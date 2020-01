Prokop je v polovině Rallye Dakar čtrnáctý, Michek už patnáctý

Rijád - Český automobilový jezdec Martin Prokop dokončil dosud nejdelší etapu Rallye Dakar na 15. místě a před sobotním dnem volna je stále čtrnáctý. Pozici lídra udržel Španěl Carlos Sainz před obhájcem prvenství Nássirem Attíjou z Kataru, oba dnes ale stejně jako ve středu porazil průběžně třetí Stéphane Peterhansel z Francie.

Martin Michek se mezi motocyklisty posunul už na 15. místo poté, co si etapové maximum vylepšil sedmnáctým časem. Průběžné vedení umocnil druhým etapovým prvenstvím Američan Ricky Brabec.

Mezi kamiony dojel Aleš Loprais šestý těsně před Martinem Macíkem, v průběžném pořadí jsou čtvrtý a pátý. Etapu vyhrál průběžný lídr Andrej Karginov z Ruska.

Peterhansel v Saúdské Arábii triumfoval podruhé a podobně jako ve středu mu opět sedl více než čtyřsetkilometrový test. Tentokrát posádky absolvovaly 478 měřených kilometrů, celkem jich musely na trase z Háilu do Rijádu ujet 830 km.

Třináctinásobný vítěz Rallye Dakar Peterhansel porazil týmového kolegu Sainze o půldruhé minuty a snížil celkové manko na zhruba 16 minut. Prokop nabral další půlhodinu a byl nespokojený.

"Jeli jsme bez chyby, hrozně jsme se snažili a měli jsme radost, jak jsme to zvládli, a ten čas je prostě hrozný. Propadám skepsi, protože jsme valili, co jsme mohli. Nevíme, co s tím, a s tou rychlostí už toho během tohohle Dakaru asi nic neuděláme. Rychlost se vypařila a je to demotivující," litoval Prokop na facebooku. Od návratu do první desítky pořadí jej dělí v polovině soutěže necelých 12 minut.

Ricky Brabec už vede s jednadvacetiminutovým náskokem před Pablem Quintanillou z Chile. Z třetí příčky se poroučel Argentinec Kevin Benavides, který v boji o etapové prvenství zůstal stát 44 km před cílem.

Michek ztratil na vítěze přes 24 minut a jen těsně prohrál se Španělem Jaumem Betrieuem, s nímž bojuje o pozici nejlepšího nováčka. Nyní za ním zaostává o dvě minuty a 20 sekund.

"Umístění je super. Makali jsme, odsýpalo to. Ke konci jsem trošku zabukoval a přišel tak o dvě minutky. Dojela mě jedna skupina, jinak to mohlo být ještě lepší, ale i tak jsem spokojený," řekl Michek.

Dobrým výkonem oslavil dnešní 40. narozeniny Loprais, který drží pozici nejlepšího českého pilota kamionu. "Už se těšíme na zasloužený den volna, protože první polovina rallye i dnešní den pro nás byly hektické. Měli jsme ale jen drobné problémy, které nebyly fatální," uvedl Loprais.

Spokojený byl i Macík, který se drží na 5. místě. "Od startu do cíle jsme letěli bez většího zaváhání. Každý kamion, který jsme předjeli, se s námi chvilku snažil závodit a pak nás nechal jet. Projížděli jsme krásné písčité roviny a duny. Potkali jsme jednu nádhernou vysokou, ale bohužel jsme ji jen štrejchli. Už jsem si na ni brousil zuby, ale neposlali nás do ní. Škoda," uvedl Macík.

Dakar skončil pro Romana Krejčího, který měl pád zhruba na 350. kilometru a zranil se. Podle týmu byl s vykloubeným ramenem transportován na rentgen a další vyšetření do nemocnice. Krejčí se po pěti etapách držel na 43. místě a bojoval o medailové umístění v dílčí kategorii jezdců soutěžících bez asistence.

Velké problémy dnes měli Zdeněk Tůma na čtyřkolce a Tomáš Ouředníček s Davidem Křípalem mezi osobními automobily. Tůmu zastavily technické potíže 60 km před cílem etapy a Ouředníček měl kolizi s kamionem. "Tři kilometry před cílem do nás napálil v plné rychlosti kamion van den Brinka a úplně nám zmasakroval rangera. My jsme v pořádku," napsal Ouředníček na facebook a přidal fotku zničeného fordu.

Rallye Dakar - 6. etapa Háil - Rijád

(830 km celkově/478 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Peterhansel, Fiuza (Fr., Portug./Mini) 4:27:17, 2. Sainz, Cruz (Šp./Mini) -1:35, 3. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -3:22, ...15. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -30:23, 24. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -48:13, 28. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford) -1:03:38.

Průběžné pořadí: 1. Sainz 23:33:05, 2. Attíja -7:46, 3. Peterhansel -16:18, ...14. Prokop -2:49:59, 20. Zapletal -4:21:09, 29. Vaculík -6:39:07.

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 4:36:28, 2. Barreda (Šp./Honda) -1:34, 3. Walkner (Rak./KTM) -2:45, ...17. Michek -24:07, 30. Engel -47:35, 41. J. Brabec -1:08:38, 46. Vlček (všichni ČR/KTM) -1:17:43, 89. Veselý (ČR/Husqvarna) -2:36:11.

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec 23:43:47, 2. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -20:56, 3. Price (Austr./KTM) -25:39, ...15. Michek -2:26:28, 27. Engel -3:58:47, 37. J. Brabec -5:51:31, 44. Vlček -7:44:22, 90. Veselý -15:09:03.

Čtyřkolky: 1. Vitse (Fr./Yamaha) 5:54:23.

Průběžné pořadí: 1. Casale (Chile) 30:11:37.

Kamiony: 1. Karginov 4:56:18, 2. Šibalov (oba Rus./Kamaz) -4:21, 3. Vjazovič (Běl./Maz) -12:32, ...6. Loprais (ČR/Praga) -20:07, 7. Macík (ČR/Iveco) -20:57, 14. Šoltys (ČR/Tatra) -55:18.

Průběžné pořadí: 1. Karginov 25:06:20, 2. Šibalov -19:14, 3. Vjazovič -36:30, 4. Loprais -1:49:25, 5. Macík -1:59:27, ...10. Šoltys -3:50:02.

SSV (buggy): 1. Farres, Monleon (Šp./Can-Am.) 5:28:47, ...29. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) -1:24:26.

Průběžné pořadí: 1. López, Latrach (Chile/Can-Am.) 28:52:26, ...28. Macháček -11:07:46.