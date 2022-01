Prokop se na Rallye Dakar blýskl třetím místem v 1. etapě

Háil (Saudská Arábie) - Automobilový jezdec Martin Prokop zazářil třetím místem v první etapě Rallye Dakar a stejná příčka mu patří i v průběžném pořadí. Prokop v barvách týmu Benzina Orlen dnes ztratil 21 minut a 21 sekund na vítězného Násira Attíju z Kataru. Původně třetí byl i Aleš Loprais mezi kamiony, dostal ale dodatečně patnáctiminutovou penalizaci a klesl na páté místo. Stejně dopadl i Martin Macík, jenž je sedmý. Mezi motocyklisty skončil Jan Brabec sedmnáctý, mimo první čtyřicítku se naopak propadl Martin Michek.

Devětatřicetiletý Prokop, který účinkuje na sedmém Dakaru, se s novým vozem Ford Raptor probojoval při 333 km dlouhé rychlostní zkoušce mezi elitu na předposledním úseku. Využil potíží řady soupeřů a posunul se z 15. příčky na čtvrtou. V závěru ještě předstihl domácího Jásira Sajdána. Vedle Attíji zůstal před českým závodníkem už jen devítinásobný šampion WRC Francouz Sébastien Loeb. "Viděl jsem, že kluci měli nějaké problémy s navigací. Viktor (Chytka - navigátor) udělal naopak skvělou práci, neztratili jsme žádný čas s navigací. Jeli jsme čistě," uvedl Prokop na sociálních sítích.

Navzdory vyrovnání svého i českého maxima z loňska Prokop netajil zklamání. "Nejede nám motor a nemáme výkon. Posádky, které jsme předstihli nebo startovaly za námi, nás předjely na maximální rychlost jako nůž máslem. Naše maximální rychlost je někde kolem 152 až 155, zatímco oni jsou v limitu 170 km/h. Nebylo v našich silách vyvinout nový motor a tohle během Dakaru nezměníme," řekl Prokop a přál si proto co nejméně navigačních chyb.

Vedle hvězd Carlose Sainze, Mattiase Ekströma či Naniho Romy měl problémy i čtrnáctinásobný šampion Stéphane Peterhansel, který v úvodu havaroval a čekal na pomoc asistenčního vozu. Attíja vede před Loebem o více než 12 minut, Prokop ztrácí dalších deset.

Jednačtyřicetiletý Loprais, který se v úvodní etapě držel stabilně na čtvrté příčce, využil v závěru zaváhání vedoucího Andreje Karginova a jako jediný se vklínil mezi čtveřici továrních jezdců Kamazu. Večer ale dostal penalizaci a ocitl se až za ruským kvartetem. V čele obhájce prvenství Dmitrij Sotnikov, na nějž synovec nedávno zesnulého šestinásobného šampiona Karla Lopraise ztrácí 25 minut.

"Kvantum velbloudí trávy, spousta skoků a děr, ale to mám rád, i když z toho hodně bolí krční páteř," řekl Loprais. Upozornil, že jej limitoval nefunkční levý přední brzdový buben. Jinak by byl prý ještě rychlejší. "S ohledem na startovní pozici, kterou jsme měli po prologu, jsme dneska 'kosili' jedno auto za druhým. Speciálka byla navigačně náročná, ale zároveň nabídla opravdu hezké scenérie. Podle mě šlo o jednu z nejhezčích etap, jaké jsme zatím v Saúdské Arábii zažili," doplnil.

Macík zajel původně šestý čas, po penalizaci jedno místo ztratil. "Nejel jsem úplně to své a v písku můžu ještě zrychlit," řekl Macík a litoval jednoho minutého navigačního bodu, za který dostal trest. "Byl to složitý a rozježděný terén, všichni ho hledali. Radši jsme tedy jeli dál, než ho hledat s ostatními, a někteří vzali stejný risk. Jsem trochu kyselý, tohle se mi ještě nestalo," doplnil Macíkův navigátor František Tomášek.

Brabec ztratil na 17. místě na vítězného Daniela Sanderse z Austrálie 32:37 minuty a průběžně je člen týmu Strojrent Racing osmnáctý. "Byl to těžký navigační den. Na jednom way pointu jsem udělal chybu a ztratil 12 minut. Ale jsem spokojený," sdělil Brabec.

Milan Engel dojel jednadvacátý a je druhý v podkategorii Original by Motul vypsané pro jezdce bez asistence. Naproti tomu Michek, jenž obhajuje desáté místo, ztratil přes hodinu. Také on udělal chybu v navigaci. "Pětačtyřicet minut jsme bloudili ve skupinkách. Se mnou byl například Toby Price, Ricky Brabec a Benavides… Opravdu hodně lidí. Myslím, že nás zamotal Španěl Joan Barreda Bort. Když jsme jeli po pistě, tak se najednou vrátil zpátky a trošku to tam celý startovní pole rozhodil," uvedl Michek.

Obhájce vítězství v kategorii lehkých prototypů Josef Macháček dokončil etapu jako dvanáctý. Za nejrychlejším Sethem Quinterem z USA zaostal hodinu a dvanáct minut a patří mu průběžné 11. místo. "Nečekal jsem, že kolem Háilu budou tak těžké terény, protože jsem tady jel před dvěma týdny závod. Pořadatel ale našel skály, kameny, pláně. Byla to poctivá africká etapa," řekl Macháček, který stejně jako řada dalších bojoval s navigací. Z bezpečnostních důvodů, aby dojel včas do bivaku, jeden z kontrolních bodů po dlouhém hledání vynechal a také on dostal penalizaci 15 minut.

Jedenáctý je v kategorii čtyřkolek Zdeněk Tůma, Tomáš Kubiena měl na trati problémy a po více jak patnáctihodinové penalizaci je u dna průběžného pořadí.

Kvůli dešti a zaplavenému bivaku sáhli organizátoři ke změně programu. Místo pondělní maratonské etapy, při níž posádky nocují jinde než mechanici, se pojede jen normální rychlostní zkouška.

Výsledky Rallye Dakar - 1. etapa: Háil - Háil (514 km celkově/333 km rychlostní zkouška).

Automobily: 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 3:19:57, 2. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive) -12:07, 3. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -21:21, ...26. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -1:09:45.

Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel 3:30:53, 2. Loeb, Lurquin -12:44, 3. Prokop, Chytka -22:39, ...25. Zapletal, Sýkora -1:12:20.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 4:08:28, ...12. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) -1:12:00.

Průběžné pořadí: 1. Quintero, Zens 4:21:35, ...11. Macháček, Vyoral 1:14:25.

SSV (buggy): 1. Domžala (Pol./Can-Am) 4:23:19.

Průběžné pořadí: 1. Domžala 4:37:26.

Motocykly: 1. Sanders (Austr./KTM) -3:43:10, 2. P. Quintanilla (Chile/Honda) -2:07, 3. Walkner (Rak./KTM) -8:31, ...17. J. Brabec -32:37, 21. Engel -34:31, 43. Michek -1:05:12, 65. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:39:23.

Průběžné pořadí: 1. Sanders 4:38:40, 2. P. Quintanilla 3:07, 3. Walkner -11:06, ...18. J. Brabec -43:32, 23. Engel -47:56, 41. Michek -1:09:27, 64. Pabiška -1:57:18.

Čtyřkolky: 1. Kancius (Lit./Yamaha) 4:57:02, ...11. Tůma (ČR/Yamaha) -1:46:38, 17. Kubiena (oba ČR/Yamaha) -16:37:58.

Průběžné pořadí: 1. Kancius 6:15:37, ...11. Tůma -11:55:58, 17. Kubiena 21:36:18.

Kamiony: 1. Sotnikov 3:53:14, 2. Nikolajev (oba Rus./Kamaz) -38, 3. Loprais (ČR/Praga) -9:15, ...6. Macík (ČR/Iveco) -20:22, 21. Šoltys (ČR/Iveco) -2:05:08.

Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 4:06:22, 2. Nikolajev -31, 3. Loprais -9:58, ...6. Macík -20:56, 21. Šoltys -2:11:19.