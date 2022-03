Prohráli jsme, pořád to bylo z naší strany málo, řekl liberecký Vlach

Praha - Hokejisté Liberce podali ve druhém čtvrtfinále play off extraligy proti Spartě výrazně lepší výkon než v pondělí, přesto prohráli 2:3. Útočník Jaroslav Vlach byl tak po utkání zklamaný. V domácím prostředí podle jeho slov musí Bílí Tygři ještě přidat a Pražany přehrát. Důležité podle něj bude, aby nebyli Severočeši vylučovaní. V oslabení totiž ve dvou zápasech inkasovali celkem pět branek.

"Prohráli jsme zápas, nevím, co více k tomu říct. V první třetině jsme udělali nějaké zbytečné chyby, vyloučení a Sparta odskočila. Pak to byl dvě třetiny boj," řekl Vlach novinářům. "Začali jsme dobře, ale Sparta s takovými hráči přesilovky umí využít. Musíme se vyvarovat faulů. Je to klišé, ale tak to je," podotkl devětadvacetiletý útočník.

Vlach se postaral o jeden z dnešních gólů, když v přesilové hře po skrumáži před brankou Sparty došťouchl puk za záda ležícího Matěje Machovského. Rozhodčí Petr Lacina gól uznal navzdory předcházejícímu kontaktu Jana Ordoše s brankářem Sparty a trenérské výzvě domácích.

"Ze začátku jsem nevěděl, ale když jsme na kostce viděl opakovaný záznam, tak jsem viděl, že sparťanský obránce strčil Honzu Ordoše do gólmana. Sám tam nespadl. Já jsem puk pořád viděl a snažil jsem se ho sledovat. Zůstal na brankovišti, tak jsem ho dorazil," uvedl Vlach.

Všechny góly dnes padly v první třetině, poté už zápasu kralovaly obrany. "Bylo těžké se prosazovat, ale musíme si s tím lépe poradit. Sparta má zkušené a vysoké obránce. Možná to bylo z naší strany lepší než v pondělí, ale na to se nehraje. Pořád to bylo málo. Prohráli jsme zápas," řekl Vlach, který věří, že v domácím prostředí Liberec ještě přidá. "V klidu si to rozebereme, trenéři určí taktiku a půjdeme do toho. Není to poprvé, co tým v play off prohrává 2:0 po venkovních zápasech. Vše je otevřené," dodal.