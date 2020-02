Prokop získal počtvrté Zlatý volant a přerušil Kopeckého sérii

Praha - Automobilový jezdec Martin Prokop vyhrál počtvrté v kariéře Zlatý volant a ukončil tak čtyřletou vítěznou sérii Jana Kopeckého, který mohl případných dvanáctým triumfem vyrovnat rekordmana motoristické ankety Tomáše Engeho. Jediný Čech, který se představil v závodech formule 1, byl slavnostně uveden do nově vytvořené Síně slávy. Souboj Prokopa a Kopeckého byl ale velmi těsný, nakonec je dělily jen tři desetiny bodu.

"Po řadě druhých míst potěší, když vyhrajete. Člověk nikdy neví, zda to není naposledy. Je příjemné vidět, že i když jezdíme závody daleko v poušti bez diváků a novinářů, tak naše neskutečná píle a úsilí je vidět i tady," uvedl bývalý pravidelný účastník rallyového MS Prokop, jenž se letos popáté zúčastnil Rallye Dakar.

Anketu Zlatá řídítka o nejlepšího motocyklového jezdce vyhrál Filip Salač. V kombinovaném hlasování novinářů a fanoušků porazil Jakuba Kornfeila, jenž byl v loňské sezoně mistrovství světa ve třídě Moto3 úspěšnější.

"Moc si vážím toho, že jsem mohl tuto anketu vyhrát. Už hodně let ji sleduji a přál jsem si, abych ji jednou vyhrál. Děkuji všem za hlasy i za podporu, které se mi dostává," uvedl Salač, který se galavečera v pražském centru Cubex osobně nezúčastnil, neboť testuje ve Španělsku.

Vedle Prokopa s Kopeckým, kteří soutěží v kategorii automobilové soutěže a maratony, si své loňské postavení prohodili i Josef Král s Adamem Lackem v závodech na okruzích. Král tak získal první Zlatý volant v kariéře.

Naopak autokrosař Petr Nikodém a vrchař Lukáš Vojáček navázali na loňská prvenství, Vojáček čtvrtým vítězstvím překonal bilanci otce Petra.

Cenu Elišky Junkové pro nejlepší ženu převzala účastnice Rallye Dakar Gabriela Novotná, která však letos na startu slavné soutěže chyběla. Loni ji však jako první česká motorkářka úspěšně dokončila. "Doufám, že si ocenění Elišky Junkové alespoň malinko zasloužím. Je to velká legenda. Přišlo v pravou chvíli, neboť v letošním roce budu závodit asi jen s kočárkem," řekla Novotná. Vítězem kategorie motokár se stal Jakub Talaš.

Třiačtyřicetiletého Engeho uvedení do Síně slávy potěšilo. "V motorsportu se pohybuji už skoro třicet let a doufám, že ještě alespoň dvacet pohybovat budu a budu předávat zkušenosti. Tohle ocenění si asi uvědomím až tak za dvacet let, až se budu ohlížet, co se mi podařilo a co jsem dokázal," řekl.

Obdobně jako v minulých letech byly oceněny i výrazné postavy světového motorsportu. Trofeje si za celoživotní přínos odnesli italská motocyklová legenda a patnáctinásobný mistr světa Giacomo Agostini a francouzský pilot formule 1 Romain Grosjean.

"Děkuji za tuto cenu. Minulý měsíc jsem počítal, kolik jich mám, a mohu vám teď říct, ze tahle bude 365. Jestli mě někdo překoná v počtu titulů? Doufám, že ne. Je tady ale spousta mladých jezdců, kteří se o to pokouší. Byl tu Valentino Rossi, teď Marc Márquez. Snad ale skončí, až získá 14. titul," usmál se sedmasedmdesátiletý Ital.

Grosjean si pochvaloval, že získal první cenu ještě před začátkem sezony. "Je to fajn. Mám v Česku několik velmi dobrých kamarádů, takže jsem za toto ocenění rád," uvedl pilot týmu Haas.

43. ročník ankety Zlatý volant:

Závody na okruzích: 1. Josef Král (54 bodů), 2. Adam Lacko (49), Filip Salaquarda (19).

Automobilové soutěže a maratony: 1. Martin Prokop (61,79), 2. Jan Kopecký (61,49), 3. Filip Mareš (24).

Závody do vrchu: 1. Lukáš Vojáček (36), 2. Miloš Beneš (32), 3. Marek Rybníček (20).

Autokros a rallyekros: 1. Petr Nikodém (56), 2. Jakub Kubíček (27), 3. Radek Jordák (22).

Motokáry: 1. Jakub Talaš (17), 2. Dominik Javůrek (16), 3. Adam Kowalski (13).

Cena Elišky Junkové (pro nejlepší ženu): 1. Gabriela Novotná (32), 2. Gabriela Jílková (19), 3. Sandra Pokorná (19).

14. ročník ankety Zlatá řídítka: 1. Filip Salač (58), 2. Jakub Kornfeil (47), 3. Karel Hanika (14).

Motoristická událost roku: Barum Czech rallye Zlín.

Cena Zlaté oko: Martin Kozák - Dragster.