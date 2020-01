Prokop i Michek se na Dakaru přiblížili elitní desítce

Vadí ad-Dauásir (Saúdská Arábie) - Automobilový jezdec Martin Prokop i motocyklista Martin Michek si v dnešní 7. etapě Rallye Dakar polepšili o jedno místo. Nováček na slavné soutěži Michek zajel po dnu volna jedenáctý čas a průběžně je čtrnáctý. Prokop zvládl 741 km dlouhou etapu z Rijádu do Vadí ad-Dauásiru jako třináctý a celkově je o jednu pozici horší.

Mezi automobily si vedení upevnil Španěl Carlos Sainz, který má na druhého Katařana Násira Attíju náskok deset minut. Motocyklistům kraluje Ricky Brabec z USA. Tovární jezdec Hondy dnes zajel pátý čas, svůj odstup od Chilana Pabla Quintanily ale navýšil už na téměř 25 minut.

Průběh 7. etapy poznamenala tragická nehoda portugalského motocyklisty Paula Goncalvese, který po těžkém pádu utrpěl vážná zranění a zemřel.

Posádky dnes absolvovaly nejdelší porci měřených kilometrů (546) na letošním Dakaru, podle všeho ale nebyla trať náročná. "Erzeta byla extrémně rychlá, nic rychlejšího jsem nejel. Byla to hrůza a nevím, jestli tohle není trošku zbytečné. Jestli není lepší nechat nás jezdit v technických úsecích a ne přejezdy na plný plyn. Tak to ale je, jsme rádi, že jsme to přeskákali, ale nic pěkného to bylo," uvedl Prokop na facebooku a ocenil práci týmových mechaniků a inženýrů, kterým se ve dnu volna podařilo vylepšit vůz. "Ztráta byla menší než obvykle, auto jsme určitě trošku vylepšili," řekl.

V kategorii kamionů byl čtvrtý Aleš Loprais a čtvrtý je i celkově. Martin Macík zajel 11. čas a je pátý. Na krajana ztrácí téměř 24 minut. V čele je i nadále Rus Andrej Karginov.

"Byla to docela hezká etapa se spoustou dun. Naše Praga fungovala skvěle, v posádce byla dobrá atmosféra. Místy jsme se krásně přetahovali s Martinem Macíkem. Byl to velmi pěkný vyrovnaný závod a máme i velmi pěkný výsledek, ze kterého máme radost. Je to malé zadostiučinění za naši celoroční dřinu," uvedl Loprais a dodal, že etapu s ohledem na tragickou Goncalvesovu nehodu nemá cenu více hodnotit. "Těžko něco říkat v den, kdy zemřel tak skvělý motorkář. Je nám to moc líto. Hlavně jeho rodiny, protože to je prostě peklo," řekl.

Macíkovu ztrátu způsobil defekt zadní pneumatiky. "Honili jsme se s ostatními a 100 kilometrů před cílem se z ničeho nic odseparoval vzorek z našeho zadního kola. Nechápeme proč, byla to rána jako z děla," uvedl Macík. Výměna trvala posádce asi 15 minut, na Karginova dnes přitom ztratila dohromady necelých dvacet.

Ani pilot týmu Big Shock Racing nebyl nadšený z dnešní trati. "Musím říct, že postrádám náročnost Dakaru, protože tohle je vypalovačka. Letíte 140, pak najednou zatáčka a zase 140. Duny jsou malé, nic extra. Je to jednoduché, rychlé a doufám, že to změní," přál si Macík.

Po technických problémech ve 3. etapě se do rallye vrátil čtyřkolkář Tomáš Kubiena a zajel osmý čas. V průběžném pořadí už ale nefiguruje. Průběžně jedenáctý je Zdeněk Tůma, který pokračuje se čtyřhodinovou penalizací. Po kolizi s kamionem pokračuje i Tomáš Ouředníček, jehož týmu se ve dnu volna podařilo opravit výrazně poničený ford.

Výsledky 7. etapy Rallye Dakar

Rijád - Vadí ad-Dauásir (741 km celkově/546 km rychlostní zkouška)

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Mini) 4:16:11, 2. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) -2:12, 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Portug./Mini) -2:53, ...13. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -21:51, 25. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -47:32, 28. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford) -54:23.

Průběžné pořadí: 1. Sainz 27:49:14, 2. Attíja -10:00, 3. Peterhansel -19:13, ...13. Prokop -3:11:47, 19. Zapletal -5:08:17, 30. Ouředníček -10:26:10.

Motocykly: 1. K. Benavides (Arg./Honda) 4:36:22, 2. Barreda (Šp./Honda) -1:23, 3. Walkner (Rak./KTM) -4:17, ...11. Michek -14:29, 28. Engel -30:31, 42. Vlček -56:10, 50. J. Brabec (všichni ČR/KTM) -1:09:02.

Průběžné pořadí: 1. R. Brabec (USA/Honda) 28:25:01, 2. P. Quintanilla (Chile/Husqvarna) -24:48, 3. Cornejo (Chile/Honda) -27:01, ...14. Michek -2:36:05, 28. Engel -4:24:26, 38. J. Brabec -6:55:41, 43. Vlček -8:35:40.

Čtyřkolky: 1. Vitse (Fr./Yamaha) 6:02:52, ...8. Kubiena -26:44, 11. Tůma (oba ČR/Yamaha) -48:24.

Průběžné pořadí: 1. Casale (Chile/Yamaha) 36:12:58, ...10. Tůma -15:25:47.

Kamiony: 1. Karginov 5:01:02, 2. Sotnikov -3, 3. Šibalov (všichni Rus./Kamaz) -2:05, 4. Loprais (ČR/Praga) -6:17, ...11. Macík (ČR/Iveco) -19:39, 12. Šoltys (ČR/Tatra) -24:48.

Průběžné pořadí: 1. Karginov 30:06:45, 2. Šibalov -21:12, 3. Vjazovič (Běl./Maz) -46:39, 4. Loprais -1:55:21, 5. Macík -2:19:12, ...9. Šoltys -4:14:38.