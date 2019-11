Prokop pojede Dakar s navigátorem Chytkou, druhé auto řídí Kolomý

Praha - Automobilový jezdec Martin Prokop se na lednové Rallye Dakar představí bez svého dlouholetého navigátora Jana Tománka, který není fit po říjnové nehodě v Maroku. Šestého muže letošního pořadí slavné soutěže bude navigovat Viktor Chytka. Tým MP Sports dnes zároveň potvrdil, že druhý vůz bude řídit Martin Kolomý, který dosud závodil s kamionem.

"Máme za sebou nepodařený konec sezony, po kterém se hodně spekulovalo, jestli se nám podaří na Dakaru vůbec startovat. Byla to jedna z nejtěžších havárií v mé kariéře a chvilky, na které bych jednou rád zapomněl," řekl Prokop na dnešní tiskové konferenci v Praze. "Jsem rád, že se Jendovi už daří lépe a může odpočívat doma. Momentálně to ale vypadá na půl roku léčení či odpočinku," uvedl na adresu svého dlouholetého navigátora, jenž byl hospitalizován s menší krevní sraženinou na mozku.

Jihlavský jezdec se domluvil na spolupráci s Chytkou, jenž s ním letos jeden závod absolvoval jako záskok za nemocného Tománka. V minulosti Chytka již dvakrát Dakar jel, v posledních letech se rallye účastnil jako novinář s bratrem, který je předním rallyeovým fotografem. "Čekal jsem i na příležitost, která by mohla přijít. Mrzí mě, že přišla kvůli tomu, že Honza nemůže," uvedl Chytka. Svou účast v týmu konzultoval i s Tománkem. "Mluvili jsme spolu krátce po nehodě a hned mi říkal, ať se začnu chystat," řekl.

MP Sports po nehodě musel řešit také stavbu nového speciálu Ford. Předešlý vůz byl prakticky kompletně zničen. Opět použít se dalo jen několik komponentů včetně motoru. "Auto nešlo opravit. Vždy jsem říkal, že se nedá rozbít, a když se to povede, tak to bude někoho z nás bolet. A to se bohužel potvrdilo," uvedl Prokop. Jeho mechanici tak mají napilno. "Původně už mělo být auto nyní na cestě, ale plány jsme museli změnit a budeme jej přepravovat letecky. Z dílny by mělo vyjet 24. listopadu."

Stejně jako v minulém ročníku tým na rallye nasadí dva vozy, druhou posádku tentokráte tvoří Kolomý s Jiřím Strossem. "Už krátce po minulém Dakaru jsem věděl, že žádnou další etapu s bývalým týmem nepojedu. Naše situace byla komplikovaná, ale jsem rád, že jsem mohl přestoupit k Martinovi," řekl Kolomý, jenž dříve závodil za tým Buggyra Racing.

Závodění s osobním automobilem pro něj bude nové a bude se učit. "Když jsem s ním jel poprvé, tak jsem po 20 minutách myslel, že vrátím licenci i řidičák. Bude to nová zkušenost, na kterou se těším. Když bude vše fungovat, chtěl bych v tom nějaký čas zůstat," uvedl Kolomý, jehož hlavním úkolem bude krýt záda Prokopovi.