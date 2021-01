Prokop je po Dakaru spokojený, uvítal návrat k náročné rallye

Praha - Automobilový jezdec Martin Prokop sice na Rallye Dakar letos nevylepšil svůj nejlepší výsledek v kariéře, i tak byl ale s konečným devátým místem spokojený. Ocenil i pořadatele, kteří v Saúdské Arábii připravili náročnější soutěž než při loňské premiéře.

"Letošní Dakar byl úplně jiný než loňský, který se konal v Saúdské Arábii poprvé, poté co se soutěž z Jižní Ameriky přestěhovala na Blízký východ. Minule jsem nebyl spokojený s lokalitou, s obtížností, lehkostí navigace. Byl jednoduchý, což nahrávalo továrním týmům," řekl Prokop na on-line tiskové konferenci.

Letošní ročník byl mnohem rozmanitější. "Jak z pohledu trati, tak s pohledu obtížnosti navigace. Na všechny to byla velká zátěž a musím říct, že auto bylo velmi zničené. Takhle zničený Shrek z normální jízdy nikdy nebyl," řekl Prokop, který svůj ford pojmenoval po populární filmové postavě. "Což je skvělé, proto tam jedeme. Nejedeme si tam užívat hotelu a okruhů, kde je naleštěný svět. Dakar má být složitý, máme přijet domů se šrámy a unavení, což se stalo. Za mě spokojenost," pousmál se Prokop.

Pilot týmu Benzina Orlen se při šestém startu na Dakaru dokázal v pěti etapách prosadit do elitní desítky, jako první Čech v kategorii automobilů se jednou prosadil i na pomyslné stupně vítězů z pohledu denního umístění. O lepší výsledek pak Prokopa připravily problémy s poloosami v 6. etapě, kde výrazně ztratil.

"V pozitivní rovině rozhodla příprava, respektive odhodlání. Těšili jsme se a chtěli jsme vylepšit loňský výsledek, kdy jsme byli velmi zklamaní. Chtěli jsme něco předvést a myšlenky jsme měli nastavené na to, že pojedeme rychle. Negativně to ovlivnily naše slavné poloosy, kterých jsem se fakt bál. Věděl jsem, že riziko tam je, a v jedné etapě bohužel vše naráz spadlo a rozbily se tři poloosy," řekl Prokop.

Zklamání bylo o to větší, že k technickému problémů došlo 500 metrů před cílem rychlostní zkoušky. "Jsem rád, že jsme etapu vůbec dokončili, protože to bylo poprvé, co jsem přemýšlel, že je opravdu konec," přiznal jihlavský jezdec, jenž se do cíle dostal jen s pomocí jednoho ze soupeřů.

"To je jediná věc z celého Dakaru, která mě mrzí. Už to z nás před cílem padalo a my jsme ztratili čtyřicet padesát minut, které byly pro výsledek nejdůležitější. Kdyby to ten poslední horizont vydrželo, mohl být výsledek jiný a mohli jsme bojovat o čtvrté místo. Na kdyby se ale ve sportu nehraje. Viděli jsme cílovou fotobuňku, ale neměli jsme se tam jak dostat," řekl Prokop.

Odstranění problémů s poloosami, které jej trápily i loni, bude hlavním úkolem pro příští měsíce. "Budeme muset zainvestovat, protože (současný) materiál to nevydrží. Budeme muset použít něco dražšího. Auto bylo z pohledu nákladů uživatelsky příjemné, ale tohle je exponovaná součástka, která se bude muset změnit," přiznal osmatřicetiletý jezdec.

Plánuje i úpravy tlumičů. "Letos jsme sebou měli jednu sadu, kterou jsme chtěli zkusit, a nemysleli jsme si, že je to správná cesta. Ukázalo se ale, že je to přesně ono," řekl Prokop, který byl jinak s vozem spokojený. Oproti špičce byla sice handicapem křivka výkonu motoru, ta je ale podle jeho slov daná i aerodynamikou jeho robustnějšího vozu. "Obecně si myslím, že jsme se vrátili na úroveň Jižní Ameriky, kde jsme se chtěli do pětky tlačit už loni. Změna kontinentu nám ale trošičku vzala vítr z plachet. Pro malý tým to není jednoduché," řekl.

Zatímco tým bude nyní pracovat na vylepšení dakarského speciálu, Prokop se chystá ve větší míře zapojit do rallyeového mistrovství světa, kde by chtěl startoval na několika šotolinových závodech s vozem kategorie R5. Na podzim pak opět začne více testovat a jezdit s fordem pro vytrvalostní soutěže.