Michael Cohen zaplatil dvěma ženám, aby před prezidentskými volbami v roce 2016 pomlčely o Trumpových záletech. Cohen se pak policii přiznal k porušení pravidel financování politických kampaní a dalším zločinům a dostal tříletý trest, který si nyní odpykává v domácím vězení.

Jamesová v minulosti uvedla, že svoje vyšetřování zahájila poté, co Cohen před Kongresem hovořil o možných Trumpových manipulacích s finančními záznamy ve snaze získat úlevy na daních nebo výhodné půjčky. Cohen byl dříve velmi blízkým Trumpovým spojencem a důvěrníkem, nicméně později se proti prezidentovi obrátil a oba muži na sebe nyní skrze média opakovaně útočí.

"S tím, jak státní a manhattanská prokuratura prochází stále více dokumentů, se na Donalda Trumpa valí stále více problémů! Donald a jeho společníci budou velmi brzo čelit odpovědnosti za svoje činy," napsal Cohen v úterý v textové zprávě agentuře Reuters.

Žalobami v New Yorku však Trumpovy problémy se zákonem nekončí, trestnímu vyšetřování čelí rovněž ve státu Georgia. Prokurátor z okresu Fulton, v němž leží město Atlanta, se zabývá jeho pokusy zvrátit výsledky tamních prezidentských voleb v době, kdy ještě působil v Bílém domě.