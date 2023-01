Projevy Zelenského, paměti Obamové i knihu reportérů z války vydá letos Argo

Praha - Nakladatelství Argo vydá v první půli letošního roku válečné projevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Poselství z Ukrajiny, knihu Světlo v nás od Michelle Obamové nebo další životopisnou knihu od Jana Nováka, tentokrát o šachovém velmistrovi Lubomíru Kaválkovi. Zástupci nakladatelství i autoři dnes plánované novinky představili novinářům.

Fotogalerie

Televizní reportér Jakub Szántó představil knihu Putinova válka, v níž zpravodajové České televize dokumentují ruskou invazi na Ukrajinu. Kniha vyjde u příležitosti ročního výročí zahájení invaze. "Je to neuvěřitelná pestrost přístupů reportérů, každý z nich je jiný člověk, každý má jiné zkušenosti a to, co se ukazuje ve vysílání, jsme se snažili přenést i do té knihy," řekl reportér Michal Kubal.

"Kohokoli z nás to, co se stalo 24. února, strašlivě zasáhlo. Tím, že máme možnost být k tomu blíž, se s tím vyrovnáváme trošičku lépe. Když to člověk vnímá pasivně, ten relativně blízký konflikt, který ovlivňuje náš život už skoro rok, tak je to možná složitější než být na tom místě, ale ta neuvěřitelná tragédie, ty titánské rozměry toho, co se tam děje (...) bylo motivací pro nás, abychom pokud možno ještě začerstva dali trochu širší rozměr než to, co dělá televizní zpravodajství," řekl Szántó.

Projevy ukrajinského prezidenta vycházejí s jeho novým úvodem, který zasazuje události do kontextu s odstupem tři čtvrtě roku po ruské invazi, řekl redaktor Arga a překladatel Petr Onufer. "Jeho projevy člověk hltal každý den po invazi, dodnes se na ně dívá se zatajeným dechem, on dokáže své projevy prezentovat velice přesvědčivě. Bál jsme se ale, že papír ty texty neustojí, že nebudou fungovat bez jeho přednesu. A byl jsem v milém šoku, že fungují i na papíře, že těch 160 stran je překvapivě působivá knížka, " řekl Onufer. Víme, že má speechwritery, kteří mu pomáhají projevy připravovat, ale i tak mne napadlo srovnání s Havlovými projevy nebo s jednou knihou prezidenta Kennedyho, ještě když byl senátorem, řekl Onufer.

Argo vydá také nový román Cormaca McCarthyho Pasažér, kterým se žijící klasik americké literatury vrací na scénu po 16 letech. Spisovatel Jan Novák vydává další životopisnou knihu, tentokrát titul Rozehraný život pojednává o šachovém velmistrovi Lubomíru Kaválkovi. Byl to jeden z dvou našich pravděpodobně nejslavnějších šachistů, pomáhal třeba Bobbymu Fischerovi, dlouhá léta vedl světové žebříčky, psal šachové knihy, prosadil se naplno až po odchodu do exilu do USA. A ten poutavý životní příběh ještě svým typickým stylem přibližuje Jan Novák, řekl Onufer.

Bestsellerem se loni stala ve světě druhá monografie bývalé první dámy USA Michelle Obamové. "Ta kniha se jmenuje Světlo v nás, ale neméně důležitý je podtitul Jak si poradit v nejisté době. Kniha se v něčem podobá její předchozí knize, vypráví o své rodině a přátelích. Účelem této knihy je opravdu lidem pomoct zachovat si klid a rovnováhu, vstát a dělat to, co chtějí dělat a pomáhat i těm ostatním," řekla redaktorka Hana Zahradníková.