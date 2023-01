Prokuratura chce stíhat Bolsonara v souvislosti s výtržnictvím v Brasílii

Brasília - Brazilská generální prokuratura dnes podala návrh na stíhání bývalého prezidenta Jaira Bolsonara v souvislosti s nedělní demonstrací v hlavním městě Brasília, kdy protestující vnikli do sídel parlamentu, prezidentské kanceláře a nejvyššího soudu. Uvedla to agentura AFP. Podle státních zástupců Bolsonaro podnítil násilný protest svým zpochybňováním důvěryhodnosti brazilského volebního systému.

O zahájení stíhání bude rozhodovat podle stanice CNN Brasil soudce nejvyššího federálního soudu Alexandre de Maraes, který se v posledních dnech opakovaně vyslovil pro přísný postih lidí, kteří protest v hlavním městě vyvolali a organizovali.

Názor, že za nedělní výtržnosti nese odpovědnost i Bolsonaro, zastává také brazilská vláda. Ta poukazuje na to, že bývalý prezident opakovaně zpochybňoval věrohodnost brazilského volebního systému, aniž by svá tvrzení podložil důkazy, neuznal svou volební porážku a odmítl se zúčastnit ceremoniálů při převodu moci.

Bolsonaro se nyní nachází ve Spojených státech, kam odletěl pár dní před koncem mandátu, a tvrdí, že se chce do Brazílie vrátit. Násilné vniknutí do sídel nejvyšších státních institucí odmítl. Média však poukázala na to, že tento týden sdílel video, ve kterém se zpochybňovalo vítězství jeho soupeře v druhém kole a současného prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy. Bolsonaro vítězství Luly nikdy otevřeně neuznal a po druhém kole na konci října přestal až na několik málo výjimek vystupovat na veřejnosti.

Stíhán v souvislosti s nedělní demonstrací je i bývalý Bolsonarův ministr spravedlnosti Anderson Torres. Ten byl v době demonstrací šéfem veřejné bezpečnosti v hlavním městě. Na konci prosince ale odcestoval s Bolsonarem do Spojených států. Podle státních zástupců si v úřadů počínal nedbale. V jeho domě policie nalezla návrh vládního dekretu, který měl zabránit převodu moci na nového prezidenta. Torres ale tvrdí, že znění dokumentu, o kterém informovala brazilská média, je vytržen z kontextu.

V neděli vtrhlo do sídel parlamentu, prezidentské kanceláře a nejvyššího soudu na 3000 lidí a poničili interiér budov. Podle médií shromáždění svolali příznivci bývalého prezidenta Bolsonara, kteří proti výsledkům voleb demonstrují od konce října. Brazilská vláda označila výtržnictví za pokus o státní převrat.