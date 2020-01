Prokop se na Rallye Dakar posunul do první desítky, vede Sainz

Naúm (Saúdská Arábie) - Automobilový jezdec Martin Prokop se na Rallye Dakar posunul do elitní desítky. S vozem Ford Raptor obsadil v dnešní třetí etapě 13. místo a průběžně je devátý. Do vedení se dostal dvojnásobný dakarský vítěz Carlos Sainz ze Španělska, který přeskočil Argentince Orlanda Terranovu. Bývalý rallyeový mistr světa má nyní v čele náskok necelých pěti minut na loňského vítěze Násira Attíju z Kataru.

Prokop v dnešní etapě, která měla start i cíl v Naúmu a závodníci v ní urazili 404 měřených kilometrů, zaostal za Sainzem o 22:33 minuty. V průběžném pořadí ztrácí 48:05 minuty.

"Dnes to bylo bez defektu, ale bohužel jsme zjistili, že nestíháme rychlostí. Všechna auta nás předjíždí jako nůž máslem," řekl Prokop na facebooku.

Problémem podle něj je nedostatečná maximální rychlost jeho vozu. "Na začátku na rovinách nás předjížděli jeden po druhém. Zkoušeli jsme se jich držet, ale nešlo to. Uvidíme, jestli se s tím dá něco dělat, ale bojím se, že ne. Musíme počkat na pomalejší úseky, protože náš motor má dobrý kroutící moment. Ve velkých rychlostech ale nefunguje," uvedl Prokop.

Mezi motocyklisty dnes kralovali jezdci továrního týmu Honda, kteří obsadili první tři místa a vítězný Američan Ricky Brabec se stal i novým lídrem soutěže. Na druhého Kevina Benavidese z Argentiny má náskok necelých pět minut.

Výsledky kategorie motocyklistů se dnes dodatečně měnily. Pořadatelé totiž udělali chybu v roadbooku, který závodníkům rozdali krátce před startem, a zrušili závěrečnou část etapy. Místo 404 km tak jezdci absolvovali jen 389 měřených kilometrů.

"V GPS mi chyběl jeden kontrolní bod, který neměl nikdo. Hledal jsem ho a nakonec tam nebyl, respektive byl na nějaké kamenité hoře, na kterou se nedalo dostat, i když jsem to zkoušel zleva zprava. Skákal jsem tam po velkých šutrech jako kamzík. A co jsem se ptal v bivaku, tak ho nemá nikdo," uvedl Milan Engel na svém facebooku. Věřil proto, že poslední část etapy bude dodatečně zrušena, a to se také stalo.

Engel, který v závěru výrazně ztratil, tak nakonec obsadil 19. místo a v průběžném pořadí se posunul na 22. pozici. Polepšil si i jeho týmový kolega Martin Michek, jenž je 26. Naopak Jan Brabec klesl na 33. místo.

V kategorii kamionů byl z Čechů nejrychlejší pátý Aleš Loprais, Martin Macík byl sedmý a průběžně je čtvrtý.

Rallye Dakar - 3. etapa: Naúm - Naúm (489 km celkově/404 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Mini) 3:48:01, 2. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -3:31, 3. Przygonski, Gottschalk (Pol., Něm./Mini) -4:19, ...13. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -22:33, 21. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford) - 39:34, 29. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford) -49:13, 35. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -1:00:01.

Průběžné pořadí: 1. Sainz 11:00:20, 2. Attíja -4:55, 3. Terranova, Graue (Arg./Mini) - 8:09, ...9. Prokop -48:05, 23. Zapletal -1:52:25, 26. Vaculík -2:24:26, 42. Ouředníček -3:14:20.

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 3:29:31, 2. Cornejo (Chile/Honda) -5:56, 3. K. Benavides (Arg./Honda) -7:22, ...19. Engel -27:02, 22. Michek - 28:02, 38. J. Brabec (všichni ČR/KTM) -51:55, 50. Vlček (ČR/Husqvarna) -1:16:45, 59. Krejčí (ČR/KTM) -1:21:58.

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec 10:39:04, 2. K. Benavides -4:43, 3. Walkner (Rak./KTM) -6:02, ...22. Engel -1:10:35, 26. Michek -1:29:59, 33. J. Brabec -1:56:45, 49. Vlček -3:59:10, 50. Krejčí -3:59:21.

Čtyřkolky: 1. Enrico (Chile/Yamaha) 5:08:08, ...12. Tůma (ČR/Yamaha) - 39:07.

Průběžné pořadí: 1. Casale (Chile/Yamaha) 13:38:05, ...11. Tůma -3:57:19.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 3:59:15, 2. Vjazovič (Běl./Maz) -4:54, 3. Šibalov (Rus./Kamaz) -11:13, ...5. Loprais (ČR/Praga) -24:59, 7. Macík (ČR/Iveco) -29:47, 13. Šoltys (ČR/Tatra) -43:49.

Průběžné pořadí: 1. Vjazovič 11:34:01, 2. Karginov -2:18, 3. Šibalov -20:01, 4. Macík -38:59, ...6. Loprais -54:52, 8. Šoltys -1:25:36.