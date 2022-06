Projekt Stand Up má naučit okolí pomoci obětem sexuálního obtěžování

Praha - Na problém sexuálního obtěžování na ulicích, v dopravě či jinde na veřejnosti se zaměřuje mezinárodní osvětový projekt Stand Up neboli Povstaň, který dnes začal i v Česku a na Slovensku. Jeho cílem je naučit okolí na podobné projevy reagovat a pomoci obětem. Podle plánu by se mohla v ČR proškolit tisícovka lidí. Projekt představily dnes na tiskové konferenci zástupkyně organizátorů.

"Flirtu se účastní dobrovolně obě strany. Pokud souhlas jedné strany chybí, tak to není flirtování, ale obtěžování," uvedla šéfka organizace Konsent Johanna Nejedlová. Konsent se zaměřuje na problematiku sexuálního násilí a prevenci. V Česku je odborným garantem projektu Stand Up, za nímž stojí nadnárodní kosmetická firma a organizace Right to be.

Obtěžování zahrnuje zírání a lascivní pohledy, bezdůvodné vstupování do intimní zóny, pokřikování, nevhodné poznámky a návrhy, sexuální gesta a pohyby, bránění v pohybu a zastoupení cesty, vynucování schůzky, ale i exhibicionismus, nechtěné dotyky a líbání či vynucování sexu a pokusy o něj.

Agentura Ipsos pro firmu na jaře provedla průzkum, do něhož se zapojila víc než tisícovka žen i mužů nad 15 let. Podle zjištění v Česku sexuální obtěžování na veřejnosti zažilo 77 procent žen. Z žen do 34 let mělo tuto zkušenost 90 procent. Jen čtvrtina dotázaných odpověděla, že oběti někdo pomohl. Tři z deseti lidí nevěděli, jak by měli zareagovat. Pětina se obávala, že stav ještě zhorší. Průzkum o sexuálním obtěžování v dopravě si loni na jaře nechal udělat také úřad vlády. Agentuře Focus odpovídala tisícovka lidí nad 15 let. Sexuální obtěžování při cestě veřejnou dopravou zažila zhruba každá třetí žena a každý desátý muž. Čtvrtina cestujících pak byla svědkem obtěžujícího chování, třetina z nich nijak nezasáhla.

Svědkům obtěžování má podle organizátorek pomoci "metoda 5D". Písmena D představují slova Direct jako zasáhni přímo, Distract jako zaskoč pachatele, Delegate jako zavolej pomoc, Document jako zadokumentuj incident a Delay jako změň téma. "Díky 5D je možné zasáhnout tak, aby to nebylo obtížné. Přijdete se třeba zeptat, kolik je hodin, nabídnete oběti vodu, zeptáte se, kudy se dostanete na Václavák. Situaci narušíte. Můžete pomoci," popsala Nejedlová. Svědci mohou incident také nahrát na telefon a záznam nabídnout oběti. Pokud nechtějí přímo zasáhnout, mohou pak oběti aspoň dát najevo, že si nevhodného jednání všimli. Mohou také požádat o pomoc někoho dalšího, třeba řidiče tramvaje či spolucestující. "Když budeme jenom přihlížet a nedělat nic, tak se nic nezmění," dodala šéfka organizace Konsent.

Podle terapeutky Daši Malíkové je reakce okolí pro oběť velmi důležitá. "Buď ze situace odejde člověk s pocitem ponížení, úzkosti, obav a strachu, nebo se zkušeností solidarity a síly. I toho, kdo se cítí beztrestný, to může odradit," uvedla terapeutka. Podle ní není vhodné situaci zlehčovat.

Projekt zahrnuje školení, která se budou konat i on-line. Bližší informace jsou na webu www.standup-cesko.com.