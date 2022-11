Projekt Zodpovědné hraní upozorní na rizikové chování hráčů

Praha 8. listopadu - Upozornit na rizikové chování hráčů a pomoci jim má projekt Zodpovědné hraní s jednotným softwarem, který vzniká od loňska a testuje se ve zkušebním režimu. Na jeho vývoji se podílí Institut pro regulaci hazardních her (IPRH) sdružující 37 firem působících v hazardu. Zástupci IPRH na tiskové konferenci uvedli, že uvedení projektu do reality odhadují na dva až tři roky. Na základě dat ze softwaru se má ukázat nestandardní chování sázejících a jednotně nastavená komunikace má zabránit ztrátě kontroly nad hraním.

Projekt Zodpovědné hraní je podle ředitele IPRH Jana Řeholy ve světě unikátní, jelikož spojuje provozovatele hazardních her na trhu, odbornou adiktologickou veřejnost, regulátora i samotné hráče. Zapojit by se měl také stát. "Jsme díky tomu mostem a jsme schopni účinně snižovat rizika hazardního hraní. Chceme nastavit jednotnou laťku a být inspirací pro další odvětví," řekl Řehola.

Sklony k rizikovému chování podle něj mají asi tři procenta z celé populace. Cílem je, aby počet problémových hráčů nestoupal, a nejlépe klesal. "Nejsme naivní, že se dostaneme na nulu nebo na procento, ale chceme pomáhat komplexně," řekl.

Sázkové kanceláře mají na vyhledávání rizikových hráčů vlastní programy převzaté ze zahraničí. Projekt Zodpovědné hraní by měl jejich data vyhodnocovat a určovat rizikovost hráče. Ve zkušebním programu se testovalo 2144 aktivních hráčů a rizikových vyšlo 196, což je 9,1 procenta. "Model je relativně jednoduchý, univerzálně použitelný pro kurzové sázky i pro kasino," uvedl Ladislav Csémy, vedoucí Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ). Řehola odhadl, že plně spuštěn bude celý projekt do dvou až tří let.

Zodpovědné hraní má rizikovým hráčům nabídnout i pomoc odborníků. "Nevěříme, že je účinné něco někomu zakázat, to půjde hrát jinam, nejspíše na černý trh. Ani si nemůžou dělat, co chtějí. Jdeme střední cestou a cílem je prevence a pomoc," míní Řehola.

Vývoj softwaru stojí podle něj vyšší desítky milionů korun a financují ho sázkové společnosti Fortuna, Chance, Sazka a Tipsport. Řehula doufá, že vývoj neskončí kvůli nedostatku peněz. "Pokud provozovatelé uvidí, že všechny zapojené subjekty jsou tomu nakloněny, tak si myslím, že odhodlání v projektu pokračovat a financovat bude i dál," řekl. Dodal, že je důležité i zapojení státu, aby provozovatelé měli motivaci v projektu pokračovat, uvedl ředitel IPRH. Jako možnost podpory státu zmínil například větší míru právní jistoty či delší povolení pro provozování činnosti.

Projekt nyní nabízí zhruba 30 poradenských center s přibližně 70 pobočkami. Linka pomoci Společnosti Podané ruce funguje na platformě Naberte kurz každý den a měla meziroční nárůst hovorů přes 400 procent. Tento týden se do pátku 11. listopadu koná 2. ročník Týdne zodpovědného hraní. Program nabízí přednášky či televizní spoty.