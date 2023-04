Prohrát finále? To už nechci znovu zažít, řekl hradecký obránce Jank

Finále play off hokejové extraligy - 5. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec, 26. dubna 2023, Hradec Králové. Zleva Tomáš Marcinko z Třince a brankář Hradce Králové Matěj Machovský.

Finále play off hokejové extraligy - 5. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec, 26. dubna 2023, Hradec Králové. Zleva Tomáš Marcinko z Třince a brankář Hradce Králové Matěj Machovský. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Obránce Bohumil Jank už ví, jaké to je hrát finále play off hokejové extraligy a stát na straně poražených. Aby si tento pocit nezopakoval, musel by s Hradcem Králové dokonat historický obrat v sérii proti Třinci. Mountfield má za sebou dva úspěšné kroky, ale dva mu ještě chybí a navrch mají stále Oceláři.

Jank si finále zahrál právě v třineckém dresu v sezoně 2017/18. V semifinále tehdy jeho tým přešel přes Hradec Králové, ale ve finále podlehl 1:4 na zápasy brněnské Kometě. Defenzivní obránce následně přestoupil do Chomutova a u zrodu vítězné třinecké dynastie chyběl.

"Už jsem někde řekl, že ten pocit, když prohraješ finále, nechci znovu nikdy zažít. Dělám všechno pro to, abych týmu pomohl a nechal na ledě všechno. Ať série dopadne, jak dopadne, tak po sérii chci odejít s čistým štítem," řekl Jank novinářům po dnešní výhře 3:0.

Do letošního finále naskočil po zdravotní absenci až ve třetím duelu. Byl tak u jedné porážky a následných dvou výher, kterými se Mountfield vrátil do série. Dnes Východočeši soupeři nedovolili skórovat. "Je pro nás příjemné, že s nimi dokážeme hrát bez inkasovaného gólu," cenil si Jank, který stejně jako spoluhráči zblokoval spoustu střel.

"Tak by to mělo být. Když je možnost, musíme zblokovat střelu, padnout tam i po hlavě a zabránit gólu. Abychom pomohli Machymu, protože ten nám pomůže tolikrát, že to snad ani není možné," smekl hradecký obránce klobouk před Matějem Machovským, na němž si tentokrát vylámali zuby všichni soupeři.

Východočeši po dvou dnech oddechu vložili do zápasu obrovskou energii a vyplatilo se jim to. "Máme systém hodně postavený na bruslení a energii. Musí z nás vyzařovat. Je vidět, že to hrozně moc chceme, to nám pomáhá. Jdou nám nohy, což je super," liboval si Jank.

Hradeckým k dalšímu snížení pomohla i bouřlivá kulisa domácí haly. "Fanoušci jsou neskuteční. Když vidím vyprodanou arénu, tak mi to vždycky připomene první dvě sezony, když jsme sem přišli s extraligou. Tehdy nám fandili už na rozbruslení. Jak to žije, to je něco neuvěřitelného. V celém městě je cítit euforie a možná i tohle nám dodává energii," uvedl Jank.

Rozhodujícím faktorem dosavadního průběhu finálové série byly úvodní góly. Ve všech pěti utkáních platilo, že kdo skóroval jako první, nakonec slavil vítězství. Naposledy Hradec udeřil zásluhou Patrika Miškáře už ve 27. sekundě.

"Pro nás je vždycky lepší, když vedeme, než když dotahujeme. Třinec potom musí hru trošku otevřít. V sérii to je vidět, i v tom posledním zápase v Třinci už to bylo trošku víc nahoru - dolů," přemítal Jank. "Zápas u nás byl stejný a fanoušky musel bavit," doplnil.

O další prodloužení série a vyrovnání na 3:3 se Hradečtí pokusí v pátek na ledě soupeře. Jank ale odmítl, že by jeho tým byl nyní na koni. "My se opravdu budeme soustředit na další zápas, abychom ho vyhráli. A potom uvidíme, co bude dál," dodal.