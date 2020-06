Program COVID nájemné získal notifikací EK, řekl Havlíček

Praha - Program COVID nájemné ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) získal notifikaci Evropské komise. Naplno tak mohou začít jeho přípravy, spuštěn by měl být nejpozději do konce června. Hlavní proplacení žádostí se uskuteční v červenci. V České televizi to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Program pro podnikatele, kteří museli kvůli vládním opatřením v souvislosti s koronavirem uzavřít své provozy, 18. května schválila vláda. Program respektuje dočasný rámec Evropské komise, který nyní umožňuje poskytovat přímé dotace až do 800.000 eur (cca 21,3 milionu korun). K jeho spuštění byla však nutná notifikace Evropské komise, kterou ministerstvo podle Havlíčka obdrželo v úterý v noci.

Na MPO vznikl zhruba stočlenný tým, který bude mít žádosti v programu na starosti. "Předpokládáme, že se spustí (program) někdy na konci června, spíše v polovičce června. Hlavní vydodávání zdrojů bude v průběhu července, až se uzavře čtvrtletí," řekl dnes Havlíček.

Stát podnikatelům přispěje na komerční nájem 50 procent v případě, že ho majitel o 30 procent sníží a nájemce doplatí pětinu. Podpora do maximální výše deset milionů korun se bude vztahovat na duben, květen a červen. Nájemci, kteří nájem platí veřejnému subjektu, dostanou rovnou podporu 80 procent.

O dotaci budou moci žádat i podnikatelé, kteří fungovali v omezeném provozu, prodávali přes výdejní okénka, rozvoz nebo e-shop. Na výdaje za nájem nemohou živnostníci a firmy čerpat jinou podporu. Podpora se bude vztahovat na nájemní smlouvy uzavřené před 12. březnem. Naopak program nebudou moci využít podnikatelé, kterým prostor pronajímá spřízněná osoba.

Z vládní rozpočtové rezervy by se na program mělo vydat do pěti miliard korun. Havlíček předpokládá, že o něj bude mít zájem 150.000 až 200.000 podnikatelů.