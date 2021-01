Prokop se na Dakaru blýskl třetím místem v 1. etapě

Biša (Saúdská Arábie) - Automobilový jezdec Martin Prokop se blýskl v první etapě Rallye Dakar třetím místem. Za nejrychlejším Španělem Carlosem Sainzem zaostal o 3:18 minuty. Vedle obhájce prvenství dokázal českého závodníka porazit už jen třináctinásobný vítěz slavné soutěže Stéphane Peterhansel z Francie. Dařilo se i motocyklovému jezdci Martinu Michkovi, který byl desátý. Nejlepším z početné skupiny českých pilotů kamionů byl druhý Aleš Loprais.

Osmatřicetiletý Prokop startující na šestém Dakaru se mezi elitní trojici posunul ve druhé polovině 277 km dlouhého měřeného úseku. V cíli se dlouho držel na druhé pozici za Peterhanselem, v závěru jej ale předstihl i Sainz. I tak Prokop vytvořil nové české maximum v kategorii, sám byl v etapě dosud nejlépe pátý.

"Bylo to úplně něco jiného než první rok. Bylo to hodně těžké, na trati byla spousta kamení. Spousta rozbitých říčních úseků a bylo to extrémně náročné na navigaci," řekl Prokop, který jede s vozem Ford Raptor.

Přiznal, že se spolujezdcem Viktorem Chytkou udělali několik drobných chyb. "Ale musím říct, že jsme je rychle napravili a obzvlášť u cíle (etapy) bylo vidět, kolik lidí se tady motá a ztratilo koncentraci," podotkl člen týmu Benzina Orlen. "Co jiného k výsledku říct, než že je skvělý? Spokojenost. Erzet do konce je ale ještě hodně. Jsem šťastný, ale chce to jet s pokorou dále," podotkl Prokop.

Nečekaný problém musel řešit při přejezdu z konce erzety do bivaku, kdy jeho vůz přestal fungovat. "Auto se zastavilo a vypadá to, že vaří benzín. Jediná šance je si někoho stopnout, protože mechanici jsou patnáct kilometrů daleko a sem nesmí. Snad se to povede a nechytneme nějakou penalizaci," uvedl Prokop na instagramu. Nakonec mu pomohl Peterhansel, jenž jej odtáhl na laně.

Nejlepší dílčí výsledek v kariéře si připsal i Michek, který startuje na druhém Dakaru. Na nejrychlejšího dvojnásobného dakarského vítěze Australana Tobyho Price ztratil 8:10 minuty.

"Jestli by klapala nejlepší desítka, tak je to neuvěřitelný! Etapa byla ale úplně šílená, kolem třiceti kilometrů se jelo jenom a jenom po poli plném kamenů. Nebyl tam vůbec žádný písek či šotolina," uvedl Michek. Průběžně je dvanáctý, do výsledků se totiž nakonec započítaly i časy ze sobotního prologu, které se navíc násobí čtyřmi.

Zkušený český motokrosař se držel v elitní desítce na většině kontrolních bodů a vyrovnal se i se dvěma pády. "Dvakrát jsem to zahodil, jednou docela dost, motorka je trošku poškrábaná. Snažil jsem se držet tempo, dával si pozor, abych nedostal defekt. Ale výsledek skvělý, chci neustále nahánět strach těm nejlepším," řekl Michek, jenž zajel v sobotu 24. čas.

Solidní časy zajeli i Jan Brabec, který byl osmadvacátý, o dvě místa před Milanem Engelem. "Jelo se mi výborně. Celou dobu jsem byl šestnáctý, ale 30 kilometrů před cílem jsem na jednom bodu zakufroval a nemohl jsem ho najít. Byl jsem naštvaný, ale říkal jsem si, že ho tam nenechám. Nakonec jsem ho našel, ale stálo mě to patnáct minut a propadl jsem se," řekl Brabec, který stejně jako Michek, Engel nebo Libor Podmol několikrát upadl.

V závěru čtvrté desítky se umístil David Pabiška, jenž se zároveň posunul na druhou pozici v kategorii Original by Motul vypsané pro závodníky bez asistence. Mezi čtyřkolkami byl šestý Tomáš Kubiena a stejná pozice mu patří i průběžně.

Stejně jako v prologu se mezi trojici nejlepších v kategorii kamionů dostali i Češi. Martina Macíka dnes nahradil druhý Loprais, jenž nestačil jen na Rusa Dmitrije Sotnikova. Macík byl pátý, Jaroslav Valtr sedmý a Martin Šoltys devátý. Šestý dojel při své dakarské premiéře s kamionem Chilan Ignacio Casale, jenž jede s Tatrou týmu Buggyra.

Výsledky Rallye Dakar - 1. etapa (Džidda-Biša, 623 km celkově/277 km rychlostní zkouška): Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Mini) 3:05:56, 2. Peterhansel, Boulanger (Fr./Mini) -25, 3. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -3:18, ...20. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -23:32, 44. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) -52:12. Průběžné pořadí: 1. Sainz, Cruz 3:12:20, 2. Peterhansel, Boulanger -8, 3. Prokop, Chytka -2:59, ...21. Zapletal, Sýkora -23:28, 44. Ouředníček, Křípal -52:14. Prototypy: 1. Gutierrezová-Herrerová, Cazalet (Šp., Fr./OT3) 3:41:37, ...9. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) -16:34, Průběžné pořadí: 1. Gutierrezová-Herrerová, Cazalet 3:48:38, ...10. Macháček, Vyoral -16:54. SSV: 1. Varela, Justo (Braz./Can-Am) 3:43:32. Průběžné pořadí: 1. Varela, Justo 3:50:19. Motocykly: 1. Price (Aust./KTM) 3:18:26, 2. Benavides (Arg./Honda) -31, 3. Walkner (Rak./KTM) -32, ...10. Michek -8:10, 28. J. Brabec -27:10, 30. Engel -35:10, 39. Pabiška -45:42, 44. Krejčí (všichni ČR/KTM) -50:55, 46. Podmol -53:58, 53. Lhotský (oba ČR/Husqvarna) -1:24:44. Průběžné pořadí: 1. Price 3:43:58, 2. Benavides -23, 3. Walkner -1:12, ...12. Michek -9:22, 28. J. Brabec -29:18, 30. Engel -38:06, 38. Pabiška -49:34, 45. Krejčí -56:35, 46. Podmol -57:42, 54. Lhotský -1:33:24. Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 4:01:52, ...6. Kubiena (ČR/Yamaha) -9:48. Průběžné pořadí: 1. Giroud 4:32:12, ...6. Kubiena 10:44. Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 3:17:50, 2. Loprais (ČR/Praga) -7:56, 3. Šibalov (Rus./Kamaz) -8:07, ...5. Macík -12:58, 7. Valtr st. (oba ČR/Iveco) -16:22, 9. Šoltys (ČR/Tatra) -22:11. Průběžné pořadí: 1. Sotnikov 3:24:58, 2. Loprais -7:35, 3. Šibalov -7:44, ...5. Macík -12:31, 7. Valtr st. -16:10, 9. Šoltys -21:56.