Prohráli jsme, jsme vyřazení, víc k tomu nemám, řekl stroze Hořava

Praha - Ani hokejisté Sparty nedokázali jako první v historii v play off domácí nejvyšší soutěže otočit stav série hrané na čtyři vítězné zápasy z 0:3. Držitel Prezidentského poháru pro vítěze základní části sice vyrovnal semifinálovou sérii s Libercem na 3:3, ale v rozhodujícím sedmém utkání doma v O2 areně podlehl 1:2. Kouč Miloslav Hořava prožil podobný smutek už podruhé v kariéře. Blízko dokonalého obratu, který je raritou i ve světovém hokeji, byl blízko už v roce 2007 na lavičce Znojma.

O své pocity se Hořava po utkání příliš nepodělil. "Prohráli jsme, jsme vyřazení, víc k tomu nemám," řekl na on-line tiskové konferenci.

V tuzemsku se povedl obrat z 0:3 na zápasy jen v roce 1998 v baráži Opavě, která se díky konečnému vítězství 4:3 nad Znojmem udržela v nejvyšší soutěži. V play off to nedokázal nikdo. Před Spartou bylo nejblíže právě Znojmo s Hořavou na střídačce. Ve čtvrtfinále v roce 2007 vyrovnalo s Pardubicemi na 3:3 na utkání, ale rozhodující bitvu na východě Čech prohrálo 0:5.

Devětapadesátiletý Hořava připustil po svém hodnocení jen dva dotazy. Na otázku, zda byly zlomem v sérii první dva prohrané duely doma, odvětil: "Nevím. Další otázky?" Na dotaz, nakolik chyběl potrestaný obránce David Němeček, odpověděl: "Nevím. Máme nějaké další otázky? Na shledanou."

Spartě se nepodařil počin, který je i ve světovém hokeji raritou. V historii NHL se to stalo pouze čtyřikrát, v Kontinentální lize jednou, dvakrát se to povedlo ve slovenské extralize, jednou v nejvyšších soutěžích ve Švýcarsku a Finsku. Co se týče play off, tak v letité historii bojů o Stanleyův pohár se to stalo třikrát. V roce 1942 jako první překlopilo špatně rozehranou finálovou sérii Toronto proti Detroitu. O 33 let později ve čtvrtfinále zvládli zdánlivě ztracený boj s Pittsburghem New York Islanders a v roce 2010 v semifinále Východní konference Philadelphia s Bostonem. Před sedmi roky promarnilo třízápasový náskok v 1. kole San Jose proti Los Angeles.

Ve švýcarské lize je takový obrat zapsán v roce 2006, kdy ve čtvrtfinále předvedlo zmrtvýchvstání Lugano proti celku Ambri-Piotta. Rekordmanem je v této oblasti slovenský Trenčín, který zvládl obrat z 0:3 na utkání v roce 2008 ve čtvrtfinále proti Martinu a o tři roky později ve stejné fázi proti Slovanu Bratislava.

Ve Finsku ztratila v roce 2012 třízápasový náskok ve čtvrtfinále KalPa Kuopio s Blues Espoo. Jako vůbec poslední to zvládl v elitních ligách v semifinále bojů o Gagarinův pohár Petrohrad proti CSKA Moskva.