Prokop zůstal věrný Fordu, do rallyeového MS se zapojí ve Finsku

Praha - Automobilový jezdec Martin Prokop bude v rallyeovém mistrovství světa i nadále závodit s vozem Ford. Někdejší juniorský světový šampion se letos rozhodl opět výrazněji zapojit do elitního seriálu a rozhodoval se mezi pěti značkami. Nakonec ale zůstane věrný Fordu, se kterým spojil drtivou většinu své závodní kariéry. S voze stejné značky startuje i na Rallye Dakar, což je jeho hlavní soutěžní aktivita.

"Rozhodla dlouholetá spolupráce s M-Sportem, Fordem Česká republika a Fordem Europe. Oznámili jsme, že jednáme s někým jiným a jsme blízko dohody s jednou značkou. A oni nám společně dali takové podmínky, že to nešlo odmítnout. Proto jsme se rozhodli pokračovat dál s Fordem," řekl Prokop ČTK. Zatímco v posledních letech jezdil se starším speciálem kategorie WRC, nyní bude mít k dispozici R5 neboli Rally2.

Prokop si v minulých týdnech vedle fordu vyzkoušel i vozy Škoda, Volkswagen a Hyundai. V kontaktu byl i s Citroënem. Blízko dohodě byl s týmem Martina Vlčka, který závodí s hyundaiem. "Martin má v podstatě tým na mistrovství světa a má zajímavé plány, což mě lákalo. V létě by měli mít nové auto, které vypadá velmi slibně. Nakonec nás ale Ford mile překvapil a zůstali jsme u osvědčené značky, se kterou spolupracujeme dlouhodobě," uvedl osmatřicetiletý závodník. Svou roli hrál i Dakar, na kterém startuje také s fordem.

Jihlavský rodák, který má za sebou 123 startů v MS, věří, že Ford Fiesta R5 bude v kategorii maximálně konkurenceschopná. "Určitě se to zlepšuje. Francouz Fourmaux, který teď jezdí s M-Sportem, patří mezi nejrychlejší. Já jsem na testu jezdil s jeho autem a hrozně se mi to líbilo. Máme slíbené, že budeme mít stejné věci jako on, což mě lákalo. Dostaneme správný materiál a správné nastavení, což je alfa a omega všeho," řekl.

Premiérový start s novým autem si připíše již na konci února, kdy se chce představit na Arctic rallye ve Finsku. "Všechno vzniklo hrozně rychle a vedle jednání s týmy jsme řešili i program. Chtěl bych závodit jen na šotolině a těch v mistrovství tolik není. Navíc hrozí, že některé budou zrušené. A tohle byla jedna z posledních možností teď někam vyjet," uvedl Prokop, jemuž vyšel vstříc i Ford a nové auto postavil za několik dnů.

"Věřím, že se auto do Finska dostane a my taky," podotkl. Do dějiště závodu mu vůz přiveze tovární tým Fordu přímo z Velké Británie a on jej poprvé uvidí a vyzkouší až na místě. Při soutěži pak bude mít k dispozici jeho zázemí. "Je to jiné, než jsme zvyklí, ale není jiné východisko. Hranice jsou zpomalené, takže oni to nalodí a dopraví do Finska."

Na jízdu na sněhu se těší. "Naposledy jsem na něm závodit v roce 2015 a hodně mi to chybí. Je to jedno z nejlepších sněžení a bude to platit obzvláště na Arktické rallye, kde je sníh zaručený. Třeba ve Švédsku už to tak nebylo," řekl Prokop, jehož čeká před rallye jen jednodenní test na severu Evropy. "Je to docela divočina. Vypadá to, že jediná možnost je testovat na zamrzlém jezeře, kde bude vyhrnutá cesta, což není ideální."

Náročný bude start i pro navigátora Viktora Chytku, jehož čeká premiérová účast v klasické rallye. S Prokopem spolupracuje na Dakaru a dálkových soutěžích. "Byl bych rád, kdyby nám to šlo a byli jsme spolu schopni jezdit furt, protože je to asi ideální. I Násir al-Attíja to takhle udělal a nestřídá soutěže. Rád bych to měl stejné," uvedl Prokop, jenž si uvědomuje, že to bude pro Chytku náročné. "Bude to křest ohněm. Hned na začátku nás čeká 30 km dlouhá erzeta a poté 30 km po tmě. Ale rozhodli jsme se, že to chceme udělat, tak do toho jdeme," podotkl.

Prokop chce letos startovat v MS v několika závodech, konkrétní program ale i s ohledem na pandemii koronaviru a možné změny v kalendáři nemá.

"Půjdeme závod od závodu, jak to bude možné. Říct teď, že se v květnu pojede do Portugalska, je odvážné tvrzení. Budeme sledovat situaci. Platí, že bych rád jel šotoliny a nechci závodit na asfaltu, na kterém jsem fakt nejel dlouho," uvedl. MS se chce věnovat věnovat do léta a na podzim se zase začít soustředit na dálkové rallye. "Hrozně mě ale láká Keňa a Chile, i kvůli nim jsem se do toho kolotoče vrátil. Chtěl bych je vidět a zažít. Můžu ale jen doufat, protože nad oběma je velký otazník," dodal.