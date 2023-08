Prokurátorka ve státu Georgia navrhuje, aby proces s Trumpem začal 23. října

Atlanta - Prokurátorka ve státu Georgia Fani Willisová, která má na starosti kauzu někdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, navrhuje, aby proces s ním a dalšími 18 obviněnými začal 23. října. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na soudní dokumenty. Trump a dalších 18 lidí čelí obvinění z nelegálních zásahů do posledních prezidentských voleb v tomto státě.

Trump dnes dorazí do věznice okresu Fulton, kde se vydá georgijským úřadům. Tento úkon udělá v souvislosti s obviněními proti němu vznesenými za tento rok už počtvrté. Tentokrát se tak stane ve věznici, kde pořídí i policejní fotografii jeho obličeje, píše agentura Reuters. Trump se ve vězení zřejmě zdrží jen krátce, musí ovšem složit část kauce stanovené soudem na 200.000 dolarů (4,4 milionu korun), což je nejvíce ze všech obviněných.

U úřadu, ve kterém působí prokurátorka Willisová, i u věznice okresu Fulton dnes panují zvýšená bezpečnostní opatření.

Americká média dnes informovala, že Trump si krátce před termínem ve věznici najal nového právníka. Před justičními orgány v okresu Fulton ho bude zastupovat advokát Steve Sadow, který platí za nejlepšího obhájce v Georgii.

Trump a další čelí obviněním, že nelegálně zasahovali do volebního procesu v Georgii, když se různými způsoby snažili zvrátit těsnou porážku republikánského politika v prezidentských volbách v roce 2020. Jde o čtvrtou trestní kauzu, v níž velká porota schválila obvinění někdejšího prezidenta. Ten jakékoli provinění odmítá a vykresluje se jako oběť politické perzekuce.

Trump je prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA, zároveň se znovu uchází o pozici hlavy státu a je favoritem na zisk nominace Republikánské strany do prezidentských voleb v roce 2024. Jeho preference mezi republikánskými voliči od oznámení prvních obvinění ještě mírně stouply a nyní jsou lehce nad 50 procenty. Trump by mohl do Bílého domu kandidovat i v případě odsouzení. Pokud by zvítězil, mohl by sám sobě udělit milost ve federálních případech. Touto cestou se však nemůže vypořádat s obviněními na úrovni jednotlivých států, jako jsou ta v Georgii.