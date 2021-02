Prokuratura po právní bitvě dostala Trumpovy finanční záznamy

Washington - Úřad manhattanského prokurátora Cyruse Vance se dostal k finančním záznamům bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa poté, co mnohaměsíční soudní tahanice kolem žádosti o tyto dokumenty v pondělí ukončil Nejvyšší soud USA. Americkým médiím to dnes potvrdil mluvčí státního zástupce Danny Frost. Podle informací televize CNN úřad obdržel miliony stránek záznamů.

"Náš úřad záznamy obdržel v pondělí," citovala CNN mluvčího Frosta. Nejmenované zdroje obeznámené s vývojem uvedly, že konkrétně šlo o Trumpova daňová přiznání z let 2011 až 2019, dále různá prohlášení, dohody či dokumenty spojené s přípravou daňových přiznání.

Zpráva přišla tři dny poté, co nejvyšší soud odmítl zablokovat verdikt soudu nižší instance, podle kterého musela účetní firma Mazars uposlechnout obsílku a vydat požadované materiály. Vance a jeho tým požadovali Trumpova osobní daňová přiznání za osm let a také výkazy jeho firmy The Trump Organization. Pondělní verdikt otvírající přístup k záznamům označila prokuratura za zlomový moment vyšetřování.

To navazuje na zkoumání podezřelých transakcí Trumpova týmu před volbami roku 2016, přičemž nyní je hlavním předmětem zájmu podnikání exprezidentovy firmy jako takové. Organizace je podle informací amerických médií podezírána z daňových a pojistných podvodů a dalších nekalostí. Trump vyšetřování vedené činitelem z Demokratické strany označuje za politicky motivované a odmítá jakékoli kriminální jednání v rodinném podniku.

Podle deníku The New York Times (NYT) vyšetřování v posledních měsících nabírá na obrátkách. Minulý týden list napsal, že Vance přizval ke spolupráci prominentního bývalého federálního prokurátora Marka Pomerantze, který je považován za experta na zkoumání ekonomické trestné činnosti. Vyšetřovatelé také mimo jiné vyslechli pracovníky finančního domu Deutsche Bank, který Trumpovi půjčil přes 300 milionů dolarů (6,4 miliardy Kč).

O záznamy o Trumpových financích prokuratura usilovala od léta 2019. Trumpovi právníci se ihned obrátili na soudy ve snaze zablokovat vymáhání obsílky a záležitost se od té doby dvakrát dostala před nejvyšší soud. Ten loni v létě odmítl argument, že Trump nemůže být vyšetřován, zatímco je v prezidentské funkci, načež tým tehdejší hlavy státu vznesl nový protest s jiným argumentem.

"Předání (dokumentů) znamená tečku za mimořádným 17měsíčním tažením bývalého prezidenta a jeho právníků ve snaze zabránit vyšetřovatelům v přístupu k záznamům," komentovala dnes vývoj CNN.

Materiály nemohou být během vyšetřování zveřejněny, neboť podléhají pravidlům o utajení, řada informací o Trumpových financích už ale pronikla na veřejnost skrze média. NYT v loňských článcích mimo jiné uvedl, že newyorský podnikatel v letech před nástupem do Bílého domu kvůli velkým ztrátám neodváděl skoro žádné federální daně z příjmu.