Prokop už je na Rallye Dakar šestý, Macík si druhým časem upevnil třetí místo

Ardá (Saúdská Arábie) - Martin Prokop dojel v 11. etapě Rallye Dakar desátý a po druhém nejlepším výsledku v tomto ročníku se posunul na šesté místo průběžného pořadí automobilů. Na konci slavné soutěže by takové umístění znamenalo vyrovnání českého maxima v kategorii, šestý skončil pilot týmu Orlen Benzina v roce 2019. Od páté příčky dělí Prokopa tři etapy před koncem zhruba 40 minut.

Martin Macík mezi piloty kamionů vybojoval druhé místo za Martinem van den Brinkem a v celkovém pořadí si upevnil třetí pozici. Jaroslav Valtr se podle předběžných výsledků posunul na celkové čtvrté místo po potížích Mitchela van den Brinka. Motocyklista Martin Michek zajel 16. čas a v celkovém pořadí si o jednu příčku pohoršil na 13. pozici.

Účastníci dálkové soutěže dnes absolvovali 273 kilometrů rychlostní zkoušky a celkem 426 km na trase z Šajbá do Ardá. Etapa měla přívlastek maratonská, takže aktéři měli k dispozici jen časově omezenou pomoc mechaniků a v bivaku ve čtvrté největší poušti na světě Rub al-Chálí budou sami bez dalších členů týmů.

Automobilové třídě počtvrté za sebou a popáté v ročníku kraloval Sébastien Loeb, k obhajobě prvenství a celkově pátému triumfu dál směřuje Katařan Násir Attíja. Prokop s navigátorem Viktorem Chytkou se podruhé letos probojovali do první desítky, lepší výsledek zaznamenali jen ve druhé etapě, v níž skončili osmí. Ve středeční výsledkové listině nakonec místo původního devátého místa figurovali až jako třináctí.

Český pilot tentokrát za slavným Francouzem zaostal o 10 minut a 39 sekund a v průběžném pořadí předstihl jiného francouzského rivala Romaina Dumase, který měl více než dvojnásobnou ztrátu. Prokop teď má proti němu téměř deset minut k dobru, před ním je nejbližším soupeřem Jihoafričan Giniel de Villiers, vítěz Rallye Dakar z roku 2009.

"Písek a duny, horko... to nám chutná a to nám jde," pochvaloval si Prokop na facebooku. "Střídaly se přejezdy těžkých, vysokých dun a pak byly vypalováky na solných jezerech. Super zajímavá stage. Bylo to bez problémů, hodně jsme si to užili. Fičíme dál, auto maká," konstatoval český pilot.

Macík prohrál s Martinem van den Brinkem o 18 minut. "Na 80. kilometru jsem si vybral špatnou stopu a v plný rychlosti jsme skočili do asi dvoumetrové díry a pak zase a zase. Naštěstí auto vydrželo, nevydržely ale tlumiče v kabině. Jeli jsme bez nich asi 200 kilometrů, v dunách jsme jeli krokem. Ale neudělali jsme žádnou chybu, zatímco ostatní ano," popsal Macík průběh etapy.

Nechal za sebou i průběžného lídra Januse van Kasterena, který převzal vedení po odstoupení Aleše Lopraise v důsledku tragické srážky s divákem. Van Kasteren dojel čtvrtý před Valtrem a v čele pořadí se jeho náskok na Martina van den Brinka smrskl na minutu a 22 sekund. Macíkova ztráta činí 47:46, Valtr následuje s více než dvouapůlhodinovým odstupem na lídra.

Mezi motocyklisty si třetí etapové prvenství připsal Argentinec Luciano Benavides. Jeho bratr Kevin musel po jediném dnu opět přepustit průběžné vedení americkému soupeři Skyleru Howesovi.

Michek měřený úsek zvládl o 9:06 minuty pomaleji než vítěz, v průběžném pořadí se před něj o 12 sekund posunul Argentinec Franco Caimi. "Je to neuvěřitelně vyrovnané. Dojel jsem šestnáctý, přitom na prvního jsem ztratil jenom devět minut. Fakt šílená vyrovnanost, jede se tu pila až na hrot. Dneska na maratonské etapě budu dobíjet baterky," uvedl Michek na sociálních sítích.

Rychlostní zkouška byla podle něj hodně písková. "Všude samé měkké duny. Kvůli tomu to bylo docela dost ostrý, protože motorka se tam hodně zapichovala. Jsem rád, že jsem to dojel v klidu a v pohodě, vyřídil jsem také servis stroje," popsal Michek.

Howes se vrátil do čela díky čtvrtému času a má náskok pouhých 28 sekund na Australana Tobyho Price, který dojel třetí. Argentinský vítěz soutěže z roku 2021 Kevin Benavides tentokrát za oběma konkurenty zaostal o více než čtyři minuty a na třetím místě má teď na čelo pořadí manko 2:44.

Rallye Dakar - 11. etapa: Šajbá - Ardá

(426 km celkově/273 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 2:56:14, 2. Chicherit, Winocq (Fr./Prodrive) -2:16, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Audi) -2:26, ...10. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -10:39.

Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 39:16:33, 2. Moraes, Gottschalk (Braz., Něm./Toyota) -1:21:04, 3. Loeb, Lurquin -1:30:41, ...6. Prokop, Chytka -2:53:59.

SSV: 1. Baciuška, Vidal (Lit., Šp./Can-Am) 3:25:13.

Průběžné pořadí: 1. Baciuška, Vidal 46:42:42.

Lehké prototypy: 1. Porem, Sanz (Portug., Arg./Yamaha) 3:19:11, ...16. Macháček, Schovánek (ČR/Can-Am) -31:58.

Průběžné pořadí: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am) 45:19:15, ...11. Macháček, Schovánek -8:37:03.

Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./Husqvarna) 2:57:59, 2. Sanders (Austr./ Gas Gas) -1:38, 3. Price (Austr./KTM) -1:56, ...16. Michek -9:06, 39. J. Brabec -37:17, 43. Pabiška (všichni ČR/KTM) -42:57.

Průběžné pořadí: 1. Howes (USA/Husqvarna) 38:47:43, 2. Price -28, 3. K. Benavides (Arg./KTM) -2:44, ...13. Michek -1:23:09, 33. J. Brabec -7:12:28, 38. Pabiška -9:49:39.

Čtyřkolky: 1. Medeiros (Braz./Yamaha) 3:50:47.

Průběžné pořadí: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 48:31:56.

Kamiony: 1. Martin van den Brink (Niz./Iveco) 3:39:52, 2. Macík (ČR/Iveco) -18:08, 3. De Baar (Niz./Renault) -18:18, ...5. Valtr -21:29, 7. Šoltys -38:12, 11. Vrátný (všichni ČR/Tatra) -1:35:07.

Průběžné pořadí: 1. Van Kasteren 47:02:12, 2. Martin van den Brink -1:12, 3. Macík -47:46, 4. Valtr -2:35:08, ...6. Šoltys -5:17:28, 8. Vrátný -10:1:41:51.