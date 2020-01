Prokopa opět zdržely defekty, na Rallye Dakar je dvanáctý

Naúm (Saúdská Arábie) - Martin Prokop obsadil po další sérii defektů ve druhé etapě Rallye Dakar čtrnácté místo a v celkovém pořadí zůstal na 12. pozici. Nejrychlejším pilotem na 367 km dlouhé rychlostní zkoušce na trase z Vadže do Naúmu byl zkušený Jihoafričan Giniel de Villiers, novým lídrem je ale Argentinec Orlando Terranova.

Prokop se stejně jako v neděli potýkal s defekty, opět ho postihly třikrát. "Přehazovali jsme roztrhané gumy, jedna začala hořet... Sto kiláků před cílem už jsme neměli rezervu, takže jsme museli jet pomalu," líčil Prokop na facebooku.

Problémy měl i s viditelností a navigací. "Hrozně se práší, motorky práší skoro stejně jako auto. A ve spleti těch motorek jsme vybrali špatný kaňon a zajeli jsme si spoustu kilometrů," popsal Prokop kritický moment, který podle něj nastal krátce poté, co minul Fernanda Alonsa s utrženým kolem. Exmistr světa formule 1 nabral opravou dvouapůlhodinovou ztrátu.

"Potřebovali bychom nějakou dobrou etapu, abychom se kopli trochu dopředu a dostali se do tempa, protože tohle není na psychiku ideální," dodal Prokop.

Martin Macík mezi kamiony zajel čtvrtý čas při triumfu nového průběžného lídra Sergeje Vjazoviče z Běloruska a celkově je i nadále pátý. Aleš Loprais je sedmý.

"Jede se nám výborně. Měli jsme jen jeden navigační výlet navíc, když jsme se vraceli pro bod, o kterém jsme si původně mysleli, že ho máme," uvedl Macík na facebooku. Stejně jako Prokop si stěžoval na prašnost. "Za jednou z bugin jsme vjeli do díry a šli jsme do vzduchu. Byla to levá, pravá, horní, dolní, ale dopadli jsme dobře, auto to vydrželo a jelo se dál," dodal pilot týmu Big Shock Racing.

Loprais musel řešit potíže s vozem Praga V4S. "Třikrát jsme museli zastavit, protože se auto přepínalo do nouzového režimu. Museli jsme restartovat systém, ale tam jsme nechali jen nějaké tři minuty," uvedl Loprais. "Dost jsme ztratili navigací. Ale nic se neděje, valíme dál," dodal.

Mezi motocyklisty vybojoval premiérové etapové prvenství v kariéře Ross Branch z Botswany. Třináctý muž minulého ročníku a nejlepší nováček vyhrál s náskokem 84 sekund před Britem Samem Sunderlandem. Vítěz Rallye Dakar z roku 2017 Sunderland se po problémech Australana Tobyho Price stal novým vedoucím jezdcem. Milan Engel zajel 24. čas a na 24. místo si polepšil i celkově.

"Etapa byla náročná, ale jelo se mi dobře. Startoval jsem mezi rychlými (jezdci) a snažil jsem se jich držet. Byla ale obtížná navigace, takže se to míchalo a strašně se prášilo. Měl jsme nějaké krizovky, ale všechno je OK," uvedl Engel.

Rallye Dakar - 2. etapa: Vadž - Naúm

(401 km celkově/367 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. De Villiers, Bravo (JAR, Šp./Toyota) 3:37:20, 2. Terranova, Graue (Arg./Mini) -3:57, 3. Al Kasímí, Panseri (SAE, Fr./Peugeot) -5:42, ...14. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -25:50, 19. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -35:38, 41. Vaculík, Plechatý -58:29, 48. Ouředníček, Křípal (všichni ČR/Ford) -1:11:36.

Průběžné pořadí: 1. Terranova 7:07:36, 2. Sainz, Cruiz (Šp./Mini) -4:43, 3. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -6:07, ...12. Prokop -30:15, 18. Zapletal -57:07, 30. Vaculík -1:39:56, 49. Ouředníček -2:39:29.

Motocykly: 1. Branch (Botsw./KTM) 3:39:10, 2. Sunderland (Brit./KTM) -1:24, 3. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -2:21, ...24. Engel -22:28, 32. J. Brabec -38:18, 33. Michek -39:00, 56. Krejčí (všichni KTM) -1:22:46, 59. Vlček -1:34:47, 106. Veselý (všichni ČR/Husqvarna) -2:28:07.

Průběžné pořadí: 1. Sunderland 7:05:22, 2. P. Quintanilla -1:18, 3. Benavides (Arg./Honda) -1:32, ...24. Engel -47:44, 30. Michek -1:06:08, 31. J. Brabec -1:09:01, 54. Krejčí -2:41:34, 55. Vlček -2:46:36, 115. Veselý -5:04:33.

Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 4:46:07, ...8. Tůma (ČR/Yamaha) -55:57, 21. Kubiena (ČR/Ibos) -4:26:27.

Průběžné pořadí: 1. Casale 9:03:44, ...11. Tůma -3:21:41, 19. Kubiena -4:48:22.

SSV (buggy): 1. Contardo, Vinagre (Chile/Can-Am) 4:13:30, ..28. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) -1:28:13.

Průběžné pořadí: 1. Contardo, Vinagre (Chile/Can-Am) 8:21:15, ...37. Macháček -8:12:21.

Kamiony: 1. Vjazovič (Běl./Maz) 3:47:44, 2. Sotnikov -1:46, 3. Karginov (oba Rus./Kamaz) -2:07, 4. Macík (ČR/Iveco) -10:47, ...7. Loprais (ČR/Praga) -25:05, 14. Šoltys (ČR/Tatra) -43:22, 25. Randýsek (ČR/MAN) -2:06:31.

Průběžné pořadí: 1. Vjazovič 7:29:52, 2. Sotnikov -4:20, 3. Karginov -7:12, ...5. Macík -14:06, 7. Loprais -34:47, 9. Šoltys -46:41, 28. Randýsek -5:22:29.