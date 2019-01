Praha - Čtrnáct českých posádek se představí na Rallye Dakar, která bude v neděli slavnostně zahájena v Limě. Boj o vítězství ve 41. ročníku legendární soutěže odstartuje v pondělí, kdy je na programu úvodní etapa.

Dakar se netradičně pojede pouze v jedné zemi - v Peru. Pořadatelé pro více než 500 účastníků připravili 5500 km dlouhou trať, kterou více než ze 70 procent tvoří písek.

"Jsem rád, že se pojede v Peru, v písku a bude to obtížné. Zároveň si ale dobře uvědomuji, že k tomu, abychom uspěli, potřebuji i štěstí," řekl Martin Prokop, který se bude snažit navázat na loňské 7. místo v kategorii automobilů.

"Dostat se opět do desítky bude velký oříšek. Nechci tam být ale jen jako účastník, sním o tom, že se dohrabu k první pětce, což se tady nikomu nepodařilo. A jednou i mezi nejlepší tři," podotkl Prokop, kterému bude při čtvrtém startu na Dakaru poprvé krýt záda týmový kolega. S jeho loňským vozem pojede Tomáš Ouředníček.

Tradičně hodně sledovaná bude v Česku kategorie kamionů, ve které na přední umístění pomýšlí Aleš Loprais, Martin Kolomý a Martin Macík, jenž byl loni pátý. "Samozřejmě, že chci opět dojet do cíle, ale jsme závodníci. Nebudeme říkat, že se chceme svézt. Pokusím se být co nejlepší. Určitě se chci prát v Top 10, a pokud se mi podaří jako v minulém ročníku zasáhnout do pětky, budu rád," řekl Macík.

Hned pět Čechů se představí v kategorii motocyklů, ve které byl loni nejlepší na 39. místě Jan Brabec. "Stoprocentně bych chtěl dopadnout lépe než v minulém ročníku. Je ale potřeba vzít v potaz spoustu věcí, které se mohou stát. Technika, zdravotní stav... Dakar je nevyzpytatelný a já tvrdím, že se na něj nedá připravit. Dakar vás může vyškolit v každé etapě," podotkl Brabec.

Nejzkušenějším z motocyklistů je Jan Veselý, jenž se chystá již na devátý Dakar. Stejně jako před rokem pojede v kategorii "Original by Motul" s omezeným počtem náhradních dílů a bez mechanika.

"Je to návrat k dobám, kdy Thierry Sabine soutěž založil jako klasické dobrodružství a umění dostat se do cíle pouze vlastními silami. Budu muset volit kompromis mezi tím, abych jel rychle, ale v rámci možností a současně příliš neublížil motorce," řekl Veselý.

Ve startovním poli jsou stejně jako před rokem dvě Češky. Na motocyklu pojede Gabriela Novotná, zatímco Olga Roučková vyměnila čtyřkolku za buggynu. "Jako první Češce se mi podařilo Dakar dokončit, teď máme i ambice. Udělám vše pro to, abychom do cíle dojeli na co nejlepším místě. Samozřejmě, že bych chtěla stát na bedně, ale uvidíme, jak se nám povede," uvedla Roučková.

Vítězství mezi automobily obhajuje Španěl Carlos Sainz, který však už nebude hájit barvy továrního týmu Peugeot, ale pojede s mini. Na motocyklu bude o druhý triumf za sebou usilovat Rakušan Matthias Walkner, v kamionech zaútočí na třetí vítězství v řadě a celkově páté Rus Eduard Nikolajev s kamazem.

Česká účast na 41. ročníku Rallye Dakar: Motocykly: Milan Engel (KTM), Jan Brabec (Husqvarna), Gabriela Novotná (Husqvarna), Petr Vlček (KTM), Jan Veselý (Husqvarna), Čtyřkolky: Tomáš Kubiena (IBOS Hawk 690), SxS: Olga Roučková/Daniel Zelenka (Can-Am Maverick) Automobily: Martin Prokop/Jan Tománek (Ford Raptor) Tomáš Ouředníček/David Křípal (Ford Raptor) Kamiony: Martin Macík/František Tomášek/Lukáš Kalanka (Liaz) Martin Kolomý/Rostislav Plný/Jiří Stross (Tatra) Aleš Loprais/Petr Pokora/Ferran Marco Alcayana/Šp. (Tatra) Martin Šoltys/David Schovánek/Tomáš Šikola (Tatra) Filip Škrobánek/Radim Baculík/Petr Lesák (MAN) Program: 7. ledna - 1. etapa: Lima - Pisco (331 km celkově/84 km rychlostní zkouška), 8. ledna - 2. etapa: Pisco - San Juan de Marcona (553 km/342 km), 9. ledna - 3. etapa: San Juan de Marcona - Arequipa (798 km/331 km), 10. ledna - 4. etapa: Arequipa - Moquegua/Tacna (511 km/352 km motocykly a čtyřkolky, 664 km/352 km automobily a kamiony), 11. ledna - 5. etapa: Moquegua/Tacna - Arequipa (776 km/345 km motocykly a čtyřkolky, 714 km/450 km automobily a kamiony), 12. ledna - volný den, 13. ledna - 6. etapa: Arequipa - San Juan de Marcona (838 km/317 km motocykly a čtyřkolky, 810 km/290 km automobily a kamiony), 14. ledna - 7. etapa: San Juan de Marcona - San Juan de Marcona (387 km/323 km), 15. ledna - 8. etapa: San Juan de Marcona - Pisco (575 km/360 km), 16. ledna - 9. etapa: Pisco - Pisco (409 km/313 km motocykly, čtyřkolky a automobily, 407/311 kamiony), 17. ledna - 10. etapa: Pisco - Lima (359 km/112 km).