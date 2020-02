Projekt Pomáhej pohybem podpořil olympionik Pavel Hofmann

V olympijském roce 2020 se někteří bývalí olympionici přidali k podpoře projektu Pomáhej pohybem prostřednictvím mobilní aplikace EPP od Skupiny ČEZ. Aplikace EPP Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. Do projektu se zapojilo už přes 450 tisíc přispěvatelů.

Jako první se z bývalých olympioniků představuje bronzový medailista z letních olympijských her 1964, které se také konaly v Tokiu jako letos. Pavel Hofmann (82), český veslař, reprezentant Československa a olympionik. Největšího úspěchu dosáhl právě v roce 1964 na letních olympijských hrách v Tokiu, kde na dvojskifu s Vladimírem Andrsem získal bronzovou medaili.

Univerzální veslař, který jezdil nepárové i párové disciplíny, pronikl do tuzemské špičky nejprve v posádce osmy, s níž na evropském šampionátu 1959 v Maconu vybojoval stříbro. Poté zkoušel skif, v roce 1963 jej trenéři posadili do jedné lodi s Vladimírem Andrsem. Spolu se stali mistry Evropy 1963 – fakticky neoficiálními mistry světa - a o rok později na OH v Tokiu tandem vybojoval bronz, a to doslova. V závodě, který se jel za větrného počasí v bouřlivých vlnách, byli po startu prvních 500 metrů na posledním místě.

Jako trenér veslařské reprezentace se Pavel Hofmann zúčastnil olympiád v letech 1972 a 1976, později pracoval ve Výzkumné ústavu tělovýchovném FTVS v Praze a poté jako odborný asistent na ČVUT.

Pavel Hofmann sportuje dodnes a svým pohybem by rád pomáhal druhým. „Když jsem nechal veslování, tak jsem samozřejmě nenechal sportu. Veslujeme na bazénu, jezdíme na kole. Takže nad tím přemýšlím a říkám si, že kdyby ten můj pohyb někomu prospěl a mohl pomoct, tak bych byl docela rád,“ řekl Hofmann jako jeden z účastníků aplikace společnosti ČEZ nazvané EPP pomáhej pohybem.