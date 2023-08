Prokurátoři hlásí krach jednání se synem Bidena, věc řeší zvláštní vyšetřovatel

Washington - Prokurátorům a právníkům syna amerického prezidenta Joea Bidena se nedaří dosáhnout dohody ohledně ukončení jeho trestního stíhání a kauza nyní vyžaduje soudní proces. V dokumentu předloženém soudu to dnes uvedl prokurátor David Weiss, který má případ Huntera Bidena na starosti. Americký ministr spravedlnosti Merrick Garland zároveň oznámil, že Weisse jmenoval zvláštním vyšetřovatelem.

Vývoj přichází necelé dva měsíce poté, co se na veřejnost poprvé dostaly informace o tom, že úřady Hunterovi připisují pozdní zaplacení daní z příjmů za dva roky a také neregulérní nákup střelné zbraně v roce 2018. Obvinění byla oznámena s tím, že prezidentův syn se s prokurátory dohodl na urovnání věci bez soudního procesu, dohoda však při červencovém soudním jednání nečekaně ztroskotala za nejasností ohledně imunity obviněného vůči případným dalším obviněním.

Nyní Weiss uvádí, že dvě strany v uplynulých dnech pokračovaly v jednáních, ovšem ta jsou "v patové situaci". "Vláda se nyní domnívá, že případ nedospěje bez soudu k rozřešení," píše se v soudním podání. Právník obviněného Chris Clark pak v prohlášení uvedl, že jeho klient očekává "spravedlivé vyústění, které nebude nakažené politikou".

Současně s publikací stanoviska prokurátorů vystoupil před kamery ministr spravedlnosti Garland, který oznámil, že Weiss dostal status zvláštního vyšetřovatele. Tento mechanismus americká vláda využívá při vyšetřování mimořádně politicky citlivých kauz, Garland loni takto jmenoval prokurátora Jacka Smithe, aby dohlížel na vyšetřování týkající se exprezidenta Donalda Trumpa.

Weiss, kterého do funkce jmenoval právě Trump, bude mít nyní možnost rozšířit své vyšetřování a také vznášet obvinění i mimo stát Delaware, který je jeho působištěm. Bude i nadále pod Garlandovým dozorem, ovšem pro ministra by bylo složitější případná nová obvinění zablokovat. Garland dříve dal najevo, že Weiss podle něj pozici zvláštního vyšetřovatele nepotřebuje.

Na dnešní tiskové konferenci uvedl, že nové jmenování učinil poté, co mu Weiss řekl, že kauza "dospěla do fáze", kdy bez pravomocí zvláštního vyšetřovatele nemůže postupovat. "Po posouzení jeho žádosti, jakož i mimořádných okolností spojených s touto otázkou, jsem dospěl k závěru, že je ve veřejném zájmu jmenovat jej zvláštním vyšetřovatelem," řekl ministr.

Podle deníku The New York Times (NYT) vývoj nastoluje otázku, zda chce Weiss posílené pravomoci kvůli plánovanému soudu kolem existujících obvinění nebo kvůli potenciálním novým obviněním. Prokurátoři při červencovém soudním jednání dali najevo, že pokračují ve vyšetřování podnikatelských aktivit Bidena mladšího, podrobnosti však nejsou jasné. Hunter delší dobu působil jako lobbista a měl vazby i na podniky v Číně nebo na Ukrajině.

Agentura AP popisuje dnešní vývoj jako prohloubení vyšetřování prezidentova syna před volbami v roce 2024, v nichž chce současná hlava státu obhajovat mandát. NYT zase píše o scénáři prezidentských voleb "zahalených množstvím vyšetřování" a připomíná, že jiný zvláštní vyšetřovatel se stále zabývá podezřením, že prezident Biden nesprávně nakládal s utajovanými informacemi.

Vyšetřování kolem Huntera Bidena běží už několik let, během kterých se kauza stala předmětem divokých spekulací, mnohdy využívaných republikánskými politiky ke kritice současného šéfa Bílého domu a jeho ministerstva spravedlnosti. Republikánští kongresmani věc už několik měsíců sami vyšetřují, zatím však neodhalili důkazy o zapojení lídra Demokratické strany do podnikání jeho syna. Dostupné informace spíše ukazují na to, že Biden mladší se oháněl postavením svého otce ve snaze vydělat peníze.

Bílý dům se k vývoji v kauze ihned nevyjádřil, zástupci Republikánské strany mezitím pokračovali ve snaze vykreslit ministerstvo spravedlnosti jako zaujaté ve prospěch demokratů. Podle vyjádření Trumpova týmu se zdá, že Weiss chce "případ přesunout do dějiště přátelštějšího k demokratům". Kongresman James Comer, který je jedním z lídrů zmíněného vyšetřování, zase označil jmenování zvláštního vyšetřovatele za "součást snah ministerstva spravedlnosti ututlat" údajné zločiny "rodiny Bidenů".