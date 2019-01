Praha - Automobilový jezdec Martin Prokop má před sebou čtvrtý start na Rallye Dakar, ve kterém by rád opět potvrdil svůj pokrok. Po 14. místě při premiéře v roce 2016 se dokázal dvakrát zlepšit, loni skončil sedmý a vyrovnal české maximum v kategorii automobilů. Rád by se ale posunul ještě výše, i když si uvědomuje, že v soukromém týmu to bude velmi těžké.

"Mám to nastavené pořád stejně. Dostat se do desítky bude velký oříšek plus zkoušet se posunout dále než na sedmé místo. To už bude vyžadovat trochu riziko. Když uvidím, že se na to cítím a pojede se mi s autem dobře, tak to zkusím. Vyloženě to nechávám na formě, jakou si do Peru přivezu. Uvidíme, jak to všechno zapadne do sebe v daný den," řekl Prokop, který opět pojede s vozem Ford Raptor a navigátorem Janem Tománkem.

Šestatřicetiletý pilot se dříve věnoval klasické rallye, v roce 2016 však přestoupil do vytrvalostních soutěží. A postupně se zlepšuje. "Nechci tam být jako účastník, sním o tom, že se dohrabu k první pětce, což se tady nikomu nepodařilo. A jednou i mezi nejlepší tři," přiznal Prokop, jenž si ale uvědomuje, že přiblížit se "velkým klukům" není jednoduché. "Říct nahlas, že pojedu v pětce, tak na to ještě nemám koule. A říct, že chci stát na bedně, tak to bych si musel dát přes pusu," pousmál se.

Svými výsledky ve vytrvalostních rallye si ale již získal respekt soupeřů, nejen na Dakaru. Loni například skončil druhý v konečném hodnocení Světového poháru v cross country rallies. "Byl to úžasný rok. Měli jsme i slabší chvilky, ale nikde jsme neodstoupili. Náš hlavní cíl byl vylepšit auto a odzkoušet novinky plus vylepšení mých jízdních schopností i schopností navigátora. Věřím, že se to povedlo," řekl Prokop.

Jihlavský rodák se ale i nadále snaží učit od nejlepších. "Je to o tom, že víš, co děláš. Není to jen o tom, že šlápneš na plyn. V některých úsecích to umím více a více, oni to ale umí od rána do večera. Ti nejlepší se o bednu se vyloženě rvou, není to tak, že na ně zbude. Říkám si: Hoši, mezi vás patřit...," podotkl Prokop.

Nejvíce si váží Carlose Sainze. Šestapadesátiletý Španěl je dvojnásobným rallyeovým mistrem světa, který se nyní věnuje Dakaru. A v letech 2010 a 2018 jej také vyhrál. "Carlos byl můj vzor, mámě se líbil nejvíce ze všech, byl to vždy frajer. Obdivoval jsem, jak je gentlemansky arogantní. Je to pan jezdec," zdůraznil.

I proto Prokopa těší, že i Sainz už ví, kdo je on. "Dříve mě jen pozdravil. Dnes každé ráno přijde, opře se o auto a povídá si. Pro mě je to splnění snu. Furt se stydím vyndat telefon, vyfotit se a poslat ho mámě," smál se. "Na trati je to modré auto, proti kterému bojuji, ale ráno je úžasné se s ním bavit. To, že respektuje moje auto, je důkaz, že jsme se někam posunuli," uvedl šéf týmu MP Sports.

Od 7. ledna, kdy bude v Limě zahájen 41. ročník legendární soutěže, se bude Prokop snažit své zlepšení dokázat i na trati. Potěšilo ho, že se tentokráte pojede hlavně v písku a na jezdce čekají stovky dun a dunových polí.

"V písku se cítím stokrát lépe, než když jsem začal. Dříve mi klepalo srdce, když jsem viděl v roadbooku dunky. Teď si říkám, že tady něco zkusíme nahnat," uvedl Prokop. Pořád ale zůstává opatrný. "Říkáme si, že písek umíme, že už jsme si zvykli. Ale hezky se to říká v Praze, v pohodě a v teple. Když pak člověk stojí před horou písku a má ji zdolat, tak člověku v krku trošku vyschne a musí si to vybojovat sám," podotkl.

Stejně jako další účastníci Dakaru i Prokop poukazuje na fakt, že k úspěchu v rallye je potřeba i štěstí. "Na minulém ročníku Dakaru jsme ho měli a projeli jsme to bez větších problémů. Nevím ale, jestli to bude letos stejné," řekl Prokop, který věří, že mu k úspěchu pomůže i vylepšené auto, na němž jeho tým celý rok pracoval. "Udělali jsme radikální změnu, auto je postavené jinak. Máme jiné rozložení vah, nízko položené těžiště a nový výkonnější motor, což je v motorsportu vždy zásadní. Je více rallyeové, není to klasický offroad," dodal Prokop.