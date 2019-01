Pisco (Peru) - Martin Prokop obsadil v 8. etapě Rallye Dakar 7. místo a sedmý je i nadále v celkovém pořadí. Český jezdec s fordem zaostal na 361 km dlouhé rychlostní zkoušce o 28 a půl minuty za vítězným Sébastienem Loebem z Francie. V kategorii motocyklů si v Peru polepšil předběžně na 16. místo Milan Engel. V kategorii motocyklů si v Peru polepšil předběžně na 16. místo Milan Engel. Aleš Loprais obsadil mezi kamiony 7. místo a v průběžném pořadí klesl na šesté. Novým lídrem kategorie je Rus Dmitrij Sotnikov.

Prokop se počtvrté letos umístil v první desítce, ale v boji o vylepšení životního sedmého místa z loňska prohrál s nejbližším soupeřem Jakubem Przygoňským z Polska. Dvě etapy před koncem za ním nyní zaostává zhruba o 36 minut.

"Máme za sebou druhou nejdelší etapu rallye, většina byla v dunách, takže jsem tam strávili docela dost času. Jsem rád, že jsem to zvládl, protože v pondělí večer jsem se cítil hodně blbě," řekl Prokop, jenž si v pondělí poranil zápěstí na levé ruce a prsty na pravé. V závodě pokračoval se speciálními tejpy.

"Dostal jsem včera hodně silné prášky na bolest. Sice mě to nebolelo, ale bolela mě hlava a byl jsem jak po deseti pivech," pousmál se pilot týmu MP Sports. "Ale zvládli jsme to a na erzetě zbytek udělal adrenalin. Nějak jsme to prokormidlovali, i když ke konci už jsem měl tvrdé ruce, protože jsem musel používat jiné svaly než normálně. Jsme ale tady a bojujeme dál," řekl Prokop.

V čele pořadí Katařan Násir Attíja s toyotou zvýraznil druhým časem náskok a míří ke třetímu triumfu na rallye. Vede už o 46 minut před Španělem Nanim Romou, který na druhém místě vystřídal Stéphanea Peterhansela z Francie. Před rekordmana v počtu vítězství se dostal i Loeb. Peterhansel prohrál na trase ze San Juan de Marcona do Pisca i s Prokopem, za Attíjou zaostal o 24 minut, jeho celková ztráta se téměř zdvojnásobila a má už jen malou šanci na 14. triumf.

To dosavadní lídr kategorie motocyklů Ricky Brabec už o všechny naděje zcela přišel. Americký jezdec musel v 8. etapě odstoupit s poškozeným motorem po 56 kilometrech rychlostní zkoušky. Ztrátu nabral i dosud druhý Adrien Van Beveren z Francie, a tak se poprvé letos posunul do čela průběžné klasifikace Australan Toby Price. Vítěz závodu z roku 2016 vede pořadí o 63 sekund před Pablem Quintanillou z Chile. Třetí obhájce prvenství Matthias Walkner z Rakouska ztrácí po druhém etapovém vítězství v ročníku šest a půl minuty.

Engel zajel 21. čas a v neoficiálním celkovém pořadí si polepšil o čtyři pozice. Nadále tak při páté účasti směřuje k nejlepšímu výsledku v kariéře. Dosud byl nejlépe třicátý hned při prvním startu v roce 2015. "Bylo to docela náročné, zase o level výš než v předešlé etapě. Navigace byla opravdu těžká. Jsem docela vyflusanej a nejtěžší den mám před sebou," uvedl Engel.

Závod nedokončí ani slovenský motocyklista Štefan Svitko. Osmý muž průběžného pořadí, jehož nejlepším výsledkem v kariéře bylo druhé místo v roce 2016, skončil po havárii v nemocnici s poraněním hlavy.

Aleš Loprais obsadil v etapě mezi kamiony 7. místo a v průběžném pořadí klesl na šesté. Novým lídrem kategorie je Rus Dmitrij Sotnikov, který předstihl týmového kolegu a obhájce prvenství Eduarda Nikolajeva.

Loprais zaostal na 361 km dlouhé rychlostní zkoušce za Sotnikovem o 55 minut, v průběžném pořadí jej opět předstihl v úterý druhý Ton van Genugten z Nizozemska. Dvě etapy před cílem zaostává nejzkušenější Čech na startu slavné rallye za pilotem Iveca o 30 minut.

Pilot kamionu Tatra Martin Šoltys končí v soutěži. Dvojka týmu Buggyra Racing po technických problémech a nocování na trati nestihla dnešní start.

"Martin zůstal ve vysokých dunách, kde opravovali. Zabralo jim to hodně času, kolem osmé deváté se jim to podařilo, ale už byla tma, tak se rozhodli, že pojedou ráno, aby eventuálně stihli ještě start do etapy. To se jim ale nepodařilo," řekl ČTK manažer týmu Jan Kalivoda.

Šoltys s posádkou potřebovali dojet do bivaku ve stanoveném čase, což se mu s ohledem na počasí nepodařilo. "Ráno byla obrovská mlha, tak museli čekat. Když pak kousek sjeli, tak potkali pořadatele, který jim řekl, ať nikam nejezdí. Že není vidět na krok. Navíc ještě pomáhali dvěma zapadlým kamionům," uvedl Kalivoda.

Český jezdec se nakonec dostal na zpevněnou cestu v deset hodin místního času, o 30 minut dříve přitom potřeboval být v bivaku, aby mohl pokračovat v závodu. "Takže tím to pro ně končí," konstatoval Kalivoda. Po nedělní 6. etapě byl Šoltys průběžně osmý..

Rallye Dakar - 8. etapa (San Juan de Marcona - Pisco, 575 km/360 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Loeb, Elena (Fr., Mon./Peugeot) 3:54:53, 2. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -7:27, 3. Przygoňski, Colsoul (Pol., Belg./Mini) -15:15, ...7. Prokop, Tománek (ČR/Ford) -28:36, 21. Ouředníček, Křípal (všichni ČR/Ford) -1:14:51.

Průběžné pořadí: 1. Attíja 29:15:50, 2. Roma, Haro (Šp.) -46:29, 3. Loeb -46:45, ...7. Prokop -2:56:07, 19. Ouředníček -12:15:21.

SxS: 1. Lopez, Leon (Peru/Can-Am) 4:38:34, ...20. Roučková, Zelenka (ČR/Can-Am) -2:45:06.

Průběžné pořadí: 1. Lopez, Leon 36:16:18, ...20. Roučková -24:55:20.

Motocykly: 1. Walkner (Rak./KTM) 3:55:25, 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -45, 3. Price (Austr./KTM) -1:13, ...21. Engel (ČR/KTM) -43:03, 28. J. Brabec (ČR/Husqvarna) -58:39, 44. Vlček (ČR/KTM) -1:45:52, 60. Veselý -3:06:21, 70. Novotná (oba ČR/Husqvarna) -3:43:44.

Průběžné pořadí: 1. Price 28:53:08, 2. Quintanilla -1:03, 3. Walkner -6:35, ...16. Engel -4:22:54, 40. J. Brabec -13:04:13, 50. Vlček -16:55:53, 72. Veselý -30:09:00, 78. Novotná -35:28:40.

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 5:18:53.

Průběžné pořadí: 1. Cavigliasso 36:35:51.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 4:38:06, 2. Van Genugten (Niz./Iveco) -22:01, 3. Vjazovič (Běl./Maz) -23:13, ...7. Loprais (ČR/Tatra) -55:17.

Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 35:01:35, 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) -26:49, 3. De Rooy (Niz./Iveco) -1:07:43, ...6. Loprais -5:40:12.