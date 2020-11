Programy Antivirus dosud podpořily 60.708 firem

Praha - Podporu v rámci programů Antivirus do 16. listopadu získalo 60.708 firem. Celkem dostaly 18,7 miliardy korun na podporu 820.257 pracovních míst. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes v rámci pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že v rámci programu Antivirus se několik stovek firem pokusilo o zneužití programu. Zároveň ujistila, že ministerstvo pomůže firmám, které na základě formálních chyb musely příspěvek vracet.

"Menší stovky firem podvedly své zaměstnance nebo porušily zákoník práce," uvedla Maláčová. Firmy si podle ministryně například nárokovaly vyšší podporu, aby následně zaměstnancům vyplatily podporu nižší.

Zároveň MPSV podle Maláčové firmám, které musely peníze v rámci programu Antivirus vracet kvůli formálním chybám, pomůže. Takových případů je podle Maláčové kolem 30. Reagovala tak na kritiku místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Olgy Richterové (Piráti), která upozornila na takovéto případy. "Nicméně obecná pravidla Antiviru hovoří o tom, že firma musí nejdříve zaplatit mzdy a odvody a až poté pořádat o příspěvek," uvedla Maláčová.

V rámci programu Antivirus A stát od 12. března proplácí celou mzdu s odvody do 50.000 korun v provozech, které vláda nařídila zavřít. Hradí také 80 procent náhrady pro pracovníky v karanténě do 39.000 korun superhrubé mzdy. Firmy mohou získat i příspěvek B, který dorovnává 60 procent náhrady do 29.000 korun superhrubé mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu.

Podle původního vládního plánu měl dočasný program Antivirus skončit na konci října a od listopadu na něj měl navázat dlouhodobý kurzarbeit. Koalice se ale na jeho pravidlech několik týdnů nedokázala shodnout, model několikrát upravovala. Výsledek kritizovali odboráři i zaměstnavatelé. Novelu o zaměstnanosti s nastavením kurzarbeitu projednává nyní Sněmovna. Nyní program Antivirus platí do konce roku.