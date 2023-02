Projekt Mahler je hudba nabízí v Jihlavě hudební experimentování

Jihlava - Jihlavští umělci v Domě Gustava Mahlera začali s projektem Mahler je hudba. Smyslem je oživit chod domu, ve kterém skladatel žil. Každý pátek až do poloviny června si budou moci návštěvníci pod vedením lektorů vyzkoušet, jak lze tvořit a nahrávat hudbu pomocí moderních technologií. Vstup je zdarma. ČTK to řekla Hana Dočkalová, která projekt metodicky vede.

"Idea projektu je soustředit se na hudbu, zvukové umění, aby se dům propojil s jihlavskými umělci, stal se místem setkávání umělců, pedagogů hudební výchovy a všech zájemců o hudbu," řekla Dočkalová.

Hlavními lektory jsou houslista a performer Matěj Kolář, kytarista a hudební producent Ondřej Vítů, který vystupuje pod pseudonymem Mango Sheikh, a multimediální umělec Petr Bradáček. "To je náš ústřední tým, v rámci projektu ale zveme i externí hosty. Zároveň spolupracujeme s pedagogy," řekla Dočkalová.

Dnes si mohli lidé vytvořit svůj hudební útvar pomocí klasických nástrojů, syntezátorů i počítačového programu Ableton live, vyzkoušet si, jak lze s tóny i hlasem pracovat a modulovat je. Mezi prvními zájemci byl i desetiletý Prokop. Hraje na klavír a dnes ho nejvíc zajímalo, jak by mohl vlastní nahrávky pomocí syntezárotů upravovat. "Docela mě to baví, ale doma bych to asi nepotřeboval. K tomu, jaká hudba mě baví, bych to asi nepotřeboval," řekl ČTK Prokop.

Lidé podle Dočkalové mohou do Domu Gustava Mahlera chodit opakovaně a rozvíjet tak to, co je v hudebě nejvíc zajímá. "Studio by mělo fungovat jako otevřený prostor, kam se budou návštěvníci pravidelně vracet. S vybranými účastníky lektoři uvažují i o tom, že by vytvořili hudební celek, který už by byl blízký nějaké amatérské nebo profesionální produkci. Zatím se na hodiny není třeba rezervovat, uvidíme, jak se projekt bude rozjíždět, přece jenom dneska teprve začínáme, nejsme si jistí, jaká bude odezva," řekla Dočkalová.

Mahler je hudba je jednou částí desetiměsíčního projektu podpořeného dotací z Evropské unie, který začal loni v říjnu. Společným cílem je přibližovat hudbu široké veřejnosti včetně školních dětí, a také bavit a vzdělávat profesionální hudebníky. "Celkovou myšlenkou je oživit Dům Gustava Mahlera, aby se tady tvořilo, aby tady hudba vznikala, hrálo se s ní, experimentovalo. Chceme do toho vtáhnout děti a chceme jim ukázat, že každý zvuk se může stát hudbou, když ho nějak společně organizujeme," řekl Kolář.

Účastníci lektorských hodin by se podle něho mohli podílet na letošním hudebním festivalu Mahler - Hudba tisíců, jehož 22. ročník začne 18. května. "Chtěli bychom vytvořit nějaký dramatický tvar, který by byl na pomezí divadla a experimentálních zvuků, mohlo by se to i nějak prolínat se zvuky filharmonie," řekl Kolář.

Dům Gustava Mahlera spravuje městská organizace na podporu kultury Brána Jihlavy. Ve stálé expozici je v něm představený život a dílo skladatele, který se narodil v roce 1860, v Jihlavě žil do roku 1875 a zemřel 18. května 1911 ve Vídni.