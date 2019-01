Arequipa (Peru) - Automobilový jezdec Martin Prokop se na Rallye Dakar posunul již na 11. místo průběžného pořadí a poprvé se umístil v etapě v elitní desítce, přesto po skončení třetího soutěžního dne moc spokojený nebyl. Dvakrát jej přibrzdil defekt a jednou jezdecká chyba. Navíc očekává, že dostane dodatečně penalizaci za překročení maximální povolené rychlosti na spojovacím úseku.

"Jsem rád, že jsme v cílovém bivaku. Nebyl jsem spokojený se svým tempem, a i když z toho byla první desítka, tak ztráta byla veliká," řekl Prokop, jenž na nejrychlejšího muže dne Stéphana Peterhansela z Francie ztratil na 331 km měřeném úseku téměř 35 minut.

"Navíc čekám velkou penalizaci za překročení rychlosti. Místo 30 jsme jeli 50, čekám velký flastr a bude nás to stát hodně pozic. Nebyl to ideální den, i když výsledkově to tak vypadalo. Už je to opravdový Dakárek...," podotkl pilot týmu MP Sports.

Vedle defektů jej mrzela hlavně chyba v dunách. "Nemohl jsem vyjet do jednoho trychtýře, na jehož hraně jsem se lekl, zašlápl auto a my zůstali ležet na břiše. Při vykopávání se nám zasekla noha heveru, dlouho jsme tam stáli a předjelo nás hodně aut. Na trati začalo být těsno, když se v ideálních průjezdových místech objevovaly motorky, čtyřkolky a další auta. To se zdá najednou i poušť být malá," řekl Prokop.

Jeho týmový kolega Tomáš Ouředníček etapu zvládl bez větších problémů a posunul se na 22. místo.

Mezi kamiony zajel pátý čas Martin Macík a i on si v průběžném pořadí polepšil. I jeho posádka ale musela vyřešit hned několik problémů. "Několikrát jsme se zakopali a vypadalo to, že se nedostaneme ven. Nakonec jsme vyvázli relativně snadno. Jeli jsme část etapy za Villagrou, ale já jsem pak udělal chybku, když jsme sjížděli dunu a potřebovali zahnout doprava," uvedl Macík. Jeho kamion Liaz následně spadl do řečiště pod dunou. "Kdyby to bylo natočené, tak nikdo neuvěří, že se z toho dostaneme. Ale podařilo se," oddechl si aktuálně pátý muž průběžného pořadí.

Do elitní desítky se v etapě probojoval i Martin Šoltys, který byl sedmý. "Byl to opravdový masakr. Všude obrovský duny. Hodně kamionů tam zůstalo. Jsme všichni rádi, že jsme v pořádku v cíli a ještě na tak skvělém místě. Nádhera," radoval se Šoltys. Zároveň politoval týmového kolegu a jedničku Buggyry Martina Kolomého, jenž zůstal 100 km po startu etapy stát v těžko přístupném terénu s technickými problémy.

Přestože to není definitivní, Kolomý zřejmě v rallye končí. "Kluci už mají vše po opravě, ale vzhledem k tomu, že jsou vysoko v dunách, asi ve výšce 1500 metrů nad mořem, tedy něco jako na Sněžce, tak to se nedá v noci sjet. Čekají, až bude světlo," uvedl manažer týmu Jan Kalivoda pro ČTK. "Obávám se, že je to konečná. Existuje malá teoretická šance, že kdyby stihli dojet do bivaku do 9 hodin (místního času), tak by ještě mohli startovat. To se ale asi nepodaří, uvidíme," dodal Kalivoda.

Dvě pozice za Šoltysem skončil Aleš Loprais, jenž měl po úterních problémech nevýhodnou startovní pozici. Ani ve středu navíc nešlo vše podle plánů. Přibrzdil jej unikající olej, opět poškozené tlumení kabiny a v závěru i defekt. "Nechtěli jsme už stavět. Pneumatika nám 20 kilometrů před cílem začala hořet, ale dojeli jsme to. Tím, že jsme se probíjeli zezadu, tak to asi není tak špatné, ale každopádně nám naložili, z čehož radost nemám," řekl Loprais, jenž na prvního Andreje Karginova z Ruska ztratil 61 minut. V průběžném pořadí se nejzkušenější Čech na startu posunul na 13. místo.

Čeští motocyklisté bojovali s navigací. Jana Brabce i Milana Engela přibrzdilo hledání kontrolních bodů. "Někdy jsou dobré a někdy trošku horší dny. Já měl ten horší, když jsem zakufroval na dvou bodech a nemohl je najít," řekl Brabec, jenž ve výsledkové listině klesl na 24. místo. Podobně na tom byl i Engel. "Bylo to peklo. Dojížděla mě auta, nebylo nic vidět a jeden kontrolní bod jsem hledal asi půl hodiny. Nebyl jsem ale sám," uvedl Engel.

Nepříjemný pád, při kterém si poranil prst na ruce a odřel motocykl, má za sebou Jan Veselý. "V úterý začal Dakar a ve středu začalo peklo," napsal jezdec na svůj facebookový profil. Veselý startuje v kategorii "Original by Motul" pro jezdce bez týmového servisu, ve které je průběžně třináctý.

Rallye Dakar - 3. etapa (San Juan de Marcona - Arequipa, 798 km/331 km rychlostní zkouška:

Automobily: 1. Peterhansel, Castera (Fr./Mini) 3:54:31, 2. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -3:26, 3. Przygoňski, Colsoul (Pol., Belg./Mini) -11:47, ...9. Prokop, Tománek -34:39, 24. Ouředníček, Křípal (všichni ČR/Ford) -1:12:04.

Průběžné pořadí: 1. Attíja 8:34:08, 2. Radžhí, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Mini) -6:48, 3. Peterhansel -7:03, ...11. Prokop -54:16, 22. Ouředníček -2:00:35.

SxS: 1. Farres, Oliveras (Šp./Can-Am) 4:35:58, ...25. Roučková, Zelenka (ČR/Can-Am) -3:56:46.

Průběžné pořadí: 1. López, A. Quintanilla (Chile/Can-Am) 10:00:28, ...26. Roučková -7:57:15.

Motocykly: 1. De Soultrait (Fr./Yamaha) 4:07:42, 2. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -15, 3. K. Benavides (Arg./Honda) -2:37, ...31. J. Brabec (ČR/Husqvarna) -59:57, 34. Engel -1:13:56, 60. Vlček (oba ČR/KTM) -1:54:58, 88. Veselý -2:23:11, 115. Novotná (oba ČR/Husqvarna) -4:02:12.

Průběžné pořadí: 1. P. Quintanilla 8:34:28, 2. K. Benavides -11:23, 3. Sunderland (Brit./KTM) -12:12, ...24. J. Brabec -1:37:22, 35. Engel -2:17:26, 86. Veselý -4:57:25, 89. Vlček -5:05:53, 105. Novotná -7:00:39.

Čtyřkolky: 1. González (Arg./Yamaha) 5:16:03, ...6. Kubiena (ČR/Ibos) -31:51.

Průběžné pořadí: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 10:57:12, ...6. Kubiena -1:01:51.

Kamiony: 1. Karginov 4:26:49, 2. Sotnikov -4:03, 3. Nikolajev (všichni Rus./Kamaz) -5:06, ...5. Macík (ČR/Liaz) -17:25, 7. Šoltys -57:42, 9. Loprais (oba ČR/Tatra) -1:01:02.

Průběžné pořadí: 1. Nikolajev 9:37:46, 2. Sotnikov -8:25, 3. Villagra (Arg./Iveco) -14:12, ...5. Macík -40:43, 11. Šoltys -2:07:43, 13. Loprais -2:27:04.