Prokop se na Dakaru posunul na 12. místo, Michek výrazně ztratil

Haraz (Saúdská Arábie) - Automobilový jezdec Martin Prokop obsadil v předposlední etapě Rallye Dakar 11. místo a posunul se na dvanáctou pozici průběžného pořadí. Výraznou ztrátu nabral motocyklista Martin Michek, jenž řešil problémy s chybějícím benzínem, zajel až 39. čas a klesl na 23. místo. Zároveň přišel o reálnou šanci na zisk trofeje pro nejlepšího nováčka.

Ještě větší problémy měl Aleš Loprais, který ztratil téměř tři hodiny a přišel o průběžnou čtvrtou pozici. Nyní je sedmý. Martin Macík oslavil narození dcery 6. místem a posunul se na celkově pátou příčku.

Závodníci dnes absolvovali etapu ze Šubajtá do Harazu, před kterou nemohli využít pomoc týmových mechaniků. V kategorii aut zvládl 379 km dlouhou rychlostní zkoušku nejlépe Francouz Stéphane Peterhansel, který vyhrál letos již čtvrtou etapu. V čele je i nadále Carlos Sainz ze Španělska, jenž bude v pátek hájit desetiminutový náskok na Katařana Násira Attíju. Peterhansel je o dalších šest sekund zpět.

"Dnes to bylo hodně výživné, jeli jsme téměř pořád v dunách. I když byly nádherné, tak asi všem hrálo do karet, že byly jednoduché, protože bylo po dešti," řekl Prokop na facebooku.

Posádka MP Sports týmu měla štěstí, že dokázala závěr rychlostní zkoušky dojet i s poškozenou zadní poloosou, kterou před přejezdem do bivaku musel Prokop s navigátorem Viktorem Chytkou měnit. "Tentokrát stálo štěstí při nás, protože nám přestala fungovat asi 70 kilometrů před cílem poté, co jsme z dun vyjeli na dlouhou rovinu. Jen jsme museli přejet velké jezero, které naštěstí vyschlo a zvládli jsme to i na tři kola," oddechl si Prokop.

Mezi motorkáři byl nejrychlejší Chilan Pablo Quintanilla, jenž snížil ztrátu na lídra Rickyho Brabce z USA na necelých 14 minut. Nejlepším z Čechů byl dnes i přes pád Milan Engel. Celkově je nejvýš i nadále Michek, který klesl z 14. místa o devět příček.

"Dost dlouho jsme na Milana čekali v bivaku a už nám to bylo divné. V podstatě jsme mu museli pomoct z motorky dolů. Popsat, co ho vše bolí, by byl dost dlouhý seznam. Martinovi došel benzín před tankovačkou stejně tak jako dalším 30 závodníkům. Proto tam nabral takovou ztrátu. Uvidíme, třeba tu bude šance s tím něco udělat. Budeme to řešit s organizátorem, možná to neměli dobře spočítané," uvedl manažer týmu Orion Moto Racing Group Ervín Krajčovič.

V kategorii kamionů byl nejlepším Čechem Macík, který dojel šestý a oslavil tak noční narození dcery. "Jsem v konci předposlední etapy Dakaru a jsem fotřík. Narodila se nám krásná, obrovská dcera Mia Macíková," radoval se jezdec, který nestačil jen na čtveřici ruských pilotů Kamazu v čele s lídrem Andrejem Karginovem a Sergeje Vjazoviče z Běloruska.

"Zajeli jsme perfektní etapu. Extrémně náročnou. Utrhli jsme držák kabiny, protože jsme si asi dvakrát skočili trošku víc. Letěli jsme start - cíl, jak jen to šlo. Auto fungovalo výborně. Málem jsem si ukroutil ruce a řadil, jak zběsilý. Všechno se zadařilo. Mia nám přinesla štěstí. Jsem šťastný tatínek a mám radost, že to všechno dobře dopadlo," řekl pilot týmu Big Shock Racing.

Rallye Dakar - 11. etapa Šubajtá - Haraz (744 km celkově/379 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Peterhansel, Fiuza (Fr., Portug./Mini) 4:14:11, 2. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -10, 3. Sainz, Cruz (Šp./Mini) -8:03, ...11. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -27:18, 23. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -51:09, 28. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford) -1:05:28, 35. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford) -1:52:12.

Průběžné pořadí: 1. Sainz 41:37:51, 2. Attíja -10:17, 3. Peterhansel -10:23, ...12. Prokop -4:02:28, 17. Zapletal -7:23:26, 37. Ouředníček -15h:34:29, 50. Vaculík -78:05:32.

Motocykly: 1. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) 4:09:22, 2. Walkner (Rak./KTM) -9, 3. L. Benavides (Arg./KTM) -2:48, ...24. Engel -37:43, 38. J. Brabec -1:13:42, 39. Michek -1:18:04, 41. Vlček (všichni ČR/KTM) -1:19:59, 86. Veselý (ČR/Husqvarna) -2:39:54

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec (USA/Honda) 38:33:28, 2. P. Quintanilla -13:56, 3. Price (Austr./KTM) -22:34, ...23. Michek -4:25:14, 26. Engel -5:39:17, 38. Vlček -11:25:07, 56. J. Brabec -15:54:58, 78. Veselý -23:17:53.

Čtyřkolky: 1. Sonik (Pol./Yamaha) 5:22:18, ...12. Tůma -58:13.

Průběžné pořadí: 1. Casale (Chile/Yamaha) 50:07:07, ...9. Tůma -15:49:48.

Kamiony: 1. Karginov 4:44:51, 2. Sotnikov -1:27, 3. Šibalov (všichni Rus./Kamaz) -3:25, ...6. Macík (ČR/Iveco) -13:14, 18. Šoltys (ČR/Tatra) -1:36:19, 26. Loprais (ČR/Praga) -2:52:21.

Průběžné pořadí: 1. Karginov 45:04:55, 2. Šibalov -39:33, 3. Vjazovič (Běl./Maz) -1:52:14, ...5. Macík -3:25:27, 7. Loprais -5:13:39, 11. Šoltys -6:40:12.

SSV (buggy): 1. López, Latrach (Chile/Can-Am) 4:59:51, ...20. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) -58:26.

Průběžné pořadí: 1. Currie, Berriman (USA/Can-Am) 51:39:32, ...27. Macháček -21:15:08.