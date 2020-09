Program dětské stanice ČT :D se zaměří na vzdělávání a ekologii

Praha - V podzimní sezoně nabídne dětská stanice ČT :D ekologicky zaměřený seriál Rejpavá žížala, nové díly Pata a Mata nebo večerníček Honza a beránek podle Josefa Lady. Vrací se i Agent v kapse nebo Pětka z garáže. Po celý školní rok se ČT :D bude věnovat tématu ochrany životního prostředí. Vzdělávání prostupuje i do dalších projektů České televize (ČT) určených dětem. Na obrazovky se vrátila UčíTelka a v rozšířené verzi pokračuje i platforma ČT edu. Novináře o tom informoval generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Stanice zaměřená speciálně na děti, která se večer mění na artový kanál, oslavila 31. srpna sedm let od prvního vysílání. "V nové sezóně jsme se zaměřili na ekologii a environmentální výchovu. Téma, které silně rezonuje u dospělých, ale vnímáme jako důležité jej jednoduše představit i malým divákům. Začali jsme tradičně Letní soutěží, s letošním názvem Zachraň trosečníky!, která lákala děti ven do přírody, učila je chovat se v ní. Letos se ji zúčastnilo téměř 130.000 hráčů, záchranáři trosečníků mohli vyjet na 300 míst po celé České republice. Celkově se ukázalo, že spojení zábavy, výletů a získávání nových podnětů a informací baví děti i jejich rodiče," uvedl ředitel ČT Dvořák.

Tváří celoroční soutěžě, věnované tématu ochrany životního prostředí s názvem Planeta je Prga, se stala princezna Prga a ekologii se věnuje i seriál Rejpavá žížala. Průvodcem hravého seriálu, který se zabývá stavem planety, je animovaná žížala zvaná Rejpavá a její lidská kamarádka Anička. Spolu řeší šetření vodou, úspory tepla a světla, ochranu zvířat nebo recyklaci. "Nejmenší se dozvědí základní věci z oblasti ekologie velmi zábavnou formou," podotkla Mahulena Bočanová, která ztvárnila tetičku hlavní lidské hrdinky.

Pokračování Agenta v kapse malé diváky připraví na to, co je může potkat, pokud se ocitnou nečekaně samy nebo v situaci, kterou neznají. Tvůrci vybrali 16 různých témat - boj se šikanou, ztracení se na exkurzi, jízdu na koni nebo založení ohně. S klasickou hudbou děti seznámí houslový virtuos Pavel Šporcl, který si do pokračování svého pořadu Hudební perličky Pavla Šporcla bude zvát profesionální muzikanty a mladé talenty.

Večerníček letos slaví 55. narozeniny a v podzimním programovém schématu se objeví dva premiérové seriály, nové díly Pata a Mata a novinka Honza a beránek, která v sobě spojuje výtvarný projev Josefa Lady a klasickou pohádkovou postavu českého Honzy. Kulaté jubileum příští rok oslaví Studio Kamarád. Poprvé se na obrazovkách objevilo 4. ledna 1981. "Jůheláci jsou výborně vymyšlení a celá dekorace má úžasně pozitivní rozměr," podotkl Jiří Lábus, který postavičku Jů namlouvá od samého počátku vysílaní.

Jednotlivé pořady doplní interaktivním obsahem, hrami a aplikacemi webový portál Decko.cz. I mimo prostor Déčka ČT pokračuje ve vzdělávacích aktivitách. Na obrazovku se vrátila UčíTelka, která je každý den věnována jednomu předmětu a zaměřuje se na žáky prvního stupně základních škol. Nově se každou neděli objeví magazín UčíTelka - kabinet určený zejména rodičům a učitelům. Rozšiřuje se i působení webu ČT edu, s nímž se vzdělávalo již přes půl milionu uživatelů.