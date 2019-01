San Juan de Marcona (Peru) - S rozporuplnými pocity končili úterní druhou etapu Rallye Dakar její čeští účastníci. Zatímco Martin Prokop, Martin Macík, Jan Brabec či Martin Kolomý si ve výsledkové listině oproti pondělnímu úvodu slavné soutěže polepšili, Aleš Loprais, Milan Engel nebo Tomáš Kubiena se propadli.

Prokopa v první etapě přibrzdily technické problémy, v úterý se mu ale podařilo "prokousat" se na 18. místo průběžného pořadí. V etapě dojel dvanáctý.

"Konečně jsme se pořádně svezli. Už před startem jsem ale tušil, že auta před námi budou dělat problémy, což se bohužel vyplnilo. Zejména nezklamal jeden litevský pilot, se kterým už mám podobnou zkušenost. Ještě ke všemu mu nefungoval výstražný sentinel, takže od 150. kilometru, když jsme je dojeli, nás jel balík pěti aut za sebou bez možnosti předjetí," uvedl Prokop. "Jsem rád, že se posouváme celkovým pořadím dopředu a dál bojujeme, i když zatím to nejde tak, jak jsme si představovali," doplnil sedmý muž loňského pořadí. Jeho týmový kolega Tomáš Ouředníček je 27.

Až na sedmé místo mezi kamiony si polepšil Macík, který přitom bojoval s technickými problémy. Na jeho liazu nefungovaly tlumiče. "Bylo to jen nepohodlné, hlavně v dunách, musel jsem je pokaždé sjíždět do levotočivé zatáčky, aby nárazy tlumilo pravé přední kolo," řekl Macík, který měl i menší problémy s navigací.

Posádka týmu Big Shock Racing však nakonec všechny kontrolní body našla, i když se bezprostředně do dojetí do cíle obávala možné penalizace. "V jednom místě byl přejezd pisty, kde stál organizátor, a měl nám tu naskočit kontrolní bod. Byl jsem přesvědčen, že bod pípnul, takže jsme pokračovali dál. Asi po 500 metrech se na GPSce objevil výstražný trojúhelník, který říká, že jsme minuli bod. Ale znenadání zase zmizel a objevila se šipka ukazující úplně mimo, pryč do dun. Takže jsme byli trochu zmatení a nevěděli, co si o tom myslet," popsal Macík komplikace.

Hned za Macíkem se drží Martin Kolomý, jenž se také posunul z druhé desítky průběžného pořadí. "Byla to pěkná etapa. Střídaly se duny s řečišti. Snažil jsem se jet hlavně na jistotu, protože je stále začátek. Trochu jsme ztratili na jednom bodu, který jsme hledali déle, jinak to bylo bez problému. Auto šlape, takže jsem s úvodem spokojený," řekl pilot týmu Buggyra.

Asi největší problémy z Čechů měl Loprais, jenž musel dvakrát zastavit kvůli defektu, poté jej přibrzdily i potíže s technikou. "Začaly se nám ozývat rány do kabiny. Myslel jsem, že je to nefunkční tlumení, kolega, že je to uchycení motoru. Dvakrát jsme kvůli tomu stavěli. Kazilo se vše, co šlo. Hlavní ale je, že jsme v cíli," řekl Loprais.

Pilot Instaforex Loprais týmu nakonec na nejrychlejšího Eduarda Nikolajeva z Ruska ztratil 85 minut. "Chtěl jsem si vypracovat náskok a místo toho máme ztrátu. Patří to ale k tomu. Dakar začíná velmi ostře. Doufám ale, že bude těžký i nadále. To je naše šance, že se na nás obrátí štěstí a smůla nás opustí. První dvě etapy nebyly nic moc, ale nevzdáváme se a valíme dál," dodal Loprais bojovně.

Mezi motocyklisty se už na 22. místo posunul Brabec, který ale bojoval s kamenitým terénem a skalami uprostřed měřeného úseku. "S druhou etapou i umístěním jsem maximálně spokojený. Ale jsme tam teď naskládaní v minutách, takže vím, že to bude ještě těžké. S motorkou nebyl vůbec žádný problém, jede perfektně. Za mě zatím všechno dobré," řekl Brabec.

Engel měl problémy s navigací, udělal několik chyb a klesl na 38. pozici. "Bylo to pro mě peklo. Auta nám brutálně rozryly trať a i navigace byla těžká. Hledat vše bylo docela matrix," řekl Engel, jenž se dvakrát vracel ke kontrolním bodům. "Nějaký čas to stálo, ale nakonec všechny kontroly mám, což je hlavní. Nepovedený den musím hodit za hlavu," doplnil člen týmu Moto Racing Group.

Jeho týmový kolega Kubiena do 41. ročníku rallye vstoupil třetím místem mezi čtyřkolkami. V úterý klesl o jednu pozici, ale měl by se propadnout ještě více. V bivaku totiž mechanik vyměnil na jeho stroji motor, čeká jej proto patnáctiminutová penalizace. Kubiena navíc bojuje s nachlazením. "Nemůžu dýchat nosem kvůli rýmě, cestou jsem s tím měl dost problémy. Etapa to byla pěkná, krásné duny, ale těžký fesh fesh," řekl.

Rallye Dakar - 2. etapa

(Pisco - San Juan de Marcona, 553 km/342 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Loeb, Elena (Fr., Mon./Peugeot) 3:26:53, 2. Roma, Haro (Šp./Mini) -8, 3. Ten Brinke, Panseri (Niz., Fr./Toyota) -1:20, ...12. Prokop, Tománek -9:48, 28. Ouředníček, Křípal (všichni ČR/Ford) -49:34.

Průběžné pořadí: 1. De Villiers, Von Zitzewitz (JAR, Něm./Toyota) 4:32:45, 2. Ten Brinke -28, 3. Roma -42, ...18. Prokop -26:29, 27. Ouředníček -55:23.

SxS: 1. López, Quintanilla (Chile/Can-Am) 4:09:47, ...30. Roučková, Zelenka (ČR/Can-Am) -3:18:27

Průběžné pořadí: 1. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) 5:21:19, ...30. Roučková -4:03:40.

Motocykly: 1. Walkner (Rak./KTM) 3:23:57, 2. R. Brabec (USA/Honda) -22, 3. Barreda (Šp./Honda) -1:41, ...24. J. Brabec (ČR/Husqvarna) -31:07, 40. Engel (ČR/KTM) -54:26, 88. Veselý -2:01:22, 96. Novotná (oba ČR/Husqvarna) -2:16:37, 114. Vlček (ČR/KTM) -2:53:37.

Průběžné pořadí: 1. Barreda 4:23:14, 2. Walkner -1:31, 3. R. Brabec -1:33, ...22. J. Brabec -40:57, 38. Engel -1:07:02, 85. Veselý -2:37:46, 102. Novotná -3:01:59, 107. Vlček -3:14:27.

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 4:22:10, ...5. Kubiena (ČR/Ibos) -22:22.

Průběžné pořadí: 1. Cavigliasso 5:39:25, ...4. Kubiena -30:44.

Kamiony: 1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 3:47:51, 2. G. de Rooy (Niz./Iveco) -2:39, 3. Sotnikov (Rus./Kamaz) -5:28, ...6. Macík (ČR/Liaz) -19:19, 9. Kolomý -21:04, 16. Šoltys -1:08:34, 19. Loprais (všichni ČR/Tatra) -1:25:34, 26. Škrobánek (ČR/MAN) -46:12:09.

Průběžné pořadí: 1. Nikolajev 4:56:56, 2. G. de Rooy -4:23, 3. Villagra (Arg./Iveco) -7:23, ...7. Macík -28:34, 8. Kolomý -28:44, 16. Šoltys -1:15:07, 18. Loprais -1:31:08, 26. Škrobánek -95:03:04.