Prokop na Rallye Dakar zůstal těsně devátý, Michek se posunul na 13. místo

Háil (Saúdská Arábie) - Martin Prokop těsně udržel po páté etapě Rallye Dakar deváté místo v kategorii automobilů. V podobných písečných podmínkách jako ve středu zajel tentokrát 18. čas a dosavadní umístění uhájil jen s pětisekundovým náskokem. Vyhrál průběžný lídr pořadí a obhájce prvenství Násir Attíja z Kataru. V kategorii motocyklů Martin Michek obsadil 16. místo a v celkové klasifikaci si polepšil o jednu příčku na 13. pozici. První letošní vítězství zaznamenal francouzský obhájce čtvrtého místa Adrien Van Beveren, novým lídrem se stal Američan Skyler Howes.

Aktéři slavné soutěže dnes absolvovali opět v okolí Háilu 373 kilometrů dlouhou rychlostní zkoušku, celkově museli v písečných dunách ujet 643 km.

Prokop s mankem 37:22 minuty dopadl o místo hůře než v předchozích dvou etapách a celkově se k němu výrazně přiblížili francouzští rivalové - na pouhých pět sekund Romain Dumas a jen necelé dvě minuty už na něj přes technické problémy ztrácí slavný Sébastien Loeb. Devítinásobný mistr světa v rallye, jemuž o den dříve po etapovém prvenství pomohl Prokop dopravit nepojízdný vůz do bivaku, nenavázal na středeční triumf i kvůli dalším potížím, kvůli kterým musel na zhruba 15 minut zastavit.

Attíja po druhém letošním etapovém prvenství vede s náskokem přes 22 minut před legendárním Stéphanem Peterhanselem z Francie.

Michek měl na vítěze etapy ztrátu téměř 17 minut, v průběžném pořadí jeho manko přesáhlo už hodinu. Výsledkovou listinou stoupá pravidelně, ale další posun pořadím už bude zřejmě složitější, protože za nejbližším soupeřem teď zaostává o 37 minut.

S umístěním i výkonem byl spokojený. "První pasáž do tankovačky byla rychlá, říkal jsem si, že nám to asi udělali oddechové, ale posledních 160 kilometrů bylo brutálních. Čekala na nás tvrdá práce, terén byl zase složený velbloudí trávou. Bylo hodně výjezdů a nájezdů na duny, někdy to bylo rozbité," popsal Michek v tiskové zprávě.

Howes zajel až šestý čas s desetiminutovým mankem na vítěze, ale nahrály mu potíže dosavadního lídra Daniela Sanderse z Austrálie. Ten s Američanem prohrál bezmála o 17 minut a ve vyrovnaném pořadí se propadl až na osmou pozici. Prvních dvanáct jezdců je vměstnáno do necelé půlhodiny (26:15).

Pátou etapu nedokončil kvůli poruše jiný český jezdec Milan Engel. Zastavit musel na 209. kilometru za tankovací stanicí. "Je na cestě zpátky do bivaku. Pravděpodobně šlo o špatný benzín, včera kvůli tomu dva jezdce pořadatel vrátil zpátky do závodu," uvedl na sociálních sítích tým ORION - Moto Racing Group.

Podle Michka organizátoři začali kvalitu dodávaného paliva kontrolovat. "Benzin je tu bohužel hodně špinavý, vyskytuje se v něm voda. Někdo s tím má bohužel problémy. Každému z nás tak odebrali kus do nádrže hadičkou. U mě to bylo v pohodě, čisté," konstatoval nejlepší český jezdec v soutěži.

Rallye Dakar - 5. etapa: Háil - Háil (643 km celkově/373 km rychlostní zkouška): Automobily: 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 4:22:06, 2. Sainz, Cruz (Šp./Audi) -1:57, 3. Peterhansel, Boulanger (Fr.Audi) -3:44, ...18. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -37:22. Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel 20:4736, 2. Peterhansel, Boulanger -22:36, 3. Rádžhí, Von Zitzewitz (Saúd. Ar., Něm./Toyota) -27:01, ...9. Prokop, Chytka -1:52:05. Motocykly: 1. Van Beveren (Fr./Honda) 4:27:28, 2. Cornejo Florimo (Chile/Honda) -13, 3. Klein (USA/KTM) -5:13, ...16. Michek -16:48, 34. J. Brabec -1:00:23, 41. Pabiška (všichni ČR/KTM) -1:13:56. Průběžné pořadí: 1. Howes (USA/Husqvarna) 23:21:09, 2. K. Benavides (Arg./KTM) -44, 3. Klein -1:40, ...13. Michek -1:03:18, 34. J. Brabec -4:16:57, 43. Pabiška -6:08:18.