Projednávání písemných interpelací poznamenaly absence členů vlády

Praha - Projednávání písemných interpelací, zřejmě poslední v tomto volebním období, poznamenaly dnes ve Sněmovně absence členů vlády. Z celého nebo z části jednacího dne se ale omluvily také desítky poslanců. V jeho úvodu členové dolní komory uctili minutou ticha památku dvou dobrovolných hasičů, kteří ve středu zahynuli při výbuchu rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku.

Předsedající Tomio Okamura (SPD) přečetl hned ráno omluvy šesti desítek poslanců a 11 členů vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministerský předseda již řadu měsíců na projednávání písemných interpelací nechodí, několikrát je označil za nesmysl. Dopoledne poslali omluvy i další poslanci.

Sněmovna se mohla zabývat celkem skoro sedmi desítkami písemných interpelací poslanců. Debatu o části z nich dolní komora již dříve přerušila do přítomnosti členů vlády, na něž míří. Jejich projednávání nepokračovalo kvůli absencím ani dnes. Jen nedopatřením uvedla svůj dotaz k česko-německé smlouvě o zlepšování slavnosti Labe Dana Balcarová (Piráti). Odpovídat měl ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) , jenž se rovněž z jednacího dne omluvil.

Dolní komora tak prakticky projednala jen několik interpelací občanských demokratů Vojtěcha Munzara a Petra Bendla. Týkaly se například kontrol realitních makléřů, dotací pro skupinu Agrofert z Babišova svěřenského fondu a lesů. Vystoupili ale jen Munzar a Bendl, dotazovaní ministři financí Alena Schillerová (za ANO), zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) a Havlíček přítomni nebyli. "Je to smutný pohled tady za mě (do vládní lavice)," konstatoval Bendl.

Následně propadlo projednávání čtyř desítek písemných interpelací nezařazeného poslance Lubomíra Volného (Volný blok), a to pro jeho absenci. Na jednání o svých několika dalších písemných dotazech Volný do jednacího sálu dorazil. Sněmovna zamítla jeho návrh, aby byla debata odročena do přítomnosti dotazovaného Babiše.