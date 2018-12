Praha - Nejkvalitnější přípravu v kariéře absolvoval před svým čtvrtým startem na Rallye Dakar automobilový jezdec Martin Prokop. Sedmý muž minulého ročníku slavné soutěže startoval v průběhu roku ve Světovém poháru vytrvalostních soutěžích, ve kterém dlouho bojoval o titul a nakonec skončil druhý. V lednu na Dakaru usedne do nového a výrazně vylepšeného vozu Ford Raptor a poprvé bude mít k dispozici i týmového kolegu, připraveného krýt mu záda a pomoct v případě problémů.

"Máme za sebou dlouhý rok. Věřím, že jsme se s Jendou (Tománkem - navigátorem) připravili a že jsme se zlepšili," řekl Prokop na dnešní tiskové konferenci v Praze. "Jsme rádi, že jsme nic nepodcenili. Pořád před sebou máme nějaký sen a udělali jsme pro něj vše, co šlo," podotkl šestatřicetiletý závodník, který se dříve věnoval klasické rallye.

Jeho snem je jednou bojovat o stupně vítězů na nejnáročnější soutěži světa. "Když vidím, jaká konkurence na startu bude, tak je cílem desítka. I to je pořád těžko dosažitelná meta. Ještě nemám koule na to říct, že pojedu na pětku nebo na bednu. Vím, že jsme schopni zajet dílčí výsledky na menších závodech, ale na velké rallye nám ještě pořád něco chybí," uznal Prokop.

V průběhu roku v závodech SP ale poznal, že se stále zlepšuje. "Na rallye v Maroku, kde byli všichni nejlepší, jsme dokázali na začátku být kousek za prvním místem a pak jsme se až do konce prali o bednu. To je oproti loňsku změna. Udělali jsme krok mezi nejlepší. Teď se uvidí, jak na tom jsme v nejnáročnějším závodě, který je neopakovatelný," uvedla hlavní postava týmu MP Sports.

Prokop věří, že uspěje i proto, že se mu podařilo vylepšit techniku. Na Dakaru usedne do výrazně vylepšeného speciálu Ford. Vylepšené je rozložení váhy, výrazně výkonnější bude motor a nová je i elektronika. "Využili jsme zkušenosti, které jsme v závodech získali. Použili jsme naše myšlenky z WRC i z okruhů. Kluci říkali, že teď auto vypadá spíše jako speciál DTM než jako gazík, se kterým jsme jezdili doposud," pousmál se Prokop.

Jeho starý vůz, se kterým závodil letos, bude na Dakaru řídit Tomáš Ouředníček, s nímž domluvil na spolupráci. "Tomáš mi bude krýt záda, ale určitě to pro něj není povel, aby jel pomalu. To pak člověk v písku hned zapadne. Musí z auta ždímat, co to jde," řekl Prokop, který v minulosti několikrát mluvil o tom, že k úspěchu potřebuje i kolegu, jenž by v závodě jel jako rychlá asistence. "Pojede se mi samozřejmě lépe, protože musíme riskovat. I v místech, kde Tomáš nemusí. Abychom mohli zrychlit a jet agresivněji, tak musíme mít druhého do týmu," dodal.