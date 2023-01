Prokop je na Dakaru dál sedmý, Macík se posunul na třetí místo

Šajbá (Saúdská Arábie) - Automobilový jezdec Martin Prokop obsadil v dnešní 10. etapě Rallye Dakar deváté místo a průběžně je dál sedmý. Mezi motocyklisty Martin Michek udržel 12. místo, poté co mu pořadatelé dodatečně upravili čas. Podle původních výsledků dvě pozice ztratil. Nejlepším Čechem v kategorii kamionů byl čtvrtý Martin Macík, jenž se poté, co po úterní tragické nehodě na start nenastoupil Aleš Lopras, posunul na průběžně třetí místo.

V čele kategorie automobilů je stále Násir Attíja z Kataru, motorkářům nově vévodí Argentinec Kevin Benavides. Lopraise v pozici lídra kamionů nahradil Janus van Kasteren z Nizozemska.

Účastníky 45. ročníku slavné soutěže dnes čekala vedle dlouhého přejezdu k čtvrté největší poušti na světě Rub al-Chálí jen 114 km dlouhá rychlostní zkouška.

Prokop na ní zaostal za nejrychlejším Sébastienem Loebem z Francie, jenž si připsal třetí etapový triumf za sebou, o 10 minut a 11 sekund. Pilot týmu Orlen Benzina ale dokázal snížit odstup od šestého Francouze Romaina Dumase o 15 minut.

"Zatím nejkratší den, ale za mě nejhorší. Moje oblíbené duny a já jsem kompletně vyřízený. Už stojím deset minut v cíli a motá se mi hlava, je mi na omdlení. Nevím, co se děje, zda už toho mám plné kecky nebo to bylo tak náročné. Děs běs," řekl Prokop na sociálních sítích.

Moc dobře se v průběhu dne necítil ani navigátor Viktor Chytka. "Necítil půlku obličeje, bolela ho hlava. Chtěl jsem na erzetě pustit klimatizaci a trošku auto vychladit, ale začali jsme cítit kouř, tak jsem to rychle vypnul. V autě bylo nesnesitelné vedro," uvedl Prokop.

Suverénním lídrem je i nadále obhájce prvenství a dnes čtvrtý Attíja, který má k dobru na druhého Brazilce Lucase Moraese 81 minut. Loeb je zpět o dalších 16 minut.

Michek zaostal za nejrychlejším Rossem Branchem z Botswany původně o 12:33 minuty, pořadatelé mu ale dodatečně čas o pět a půl minuty vylepšili, neboť ztratil opravou nefunkčního iritracku, komunikačního systému motocyklu.

"V dnešní speciálce byl opravdu měkký písek, tak šíleně, že se v tom snad ani nedá chodit a jezdit. Propadá se to v tom, měkké duny, vyjet na ně je opravdu hodně těžké," uvedl Michek na sociálních sítích a odhadl, že iritrack opravoval čtyři až pět minut. "Zbývají čtyři etapy a po dnešku vím, že budou hodně tvrdé. Noha se ozývala jenom minimálně, tam problém žádný není," dodal motocyklista, jenž si v neděli pochroumal kotník na pravé noze.

Do čela se dostal vítěz z roku 2021 Kevin Benavides, který předstihl Američana Skylera Howese i Tobyho Price z Austrálie.

Mezi kamiony byl dnes nejrychlejší Nizozemec Pascal de Baar, jenž už ale jede mimo hlavní pořadí. Macík na něj ztratil 83 sekund a za třetím Van Kasterenem zaostal jen o jedenáct. V průběžném pořadí má Macík na první místo manko přes 51 minut.

"Byla to celkem jednoduchá etapa. Jen 114 kilometrů, dvakrát jsem nevyjel (na dunu), tak jsem couval, bylo to hodně měkké. Velký rozdíl oproti včerejšímu bahnu. Užili jsme si to, jsme v cíli. Nic extra," řekl Macík na sociálních sítích.

Rallye Dakar - 10. etapa: Haraz - Šajbá

(624 km celkově/114 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Belg./Prodrive) 1:48:32, 2. Ekström, Bergkvist (Švéd./Audi) -3:04, 3. Moraes, Gottschalk (Braz., Něm./Toyota) -5:22, ...9. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -10:11.

Průběžné pořadí: 1. N. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 36:13:37, 2. Moraes, Gottschalk -1:21:34, 3. Loeb, Lurquin -1:37:23, ...7. Prokop, Chytka -2:50:02.

SSV: 1. Farres Guell, Ortega Gil (Šp./Can-Am) 1:58:22.

Průběžné pořadí: 1. Baciuška, Vidal (Lit., Šp./Can-Am) 43:17:29.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./Can-Am) 1:55:17, ...20. Macháček, Schovánek (ČR/Can-Am) -18:22.

Průběžné pořadí: 1. De Mevius, Cazalet (Belg., Fr./OT3) 41:45:58, ...11. Macháček, Schovánek -8:19:11.

Motocykly: 1. Branch (Botsw./Hero) 1:44:00, 2. Van Beveren (Fr./Honda) -21, 3. Docherty (JAR/Husqvarna) -30, ...15. Michek -6:59, 32. J. Brabec -17:56, 51. Pabiška (všichni ČR/KTM) -31:03.

Průběžné pořadí: 1. K. Benavides (Arg./KTM) 35:46:06, 2. Howes (USA/Husqvarna) -1:29, 3. Price (Austr./KTM) -2:10, ...12. Michek -1:17:41, 33. J. Brabec -6:38:49, 41. Pabiška -9:10:20.

Čtyřkolky: 1. Medeiros (Braz./Yamaha) 2:04:28.

Průběžné pořadí: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 44:35:00.

Kamiony: 1. De Baar (Niz./Renault) 2:09:46, 2. Mitchel van den Brink -22, 3. Van Kasteren (oba Niz./Iveco) -1:12, 4. Macík -1:23, ...6. Valtr -17:39, 8. Šoltys -25:17, 14. Vrátný (všichni ČR/Tatra)-54:03.

Průběžné pořadí: 1. Van Kasteren 43:00:51, 2. Martin van den Brink (Niz./Iveco) -22:41, 3. Macík -51:07, ...5. Valtr -2:22:47, 6. Šoltys -5:00:45, 8. Vrátný -10:01:13.