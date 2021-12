Prokop před Dakarem: Dostat se do desítky je každý rok těžší a těžší

Praha - Sedmý start na Rallye Dakar čeká v lednu automobilového závodníka Martina Prokopa a bude se snažit navázat na deváté místo z minulého ročníku. Zkušený rallyeový jezdec usedne opět do vozu Ford Raptor, který je ale s ohledem na úpravu pravidel výrazně přestavěný.

"Začali jsme ho stavět na jaře, kdy jsem získal nová pravidla ještě neoficiálně. Jinak bychom to i s ohledem na covidovou situaci nestihli," přiznal Prokop.

Rozdíl mezi předešlým a novým speciálem je patrný na první pohled. Vůz je robustnější a zejména má větší kola. "Už dříve nám připadala velká, ale teď jsou stejně velká jako na sériovém kamionu. Auto je delší a širší, mělo by mít lepší balanc. Vedle toho má o 150 kg větší váhu. Mělo by být lepší v měkkém písku, v řečištích, kde jsme dostávali zabrat," uvedl Prokop na týmovém kanálu na YouTube.

Prokop se na Dakar potřetí vydá v barvách týmu Benzina Orlen, opět bude ale spoléhat jen na sebe. A uvědomuje si, že konkurence bude opět velká. "Jmen je tam spousta, spousta týmů, spousta skvělých aut. Několik továrních týmů. Budou se potkávat různé koncepty," řekl Prokop, jenž se zatím třikrát v kariéře probojoval do první desítky. "Desítka je každý rok těžší a těžší. Uvidíme, jaká bude obtížnost tratě, protože ta nám vždy nahrávala. V Saúdské Arábii se jede více na krev a někteří divočáci tak získávají více než dříve v Jižní Americe," podotkl.

Umístění do desátého místa je ale i tak pro jihlavského rodáka základním cílem. "Dlouhodobá ambice je dostat se do Top 5. K tomu je potřeba mít stabilní výkon bez výkyvů. Nechceme jet pomalu, ale máme svoje limity. Výkonnostní i z pohledu celého zázemí," podotkl Prokop, jehož maximem je šesté místo z roku 2019, kdy se závodilo v Peru.

V lednu se potřetí za sebou pojede v Saúdské Arábii, kde jsou podmínky odlišné. Původně se mělo závodit i na čtvrté největší písečné poušti na světě Rub al-Chálí, pořadatelé tam ale trať nakonec nezavedli. "Až vývoj závodu ukáže, zda to bylo dobré nebo špatné rozhodnutí. Osobně nemám moc radost, že jsou etapy okruhové se společným bivakem. Hlavně z obavy o navigaci. Bude to ale lepší pro mechaniky, že se nebudou muset přesouvat," řekl navigátor Viktor Chytka.

Nadcházející ročník Dakaru bude specifický rozhodnutím organizátorů zařadit maratonské etapy bez povoleného servisu mechaniků hned na začátek. "Bude to jiné a jsem rád, že Dakar každý rok vymyslí něco nového. Bude to zajímavé. Samozřejmě, že to může být risk, že auta ještě nebudou doladěná . Na druhou stranu třeba budou méně unavená. Každý bude mít příběh jiný," řekl Prokop.