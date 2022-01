Prokop se na Rallye Dakar posunul na 8. místo, Michka předstihl Brabec

Davadmí (Saúdská Arábie) - Automobilový jezdec Martin Prokop zajel v 7. etapě Rallye Dakar patnáctý čas a posunul se na osmé místo průběžného pořadí. Mezi motocyklisty vystřídal Jan Brabec na pozici české jedničky Martina Michka, který měl technické problémy. Brabec zajel 18. čas a celkově si polepšil o čtyři příčky na 21. pozici. Michek ztratil přes 50 minut, klesl o dvě místa za svého krajana a ztrácí na něj přes pět minut. Novým celkovým lídrem je Francouz Adrien van Beveren, automobilovým jezdcům nadále kraluje Násir Attíja z Kataru.

Účastníci 44. ročníku rallye absolvovali po sobotním dnu volna 402 kilometrů dlouhou rychlostní zkoušku na trase z Rijádu do Davadmí. Prokop zaostal za nejrychlejším Sébastienem Loebem z Francie, který se posunul na druhé místo průběžně, o 19:44 minuty. V celkovém pořadí předstihl Jihoafričana Giniela de Villierse, který měl technické problémy.

"Začíná druhý týden a už to bolelo. Bylo to navigačně těžké. Viktor dnes odvedl super práci," ocenil Prokop výkon navigátora Viktora Chytky. "Samozřejmě, že to nebylo úplně čisté. Některé (kontrolní) body jsme hledali, trošku jsme se tam v prachu zamotali. Na konci jsme museli zpomalit kvůli prachu za Násirem (Attíjou). Nevím, jak jsme dopadli, ale dnes to bude mít těžké každý. Dostali jsme zabrat a myslím si, že druhý týden bude opravdový, jako loni," dodal pilot týmu Benzina Orlen.

Michek musel 15 kilometrů před cílem zastavit kvůli poruše a ve výsledcích se po následné ztrátě propadl z 19. na 23. místo. "Bohužel mi odešlo zadní čerpadlo. Stavil se u mě také (týmový kolega) Milan Engel, podíval se na to a doladili jsme to. Potom jsem vyjel. Snažil jsem se přijít na to, co to bude, asi to opravdu bude zadní čerpadlo," řekl Michek. "Stál jsem tam dlouho. Je to škoda, jinak bych se mohl dostat do nejlepší desítky. Měl jsem chuť, etapa se mi zdála dobrá," uvedl.

Premiérové letošní etapové vítězství vybojoval Jose Ignacio Cornejo Florimo z Chile. Van Beveren na desátém místě zaostal o více než 12 minut, ale stačilo mu to k předstižení dosavadního lídra Sama Sunderlanda. Brit nabral téměř 26 minut ztráty a celkově se propadl až za Matthiase Walknera z Rakouska a Argentince Kevina Benavidese.