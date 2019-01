Lima - Martin Prokop obsadil šesté místo na Rallye Dakar a o jednu příčku vylepšil české maximum v kategorii automobilů. Šestatřicetiletý pilot se spolujezdcem Janem Tománkem předčili ve fordu vlastní výsledek z loňska, sedmý skončil také Miroslav Zapletal v roce 2009. Aleš Loprais završil 41. ročník vedoucí výhradně v Peru druhým místem v etapě a celkově byl mezi piloty kamionů pátý. Nejlepší český motocyklový jezdec Milan Engel obsadil životní patnácté místo.

Mezi automobily potřetí v kariéře zvítězil Katařan Násir Attíja, Australan Toby Price podruhé ovládl motocyklovou kategorii a mezi kamiony už počtvrté triumfoval Rus Eduard Nikolajev.

Prokop i při čtvrté účasti na slavné soutěži dojel do cíle, od pondělního karambolu přitom pokračoval s pohmožděnýma rukama. "Poslední etapa nebyla žádnou spanilou jízdou, ale závoděním do poslední chvíle, organizátor nám nic neodpustil. Děkujeme všem za podporu, protože to, co jsme tady zažili, hodně bolelo," uvedl Prokop. "Myslím si, že jsme neudělali ostudu a šesté místo je super," doplnil Tománek.

Attíja tentokrát zvítězil za volantem toyoty, v roce 2015 řídil mini a v roce 2011 volkswagen. Po deseti etapách měl náskok přes 46 minut před druhým Nanim Romou ze Španělska, před Prokopem se ještě umístili slavný Sébastien Loeb z Francie, Polák Jakub Przygoňski a další zkušený Francouz Cyril Despres, který má na kontě pět triumfů v kategorii motocyklů.

Za Attíjou zaostal Prokop o tři hodiny a 19 minut, jeho kolega z týmu MP-Sports Tomáš Ouředníček dokončil soutěž na 17. místě.

Loprais dojel do cíle jako jediný český pilot kamionu. V posádce s Petrem Pokorou a Španělem Ferranem Marcem Alcaynou zakončili závod prvním medailovým výsledkem v ročníku, na 112 kilometrů dlouhém testu na cestě do Limy je předčil jen Nizozemec Ton van Genugten. Od čtvrtého Federica Villagry z Argentiny a vyrovnání druhého nejlepšího výsledku v kariéře z roku 2015 dělilo Lopraise jen necelých 11 minut. Lépe skončil jen v roce 2007, kdy byl třetí.

"Chtěli jsme moc, potřebovali bychom ještě o trošičku delší Dakar, ale osud tomu tak chtěl. Musíme být rádi za to, kde jsme. Jsme malý soukromý rodinný tým, bez tovární podpory. A zajeli jsme mezi továrnama," řekl devětatřicetiletý Loprais. "Byl to pro mě asi nejtěžší Dakar, když nepočítám ty s havárií a převozem vrtulníkem do nemocnice, ty jsou určitě horší."

Nikolajev zvítězil potřetí za sebou. Vyhrál i v roce 2013 a jeden triumf má i jako mechanik Vladimira Čagina (2010). Double týmu Kamaz završil Dmitrij Sotnikov, třetí skončil Nizozemec Gerard de Rooy.

Price si zopakoval vítězný pocit z roku 2016. Triumf zpečetil nejrychlejším časem v závěrečné etapě a uhájil první místo před obhájcem prvenství Matthiasem Walknerem z Rakouska. Oba jeli na KTM a rakouský výrobce slaví 18. triumf za sebou.

Engelovým maximem byla dosud 30. příčka z premiérové účasti v roce 2015. V posledním dnu jedenáctým časem vylepšil i svůj etapový rekord a o jedno místo se posunul v celkové klasifikaci. "Letěl jsem úplně brutálně a jsem patnáctý. Chytil jsem se Sama Sunderlanda a je to tam! Poprvé v životě Top 15," radoval se Engel, který jel rovněž na stroji KTM.

Jan Brabec, kterého ze hry o elitní dvacítku vyřadila devítihodinová penalizace v 6. etapě, obsadil 34. místo a také si oproti loňské premiéře (39.) polepšil.

"Nepamatuju si za celou mojí kariéru, že bych byl tak dobitej. Bolí mě i víčko a ucho. Můžu říct, že letošní Dakar mi připadl extrémně nebezpečnej v částech s feš-fešem a kamením. Všichni jsme to ale měli stejně těžký," řekl Branec, jehož o lepší výsledek připravila chyba v navigaci a následná penalizace v 6. etapě. "Mohlo to být ještě veselejší. Ale mojí největší výhrou jsou zkušenosti. Letošní Dakar mi hodně dal," dodal.

Do cíle dojeli i Petr Vlček (47.), Jan Veselý (66.) a Gabriela Novotná (70.), která Dakar úspěšně absolvovala jako první česká motorkářka. Cílovou rampou v Limě projela i Olga Roučková s Danielem Zelenkou, kteří uzavřeli pořadí kategorie buggyn SxS.

Na čtyřkolkách byl suverénem Argentinec Nicolas Cavigliasso, který zaznamenal devět etapových vítězství a jedno druhé místo a po loňské druhé příčce při debutu slaví premiérový triumf.

V takzvaném "malém" Dakaru, do kterého se ve druhé poloviny rallye zapojily posádky, jež první část nedokončily, obsadil Martin Macík druhé místo, další pilot kamionu Martin Kolomý byl pátý. Suverénně vyhrál Argentinec Orlando Terranova s mini.

Rallye Dakar - závěrečná 10. etapa

(Pisco - Lima, 359 km/112 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Mini) 1:20:01, 2. Loeb, Elena (Fr., Mon./Peugeot) -42, 3. Despres, Cottret (Fr./Mini) -2:31, ...11. Prokop, Tománek -8:57, 34. Ouředníček, Křípal (všichni ČR/Ford) -44:47.

Konečné pořadí: 1. Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 34:38:14, 2. Roma, Haro (Šp./Mini) -46:42, 3. Loeb -1:54:18, ...6. Prokop -3:19:02, 17. Ouředníček -14:01:28.

SxS: 1. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) 1:25:09, ...19. Roučková, Zelenka (ČR/Can-Am) -42:43.

Konečné pořadí: 1. Lopez, Leon (Peru/Can-Am) 42:19:05, ...20. Roučková -31:27:29.

Motocykly: 1. Price (Austr./KTM) 1:14:01, 2. Cornejo Florimo (Chile/Honda) -2:21, 3. Walkner (Rak./KTM) -2:38, ...11. Engel (ČR/KTM) -11:23, 29. J. Brabec (ČR/Husqvarna) -26:29, 49. Vlček (ČR/KTM) -40:03, 68. Veselý -1:01:52, 70. Novotná (oba ČR/Husqvarna) -1:05:19.

Konečné pořadí: 1. Price 33:57:16, 2. Walkner -9:13, 3. Sunderland (Brit./KTM) -13:34, ...15. Engel -5:11:32, 34. J. Brabec -14:38:14, 47. Vlček -19:12:16, 66. Veselý -36:12:12, 70. Novotná -41:04:54.

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 1:48:38.

Konečné pořadí: 1. Cavigliasso 43:02:54.

Kamiony: 1. Van Genugten (Niz./Iveco) 1:28:21, 2. Loprais (ČR/Tatra) -3:11, 3. Sotnikov (Rus./Kamaz) -5:23.

Konečné pořadí: 1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 41:01:35, 2. Sotnikov -25:36,, 3. De Rooy (Niz./Iveco) -1:34:44, ...5. Loprais -5:59:51.