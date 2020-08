Projekt záchrany nosorožců pokračuje, samicím odebrali vajíčka

ČTK/Rio the Photographer / Ol Pejeta

Projekt záchrany severních bílých nosorožců, který na několik měsíců přerušila pandemie covidu-19, pokračuje. Mezinárodnímu týmu odborníků se 18. srpna 2020 v rezervaci Ol Pejeta v Keni podařilo dvěma posledním žijícím samicím tohoto druhu odebrat deset vajíček. Oba nosorožci patří Safari Parku Dvůr Králové nad Labem. ČTK/Rio the Photographer / Ol Pejeta

Nairobi/Dvůr Králové nad Labem - Projekt záchrany severních bílých nosorožců, který na několik měsíců přerušila pandemie covidu-19, pokračuje. Mezinárodnímu týmu odborníků se dnes v rezervaci Ol Pejeta v Keni podařilo dvěma posledním žijícím samicím tohoto druhu odebrat deset vajíček. Byl to třetí odběr od loňského srpna. V laboratořích v italské Cremoně se nyní vědci pokusí z vajíček vytvořit embrya. ČTK to řekl ředitel Safari Parku Dvůr Králové nad Labem Přemysl Rabas.

Fotogalerie

Oba nosorožci patří dvorskému safari parku, který na záchraně druhu spolupracuje s dalšími vědeckými organizacemi ve světě. Projekt je zásadně závislý na opakovaném odebírání vajíček od samic, ke kterým se ale do Keni odborníci kvůli koronavirem omezenému cestování nemohli v minulých měsících dostat. "O dva plánované odběry jsme tak přišli," řekl Rabas.

Při prvních dvou odběrech loni v srpnu a v prosinci se podařilo samicím Nájin a Fatu odebrat celkem 19 vajíček, z nichž se podařilo vytvořit tři embrya. Ta jsou nyní zmrazená a v budoucnu by měla být vložena do samic příbuzných nosorožců bílých jižních, které by měly mláďata odnosit. Žádná ze samic v Ol Pejetě totiž již není schopná mládě odnosit.

Od Nájin dnes experti odebrali dvě vajíčka, od Fatu osm vajíček. Obě samice podstoupily zákrok v celkové anestezii. Vědci jim opět odebírali vajíčka přímo z vaječníků pomocí speciální sondy řízené ultrazvukem. Anestezie i samotný odběr proběhly bez problémů. Ihned po odběru byla vajíčka vypravena na cestu do italské laboratoře Avantea v Cremoně.

Tam budou vajíčka laboratorně oplodněna spermatem uchovaným z již uhynulých samců nosorožce bílého severního. Rabas by považoval za úspěch, kdyby z dnešního odběru vznikla dvě až čtyři embrya. Celkem bude potřeba vytvořit desítky embryí. Další odběr vajíček, pokud kvůli koronaviru nepřijdou další omezení, by se mohl uskutečnit do konce roku.

Samice Nájin a Fatu převezli zoologové společně se dvěma samci ze Dvora Králové do Keni v roce 2009. Veterináři se domnívali, že africké prostředí bude pro reprodukci nosorožců příhodnější. Ačkoliv se zvířata pářila, ani jedna ze samic nebyla schopna přirozeně zabřeznout ani donosit mládě. Dva samci, Suni a Sudán, uhynuli v Keni v roce 2014 a 2018. Ve volné přírodě je druh považován za vyhynulý.