Prokurátor: Izraelský premiér nemusí kvůli obviněním odstoupit

Jeruzalém - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nemusí v souvislosti s nedávno oznámenými obviněními z podvodu, zneužití důvěry a podplácení odstoupit z funkce. Uvedl to dnes generální prokurátor Avichaj Mandelblit. Obvinění vznesená proti Netanjahuovi se týkají tří na sobě nezávislých případů, v nichž jde mimo jiné o ovlivňování vlastníků médií a přijímání štědrých darů výměnou za politické výhody. Premiér v reakci uvedl, že neodstoupí a obvinění označil za pokus o převrat.

Podle izraelské opozice by měl Netanjahu po oznámení obvinění okamžitě podat demisi. Dnešní Mandelblitovo prohlášení ale potvrdilo dřívější právní stanoviska, podle kterých premiér může zůstat ve funkci, i když čelí obviněním. Podle izraelských zákonů musejí ale v případě obvinění odstoupit z funkce například ministři. Netanjahu kromě své nejvyšší funkce zastává i další ministerské posty.

Generální prokurátor proto ve svém prohlášení také uvedl, že právní experti nyní zkoumají, zda se bude muset obviněný premiér vzdát těchto ministerských křesel. Netanjahu zastává mimo jiné funkce ministra zemědělství, zdravotnictví či sociálních věcí, poznamenala izraelská média.

Mandelblit obvinění oznámil minulý týden, když se Netanjahuovi ani jeho rivalovi Bennymu Gancovi nepodařilo po volbách sestavit vládní koalici. Nyní je na řadě parlament, který dostal 21 dnů na to, aby se pokusil najít někoho, kdo by mohl získat dostatečnou podporu poslanců. Jestliže izraelský kabinet nevznikne do 11. prosince, v zemi se budou muset konat už třetí volby během jednoho roku.